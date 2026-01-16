5 το πρωί: Συγκίνηση με τη φρεγάτα «Κίμων» – Μεγάλη απάτη με τραπεζικά δεδομένα – Οι όροι της συνάντησης αγροτών-κυβέρνησης
Σε νέα εποχή μπήκε χθες το Πολεμικό Ναυτικό, με την Ελλάδα να υποδέχεται στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας την φρεγάτα «Κίμων». Συγκίνηση προκάλεσε η στιγμή που το σάλπισμα της σειρήνας του θωρηκτού «Αβέρωφ» ήχησε για να καλωσορίσει τη νέα φρεγάτα
1
Η άφιξη του «Κίμωνα» και η νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό
- Η άφιξη του «Κίμωνα» στην Ελλάδα: Η φρεγάτα «Κίμων», η πρώτη Belharra που εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό, κατέπλευσε στα ελληνικά ύδατα, ολοκληρώνοντας το ταξίδι της από τη Γαλλία. Είχε προηγηθεί η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη Λοριάν, ενώ στη συνέχεια το πλοίο παρέλαβε τον οπλισμό του στη Μπρεστ και πραγματοποίησε την πρώτη πλήρη σύζευξη αισθητήρων, συστήματος μάχης και οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.
- Τελετουργική υποδοχή με έντονο ιστορικό συμβολισμό: Η άφιξη του «Κίμωνα» συνοδεύτηκε από τελετουργικό με ισχυρούς συμβολισμούς, παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε εν πλω τη φρεγάτα, ενώ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Αίγινας το πλοίο υποδέχθηκαν μονάδες του ελληνικού στόλου. Στο Φαληρικό όρμο, ο «Κίμων» διέπλευσε ανάμεσα στην τριήρη «Ολυμπιάς» και το θωρηκτό «Αβέρωφ», συνδέοντας συμβολικά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής ναυτικής ισχύος.
- Τα μηνύματα Τασούλα, Μητσοτάκη και Δένδια για την άμυνα: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τον «Κίμωνα» πλοίο έκτης γενιάς με αφάνταστες επιχειρησιακές δυνατότητες και εθνική κατάκτηση. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αποτελεί κρίσιμο κρίκο στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και δεσμεύτηκε για μια Ελλάδα πιο ασφαλή, ενώ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε λόγο για την πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη και για μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή.
2
SMS Blaster Attacks: Υποκλοπές τραπεζικών δεδομένων στην Αττική
- Στοχευμένες επιθέσεις σε κινητά: Δύο Κινέζοι στην Αττική χρησιμοποίησαν ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε όχημα για να παραπλανήσουν κινητές συσκευές θυμάτων και να υποκλέψουν τραπεζικά δεδομένα, πραγματοποιώντας αγορές εκατοντάδων ευρώ. Η μέθοδος τους χαρακτηρίζεται ως «SMS Blaster Attacks» και εκμεταλλεύεται αδυναμίες του πρωτοκόλλου 2G.
- Αποκάλυψη και συλλήψεις: Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 9 Απριλίου 2025 από υπάλληλο καταστήματος στα Σπάτα. Οι δράστες, ηλικίας 29 και 30 ετών, προσήχθησαν και συνελήφθησαν για απείθεια και πλαστογραφία, ενώ κατασχέθηκαν το όχημα, ο εξοπλισμός και πέντε κινητά τηλέφωνα. Σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες, παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
- Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας: Τα SMS Blaster Attacks αποτελούν υψηλής τεχνολογίας επιθέσεις που παρακάμπτουν τις δικλίδες ασφαλείας και δεν απαιτούν καμία ενέργεια από το θύμα. Η πρόληψη περιλαμβάνει απενεργοποίηση δικτύων 2G, προσοχή σε ύποπτα SMS, ενημέρωση λογισμικού, χρήση εφαρμογών αυθεντικοποίησης και επαγρύπνηση σε δημόσιους χώρους.
