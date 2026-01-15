Τα μπλόκα που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να παραβρεθούν σε ένα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να θέσουν όλοι οι κλάδοι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μπορεί η συνάντηση να έκλεισε για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στη 13:00.

Οι τρεις όροι της κυβέρνησης

Το γεγονός επιβεβαίωσε του τετ α τετ μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων επιβεβαίωσε ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ναι υπάρχει επί της αρχής μια συμφωνία για συνάντηση τη Δευτέρα στη μια το μεσημέρι των αγροτών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου». Ένας βασικός όρος από την πλευρά της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν οι δρόμοι, όπως σημείωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά: «υπό τον όρο οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι να είναι και να παραμείνουν ανοιχτοί. Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία. Πρέπει αυτό να γίνει σε όλη του την έκταση, να συνεχιστεί, να παραμείνει και ναι, πρώτα ο Θεός, θα γίνει και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, η οποία όπως απεδείχθη μετά από πάρα πολλές ώρες εποικοδομητικής συζήτησης, μόνο καλά αποτελέσματα μόνο θετικά είχε να δώσει συνολικά για τον πρωτογενή τομέα».

Όμως, απαντώντας σε άλλο ερώτημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης, πως η συνάντηση δεν θα γίνει με πρόσωπα που ελέγχονται ή έχουν παραβατική συμπεριφορά, αλλά και να είναι περιορισμένος ο αριθμός των συμμετεχόντων, προκειμένου να είναι αποτελεσματικός ο διάλογος.

Οι κόκκινες γραμμές από τα μπλόκα

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση για τις πρόσφατες εξελίξεις, κάνοντας μία ιδιαίτερη αιχμή στην υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur, την οποία θεωρούν βασικό ζήτημα που θα θέσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, κεντρικό θέμα στον διάλογο με την κυβέρνηση αναμένεται να αποτελέσει και η ευλογιά που πλήττει τους κτηνοτρόφους, με το ζήτημα του εμβολιασμού να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα και να προμηνύεται ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία των συζητήσεων.

Ποιους δε θέλει το Μαξίμου να δει;

Οι εξαγγελίες από την πλευρά της κυβέρνησης, δείχνουν πως ασκείται βέτο προς συγκεκριμένα άτομα, τα οποία είτε βρίσκονται σε έλεγχο για παράνομες επιδοτήσεις, είτε έχουν εμπλακεί σε επεισόδια.

Στη δημοσιότητα ένα από τα ονόματα που δόθηκαν ήταν αυτό του Γιώργου Τεζάκη, ο οποίος αν και είχε εκλεχθεί να εκπροσωπήσει τους κτηνοτρόφους των 62 μπλόκων, δε θα πάει τελικά στη συνάντηση και θα τον αντικαταστήσει κάποιος από τους συναδέλφους του, όπως δηλώνει στο «Βήμα». Πιο συγκεκριμένα, οι διαρροές «φωτογραφίζουν τον κύριο Τερζάκη», ως ένα από τα πρόσωπα με «παραβατική συμπεριφορά», εξαιτίας της έντασης που επικράτησε κατά την πρώτη ημέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Πλατυκάμπου.

Παράλληλα, δύο ακόμα ονόματα είναι αυτά του Κώστα Ανεστίδη από τα Μάλγαρα, που ελέγχεται στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και του επίσης ελεγχόμενου από τα Μάλγαρα, Γιώργου Μπότα. Ωστόσο, ο Κώστας Ανεστίδης επιβεβαίωσε στο «Βήμα», ότι θα παρευρεθεί στη συνάντηση και «ό,τι γίνει».

Ακόμα ένα όνομα υπήρχε στη λίστα των «μη αποδεκτών», ωστόσο δε φέρεται να βρίσκεται σε καμία από τις δύο κατηγορίες. Για αυτό και ο άνθρωπος αυτός θα εκπροσωπήσει κανονικά τους κτηνοτρόφους.