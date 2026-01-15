Σχεδόν «κλειδωμένο» είναι το νέο ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε τους διαύλους επικοινωνίας, λέγοντας ότι υπάρχει «ναι, υπάρχει μία επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση την Δευτέρα στις 13:00 με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον όρο οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι να είναι και να παραμείνουν ανοιχτοί».

Ένας δεύτερος όρος είναι όσα πρόσωπα προσέλθουν να «μην συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία των αγροτών «πρόσωπα ελεγχόμενα ή πρόσωπα τα οποία έχουν παραβατικές συμπεριφορές όπως να αναποδογυρίσει κάποιος ένα τρακτέρ και ελέγχονται από τη δικαιοσύνη».

«Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία. Πρέπει αυτό να γίνει σε όλη του την έκταση. Θα γίνει και αυτή η συνάντηση σε συνέχεια της προηγούμενης, η οποία όπως αποδείχθηκε μετά από πάρα πολλές ώρες εποικοδομητική και μόνο θετικά αποτελέσματα είχε να δώσει συνολικά για τον πρωτογενή τομέα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στόχος δεν είναι κάποιος να βγει νικητής

«Στο τέλος της ημέρας ο στόχος δεν είναι κάποιος να βγει νικητής. Αυτό που έχει αξία είναι να κερδίσουν όσα παραπάνω οι άνθρωποι κάθε επαγγελματικού κλάδου εν προκειμένω οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε άλλες περιπτώσεις άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι. Εμείς συνεχίζουμε να επιδιώκουμε τις συναντήσεις και όπως βλέπετε δείχνουμε όλη την καλή διάθεση των υπό την προϋπόθεση να τηρούνται αυτοί οι όροι, οι οποίοι είναι απαράβατοι και ειδικά οι ανοιχτοί δρόμοι για τους πολίτες για να κάνουμε και την επόμενη συνάντηση», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα σχόλια της Μόσχας κατά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι πρέπει «να σταθούμε στο πλευρό ενός ανθρώπου που πέραν των διαπιστευτηρίων που έχει δώσει είναι πρόσωπο που έχει διδάξει τον ανθρωπισμό. Αυτονοήτως στο πλευρό του πατριάρχη Βαρθολομαίου».

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Σε άλλο ερώτημα, για την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα για την οποία μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε την επικοινωνία των επιτελείων, δεν έχει οριστικοποιηθεί όμως όπως είπε η ημερομηνία για τον Φεβρουάριο.

Ως προς την ατζέντα, συνολικά διαχρονικά χωρίς ποτέ καμία διαφοροποίηση επιμένουμε μια είναι η διαφορά με την Τουρκία, ο καθορισμός της ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου. «Ειναι καλό τα σοβαρά θέματα να τίθενται στον διάλογο», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.