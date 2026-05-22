Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 22/05 οδηγούνται ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βορίζια και Αμάρι.

Πρόκειται για τρεις συγγενείς: δύο αδέλφια ηλικίας 44 και 39 ετών και τον 43χρονο θείο τους.

Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, απειλές, εκφοβισμούς, ξυλοδαρμούς και φθορές περιουσιών σε βάρος κατοίκων, κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου. Σημειώνεται πως ο 43χρονος συνελήφθη στην Αθήνα και μεταφέρθηκε στην Κρήτη με μεταγωγή πριν μερικές ημέρες.

Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να αρνηθούν στο σύνολό τους τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα χωράφια που δήλωναν για επιδοτήσεις ήταν ενοικιασμένα και η υπόθεση αποτελεί προϊόν «σκευωρίας» κατοίκων της περιοχής, λόγω αντιπαραθέσεων και προσωπικών διαφορών.

Καταγγελίες

Για χρόνια στα ορεινά χωριά του Αμαρίου και στα Βορίζια της Κρήτης, ο φόβος είχε γίνει καθημερινότητα, με τη ζωή δεκάδων αγροτών να γίνεται κόλαση.

Από το 2022, 107 κάτοικοι των δήμων Αμαρίου και Φαιστού έφτασαν στο σημείο να στείλουν επίσημη καταγγελία στον τότε υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Χρειάστηκε να παρέμβει εισαγγελέας, τον Απρίλιο του 2025, για να ξεκινήσει ουσιαστική έρευνα από το ελληνικό FBI, που οδήγησε σε συλλήψεις. Αλλά ακόμη και σήμερα, θύματα της σπείρας φέρονται να δέχονται πιέσεις για να αναιρέσουν τις καταθέσεις τους.

«Κακώς φοβούνται να μιλήσουν»

Μιλώντας στο Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου είπε:

«Στην περίπτωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου είχαμε εκβιασμούς και καταπατήσεις αγροτεμαχίων, προφανώς και χρειάζεται η συμβολή των παθόντων. Παρόλο που ήταν 107 αρχικά οι παθόντες που διαπιστώσαμε, μόνο 40 έδωσαν πληροφορίες στην Ελληνική Αστυνομία. Κακώς φοβούνται γιατί αν δεν σχηματιστεί μια πολύ καλά δεμένη δικογραφία με τις καταγγελίες όλων των πραγματικών θυμάτων, δεν θα μπορέσει να αποδοθεί δικαιοσύνη».