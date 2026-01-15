Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αποφάσισε την σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Γαλλίας, (στο οποίο μετέχουν οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ιθύνοντες των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων), με αντικείμενο τις εξελίξεις τόσο στο Ιράν όσο και στην Γροιλανδία.

Εκ παραλλήλου ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε την αποστολή 15 Γάλλων στρατιωτικών στην Γροιλανδία, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην στρατιωτική άσκηση Arctic Endurance, που πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης της Δανίας και στην οποία λαμβάνουν μέρος, εκτός από την Γαλλία και την Δανία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Νορβηγία.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι 15 Γάλλοι στρατιωτικοί βρίσκονται ήδη στην Γροιλανδία και ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Η διενέργεια ανάλογων ασκήσεων στην Γροιλανδία αποφασίστηκε το 2022 μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η πραγματοποίηση της στρατιωτικής άσκησης αποφασίστηκε μετά την συνάντηση που είχαν χθες, Τετάρτη, στις ΗΠΑ ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξερχόμενος από την συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας δήλωσε ότι είναι ξεκάθαρο πως ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να καταλάβει την Γροιλανδία. Χθες εξάλλου ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ότι οι προθέσεις του αμερικανού προέδρου για την Γροιλανδία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να μην υποτιμηθούν.

Παρόν το ΝΑΤΟ στην Γροιλανδία λέει το γαλλικό ΥΠΕΞ

Παράγοντας του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η πραγματοποίηση της στρατιωτικής άσκησης στην Γροιλανδία αποσκοπεί στο «να δείξουμε στις ΗΠΑ ότι το ΝΑΤΟ είναι παρόν στην Γροιλανδία, ότι η Δανία έχει αυξήσει τις αμυντικές ικανότητες της Γροιλανδίας και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει τη βοήθεια της με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής αλλά και των ΗΠΑ». Από την πλευρά του εκπρόσωπος της Γροιλανδίας δήλωσε ότι εντός των προσεχών ημερών θα αυξηθεί η παρουσία στρατιωτικών από τις χώρες του ΝΑΤΟ στο έδαφος της.

Αναρτήσεις με νόημα από ΗΠΑ και Γαλλία

Τέλος ενδεικτικά της έντασης των τελευταίων ημερών με αντικείμενο την Γροιλανδία είναι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που έστειλαν τις τελευταίες ώρες ο Λευκός Οίκος και το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Ο μεν Λευκός Οίκος δημοσίευσε δύο έλκηθρα με την σημαία της Γροιλανδίας που αντιμετωπίζουν το δίλημμα αν θα πάνε προς την Μόσχα και το Πεκίνο, η προς την Ουάσινγκτον, ενώ το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών απεικονίζει σε ηλεκτρονικό μήνυμα του την Γροιλανδία με την ευρωπαϊκή σημαία σημειώνοντας ότι το νησί είναι και θα παραμείνει στην επικράτεια της Δανίας.

Αντίδραση Μόσχας για την συγκέντρωση δυνάμεων στην Γροιλανδία

Η ρωσική διπλωματία εκφράζει «σοβαρή ανησυχία» σχετικά με την ανακοίνωση περί αποστολής επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Γροιλανδία έπειτα από την συνάντηση των ηγετών της Γροιλανδίας, της Δανίας και των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο.

«Αντί να κάνει εποικοδομητικό έργο στο πλαίσιο των υπαρχόντων θεσμών, κυρίως του Συμβουλίου της Αρκτικής, το ΝΑΤΟ επέλεξε τον δρόμο της ταχείας στρατιωτικοποίησης του Βορρά και ενισχύει εκεί την στρατιωτική του παρουσία υπό το φανταστικό πρόσχημα κάποιας αυξανόμενης απειλής της Μόσχας και του Πεκίνου», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες, έδρα της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι τόσο η Δανία, όσο και οι υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες, η Γερμανία, αλλά και η Μεγάλη Βρετανία, ενίσχυσαν τις δυνάμεις τους στο νησί της Αρκτικής στα πλαίσια της άσκησης Arctic Endurance, αλλά και με την λογική της επίδειξης αλληλεγγύης προς την Γροιλανδία.