3
Όροι και πρόσωπα για τη συνάντηση αγροτών - Κυβέρνησης στο Μαξίμου
- Οι όροι της κυβέρνησης για τη συνάντηση: Η κυβέρνηση συμφώνησε σε μια συνάντηση με τους εκπροσώπους των 62 μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 13:00, υπό βασικούς όρους: να ανοίξουν όλοι οι δρόμοι και να παραμείνουν ανοικτοί, και να περιοριστεί ο αριθμός των συμμετεχόντων, ώστε ο διάλογος να είναι αποτελεσματικός. Επιπλέον, δεν θα συμμετέχουν άτομα που ελέγχονται για παραβατική συμπεριφορά ή άλλες παραβάσεις.
- Οι κόκκινες γραμμές και τα αιτήματα των μπλόκων: Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις πρόσφατες εξελίξεις, με κυριότερα θέματα που θέλουν να θέσουν στο τραπέζι του διαλόγου: την υπογραφή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur που θεωρούν κρίσιμο ζήτημα, και το θέμα της ευλογιάς των ζώων, ειδικά το ζήτημα του εμβολιασμού για τους κτηνοτρόφους, που αναμένεται να αποτελέσει αμφιλεγόμενο σημείο στις συζητήσεις.
- Τα «βέτο» στα πρόσωπα: Το Μέγαρο Μαξίμου έθεσε βέτο σε συγκεκριμένα άτομα από τα μπλόκα που θεωρούνται ότι έχουν εμπλακεί σε παραβατικές συμπεριφορές ή ερευνώνται νομικά. Μεταξύ αυτών αναφέρεται ο Γιώργος Τεζάκης, που αν και εκλέχθηκε εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων, δεν θα παραβρεθεί στη συνάντηση, καθώς και τα ονόματα του Κώστα Ανεστίδη και του Γιώργου Μπότα από τα Μάλγαρα, που ελέγχονται για υποθέσεις επιδοτήσεων. Από την πλευρά του, ο Κώστας Ανεστίδης δήλωσε ότι θα συμμετάσχει. Υπάρχει επίσης, ένα τέταρτο άτομο που διεκδικεί κανονική συμμετοχή, αφού δεν εντάσσεται στις παραπάνω κατηγορίες.
4
Εντείνεται το γεωπολιτικό παιχνίδι για τη Γροιλανδία
- Αμετακίνητες οι ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον παραμένει αμετακίνητη στο ζήτημα της Γροιλανδίας, παρά τις επαφές του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο με Δανία και Γροιλανδία, την ώρα που στο διπλωματικό πεδίο εμπλέκονται πλέον και η Μόσχα, καθώς και έμμεσα η Κίνα.
- ΝΑΤΟ: Ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί στο πλαίσιο ασκήσεων του ΝΑΤΟ, με Δανία, Ολλανδία, Φινλανδία και Εσθονία να αποστέλλουν στρατιωτικό προσωπικό, ενώ αντίστοιχες κινήσεις έχουν ανακοινώσει και Γαλλία, Σουηδία, Γερμανία και Νορβηγία.
- Νέα ρωσική παρέμβαση: Η Μόσχα καταγγέλλει τη δυτική ρητορική περί απειλής της Γροιλανδίας από Ρωσία και Κίνα, συνδέει την εξέλιξη με τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα θεωρηθεί νόμιμος στρατιωτικός στόχος.
5
Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη
- Ο θάνατος της πριγκίπισσας Ειρήνης: Η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στη Μαδρίτη, σε ηλικία 83 ετών, έπειτα από επιπλοκές στην υγεία της, η οποία είχε επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια.
- Η ζωή και η διαδρομή της: Γεννημένη το 1942 στο Κέιπ Τάουν, η πριγκίπισσα Ειρήνη διακρίθηκε για τα καλλιτεχνικά και φιλοσοφικά της ενδιαφέροντα, σπούδασε φιλοσοφία, αρχαιολογία και μουσική, ανέπτυξε φιλανθρωπική δράση ως πιανίστρια, δεν παντρεύτηκε ποτέ και έζησε για χρόνια στην Ινδία μαζί με τη μητέρα της μετά την εξορία.
- Ξανά στην Αθήνα: Ο θάνατος του αδερφού της την έφερε ξανά στην Αθήνα, υποβασταζόμενη από τις ανιψιές και τη Μαρί Σαντάλ λίγο πριν την ταφή του Κωνσταντίνου, σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Μίας πορεία ξεχωριστή, δίχως συμβιβασμούς για τη μοναδική πριγκίπισσα που έγραψε τη δική της ιστορία στον χρόνο.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.