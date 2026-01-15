Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφυγε από τη ζωή στα 83 της ανήμερα του μνημόσυνου του αδερφού της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου- H ασυνήθιστη ζωή της

Την τελευταία της πνοή άφησε την Πέμπτη (15/1) η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας. Η πριγκίπισσα πέθανε στη Μαδρίτη σε ηλικία 83 ετών εξαιτίας επιπλοκών στην υγεία της, η οποία είχε επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο θάνατός της συνέπεσε μάλιστα χρονικά, με το μνημόσυνο που τελέστηκε σήμερα στο Τατόι για τον αδερφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο τρία χρόνια μετά την απώλειά του.
Το τρίτο παιδί και η μικρότερη κόρη του Παύλου και της Φρειδερίκης, η πριγκίπισσα Ειρήνη γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νοτίου Αφρικής στις 11 Μαΐου 1942. Από μικρή ξεχώριζε για την εξυπνάδα αλλά και τα καλλιτεχνικά της ενδιαφέροντα. Σπούδασε φιλοσοφία, αρχαιολογία και μουσική με δασκάλα τη μεγάλη πιανίστρια Τζίνα Μπαχάουερ. Η ίδια θα έδινε ως ερασιτέχνης πιανίστρια, κονσέρτα για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην Ευρώπη και την Αμερική.
«Με βαθύτατη θλίψη η Οικογένεια ανακοινώνει ότι η Πριγκίπισσα Ειρήνη, αγαπημένη αδελφή και θεία, απεβίωσε την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026, στις 11:40 τοπική ώρα στην Ισπανία στο παλάτι της Θαρθουέλα της Μαδρίτης περιστοιχισμένη απο μέλη της αγαπημένης της οικογένειας.
Η πριγκίπισσα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ανάμεσα στο θάνατο του πατέρα της και τον ερχομό της πριγκίπισσας Αλεξίας ήταν διάδοχος του Ελληνικού θρόνου. Δεν παντρεύτηκε ποτέ. Αφοσιωμένη στη μητέρα της, μετά την εξορία την ακολούθησε στην Ινδία όπου οι δυο γυναίκες που μοιράζονταν ένα βαθύ ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία και την θρησκεία έμειναν για περίπου έξι χρόνια.