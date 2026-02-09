Μήνυμα ενότητας προς του συνεργάτες του απύθηνε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η συνοχή του επιτελείου του οποίου δοκιμάζεται έπειτα από τις αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις που διατηρούσε ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος ο Στάρμερ, μιλώντας λίγο πριν και από την δεύτερη παραίτηση συνεργάτη του για το θέμα, του υπεύθυνου επικοινωνίας Τιμ Άλαν (έπειτα από την αντίστοιχη κίνηση του εξ απορρήτων του Μόργκαν Μακ Σουίνι), δεν προτίθεται να παραιτηθεί και εξέφρασε για ακόμη μια φορά την λύπη του για τον διορισμό του Μάντελσον.

Όπως ανέφερε στην ομιλία του προς του συνεργάτες του: «Πρέπει να αποδείξουμε ότι η πολιτική μπορεί να είναι δύναμη για καλό. Πιστεύω ότι είναι δυνατόν. Πιστεύω ότι είναι όντως έτσι. Προχωράμε από εδώ και πέρα με εμπιστοσύνη, συνεχίζοντας να αλλάζουμε την χώρα». Μεταξύ άλλων ο Στάρμερ επαίνεσε τον ΜακΣουίνι ως «φίλο» που συνέβαλε στη μεταμόρφωση του Εργατικού Κόμματος και στην εκλογική νίκη του 2024, με μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.

Αργότερα, εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο πρωθυπουργός εστιάζει στη δουλειά του και δεν σχεδιάζει να παραιτηθεί, προσθέτοντας ότι η παραίτηση του Άλαν έγινε μετά τη συνάντηση με το προσωπικό.

Ο Στάρμερ προσπαθεί να αλλάξει το αφήγημα

Η δεύτερη παραίτηση δεν περιόρισε την ένταση ούτε σίγησε τις φωνές όσων ζητούν από τον Στάρμερ να εγκαταλείψει τη θέση του. Ταυτόχρονα, αυξήθηκαν τα κόστη δανεισμού της κυβέρνησης, αντικατοπτρίζοντας τις ανησυχίες των επενδυτών ότι ένας πιο αριστερός ηγέτης των Εργατικών, πρόθυμος να δανειστεί και να ξοδέψει περισσότερα, μπορεί να αναλάβει την εξουσία.

«Είναι επώδυνο», δήλωσε ανώνυμα ένα μέλος του Εργατικού Κόμματος. «Είναι σαν να βλέπεις ένα θανατηφόρο ατύχημα αργά, σε αργή κίνηση.»

Μετά την απόφαση μαζί με τον ΜακΣουίνι την Κυριακή ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή για την αποχώρηση του κυβερνητικού συνεργάτη, ο Στάρμερ ήλπιζε η δημόσια συζήτηση να επιστρέψει σε μια πιο θετική τροχιά και να καταφέρει να εστιάσει ξανά στην ατζέντα του, που είναι η αντιμετώπιση της κρίσης κόστους ζωής και η τόνωση της βρετανικής οικονομίας, στην οποία μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοκ των Συντηρητικών, κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι δεν είναι σε θέση να κουμαντάρει την κυβέρνησή του.

«Είναι σαν μια πλαστική σακούλα που παρασύρεται από τον άνεμο. Χρειαζόμαστε να πάρει τον έλεγχο και αν δεν μπορεί, να το κάνει τότε κάποιος άλλος μέσα από τους Εργατικούς ή αλλιώς να γίνουν εκλογές», δήλωσε στο Sky News.

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με βουλευτές

Το νέο σκάνδαλο γύρω από τον Μάντελσον, που αποπέμφθηκε από τη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, προέκυψε μετά την αποκάλυψη εγγράφων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα, που περιλάμβαναν email υποδηλώνοντας ότι ο Μάντελσον είχε διαρρεύσει στον Έπσταϊν συζητήσεις για ενδεχόμενες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων του Ηνωμένου Βασιλείου και αλλαγές στη φορολογία κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Ο Μάντελσον δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις κατηγορίες για διαρροή εγγράφων και δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για δήλωση.

Ο Στάρμερ θα συναντηθεί με βουλευτές των Εργατικών, προσπαθώντας να κατευνάσει την οργή για τον χειρισμό του διορισμού του Μάντελσον και να σιωπήσει τις φωνές που ζητούν την παραίτησή του.

Ο Στάρμερ υπερασπίστηκε τις0 ενέργειες του, κατηγορώντας τον Μάντελσον ότι δημιούργησε μια «αλυσίδα ψεμάτων» σχετικά με τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν και υποσχέθηκε να δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα για το πώς διορίστηκε.