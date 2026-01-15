Σημαντική μέρα η σημερινή για την ελληνική άμυνα και το Πολεμικό Ναυτικό καθώς έγινε η υποδοχή της πρώτης φρεγάτα τύπου Belharra. Το τελετουργικό για την υποδοχή της είχε πολλούς συμβολισμούς.

Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Στόλου μας συμμετείχαν στο τελετουργικό. Η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, είναι σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα.

Δείτε ζωντανά την άφιξή του

Η θεαματική άφιξη Δένδια

Ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε εν πλω τη φρεγάτα «Κίμων» καθώς προσγειώθηκε σε αυτή με ελικόπτερο. Λίγο αργότερα έφτασαν τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αφού το πλοίο έφτασε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Αίγινας, ακολούθως το υποδέχτηκαν τα υπόλοιπα πλοία του ελληνικού στόλου και το συνόδευσαν προς τη Σαλαμίνα.

Το ταξίδι μέχρι την Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της κατασκευάστριας εταιρείας στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε, παρουσία του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νίκου Δένδια, η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων»,

Έκτοτε, ο «Κίμων» με πλήρωμα 128 ατόμων απέπλευσε με αρχικό προορισμό την πόλη Μπρεστ, όπου παρέλαβε τον οπλισμό του ενώ υλοποιήθηκε και η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε το ταξίδι της φρεγάτας για την Ελλάδα

Ένα σύγχρονο υπερόπλο

Η άφιξη του «Κίμωνα» σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το Πολεμικό Ναυτικό. Η φρεγάτα διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας – καθώς διαθέτει τα ραντάρ Sea Fire – ενώ ξεχωρίζει για την ανθυποβρυχιακή της ισχύ.

Ανάμεσα στα συστήματα που φέρει ο «Κίμων», ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, οι τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, οι πύραυλοι RAM, το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Εικόνες από την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων»