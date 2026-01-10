Υπάρχουν κάποια Σαββατόβραδα που λες και σε κρατάνε στο σπίτι. Το να μην έχεις όρεξη να βγεις, όμως, δεν σημαίνει ότι θέλεις να ξαπλώσεις στον καναπέ, να τυλιχτείς με την κουβέρτα και να λιώσεις στην τηλεόραση χωρίς να δεις ή να μιλήσεις σε άνθρωπο. Σίγουρα υπάρχει κι αυτή η εκδοχή, όμως εμείς θα ασχοληθούμε με την άλλη. Αυτήν, δηλαδή, που λέει ότι εσύ έχεις μεν όρεξη να μείνεις μέσα αλλά θέλεις οι κολλητοί σου να έρθουν να σε βρουν. Να τα πείτε, ενδεχομένως να παίξετε ένα επιτραπέζιο, να πιείτε και, φυσικά, να φάτε κάτι που θα έχετε φτιάξει με τα χεράκια σας, όπως κάθε καλός οικοδεσπότης οφείλει να κάνει.

Γιατί, ναι, από τη στιγμή που καλείτε φίλους στο σπίτι δεν πρέπει να υποκύψετε στον πειρασμό του delivery. Οργανωθείτε και σηκώστε τα μανίκια. Η πίτσα, το δημοφιλέστερο από όλα τα παρεϊστικα “junk” food δεν είναι και τόσο δύσκολη υπόθεση όταν έχεις τη σωστή συνταγή. Κι εμείς σας δίνουμε όχι μία αλλά πέντε διαφορετικές για να επιλέξετε ή και -γιατί όχι;- να τις δοκιμάσετε όλες. Με λεπτή ή αφράτη ζύμη, με λίγα απλά ή πιο εκκεντρικά υλικά, σε αλμυρές αλλά και σε μια γλυκιά βερσιόν για “κλείσιμο”, αυτό το Σαββατόβραδο θα μοιάζει γευστικά με μια μικρή απόδραση στη γειτονική Ιταλία.

Σπιτική ζύμη για ιταλική πίτσα

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος ωρίμανσης: 4-24 ώρες

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 1 μεγάλη πίτσα (ή 2 μικρότερες)

500 γρ. αλεύρι τύπου 00

325 ml νερό χλιαρό

10 γρ. αλάτι

3 γρ. ξηρή μαγιά

1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Διαλύουμε σε ένα μπολ τη μαγιά μέσα στο χλιαρό νερό. Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να αποκτήσουμε έναν ομοιογενή χυλό. Ρίχνουμε το αλάτι και στο τέλος το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε ξανά και, μόλις σχηματιστεί μια ζύμη, τη δουλεύουμε με τα χέρια για 8-10 λεπτά, μέχρι να γίνει λεία και ελαστική. Τη σκεπάζουμε με μια πετσέτα και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 20 λεπτά.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο μπάλες, τις λαδώνουμε ελαφρά και τις μεταφέρουμε σε δοχεία φαγητού που κλείνουν αεροστεγώς. Τις αφήνουμε να ωριμάσουν στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες (ιδανικά για 12-24 ώρες). Βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο μία ώρα προτού τη χρησιμοποιήσουμε.

Λευκή πίτσα με μορταδέλα και φιστίκι

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος ψησίματος: 6΄-8΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 1 πίτσα

1 μπάλα ζύμης

150 γρ. μοτσαρέλα καλά στραγγισμένη

2-3 κ.σ. κρέμα γάλακτος

80-100 γρ. μορταδέλα λεπτοκομμένη

2 κ.σ. φιστίκι κελυφωτό χοντροκομμένο

1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Ξύσμα λεμονιού

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στη μέγιστη θερμοκρασία για τουλάχιστον 20 λεπτά. Τοποθετούμε μέσα το σκεύος στο οποίο θα ψήσουμε την πίτσα (ειδική πέτρα για πίτσα ή λαμαρίνα), για να κάψει καλά. Ανοίγουμε τη ζύμη σε αλευρωμένη επιφάνεια, πιέζοντάς την από το κέντρο προς τα έξω. Όταν τη φέρουμε στο επιθυμητό μέγεθος και πάχος, απλώνουμε στην επιφάνειά της μια λεπτή στρώση κρέμας γάλακτος. Προσθέτουμε τη μοτσαρέλα σε κομματάκια και μεταφέρουμε προσεκτικά τη ζύμη στο καυτό σκεύος. Ψήνουμε για 6-8 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει η βάση και να λιώσει το τυρί. Βγάζουμε την πίτσα από το φούρνο και σκορπάμε στην επιφάνειά της τη μορταδέλα και το φιστίκι. Ραντίζουμε με ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ξύσμα λεμονιού και απολαμβάνουμε.

Πίτσα με μοτσαρέλα, προσούτο, σάλτσα ντομάτας και ρόκα

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος ψησίματος: 6-8΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 1 πίτσα

1 μπάλα ζύμης

150 γρ. σάλτσα ντομάτας

150 γρ. μοτσαρέλα σε φέτες

4-5 φέτες προσούτο

Λίγα φύλλα φρέσκιας ρόκας

Ε.π. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Λίγη παρμεζάνα τριμμένη

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στη μέγιστη θερμοκρασία για τουλάχιστον 20 λεπτά. Τοποθετούμε μέσα το σκεύος στο οποίο θα ψήσουμε την πίτσα (ειδική πέτρα για πίτσα ή λαμαρίνα), για να κάψει καλά.

Ανοίγουμε τη ζύμη σε αλευρωμένη επιφάνεια, πιέζοντάς την από το κέντρο προς τα έξω. Απλώνουμε στην επιφάνειά της τη σάλτσα ντομάτας αφήνοντας λίγο κενό περιμετρικά. Πασπαλίζουμε με την τριμμένη παρμεζάνα και αλατοπιπερώνουμε ελαφρά. Τέλος, σκορπάμε τις φέτες της μοτσαρέλας και ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο.

Μεταφέρουμε προσεκτικά τη ζύμη στο καυτό από το φούρνο σκεύος και ψήνουμε για 6-8 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και να ροδίσει η ζύμη. Βγάζουμε την πίτσα από το φούρνο, προσθέτουμε το προσούτο και ολοκληρώνουμε γαρνίροντας με φρέσκια ρόκα και λίγο ακόμα ελαιόλαδο.

Πίτσα με αχλάδι, γκοργκοντζόλα, καρύδι, βασιλικό και μέλι

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος ψησίματος: 6-8΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 1 μεγάλη πίτσα

1 μπάλα ζύμης

1 ώριμο αχλάδι σε λεπτές φέτες

150 γρ. μοτσαρέλα καλά στραγγισμένη

100 γρ. γκοργκοντζόλα θρυμματισμένη

Λίγα καρύδια χοντροκομμένα

Φρέσκα φύλλα βασιλικού

Μέλι

Ε.π. ελαιόλαδο

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στη μέγιστη θερμοκρασία για τουλάχιστον 20 λεπτά. Τοποθετούμε μέσα το σκεύος στο οποίο θα ψήσουμε την πίτσα (ειδική πέτρα για πίτσα ή λαμαρίνα), για να κάψει καλά.

Ανοίγουμε τη ζύμη σε αλευρωμένη επιφάνεια πιέζοντάς την από το κέντρο προς τα έξω. Απλώνουμε επάνω τη μοτσαρέλα κομμένη σε κομματάκια, ραντίζουμε ελαφρά με ελαιόλαδο και στρώνουμε ομοιόμορφα τις φέτες του αχλαδιού. Ολοκληρώνουμε με τη θρυμματισμένη γκοργκοντζόλα. Μεταφέρουμε προσεκτικά την πίτσα στο καυτό σκεύος και ψήνουμε μέχρι να λιώσει το τυρί και να πάρει χρώμα η ζύμη.

Βγάζουμε την πίτσα από το φούρνο και σκορπάμε στην επιφάνειά της το φρέσκο βασιλικό και τα καρύδια. Ραντίζουμε με λίγο μέλι, πασπαλίζουμε με πιπέρι και σερβίρουμε αμέσως.

Πίτσα μαργαρίτα με αφράτη ζύμη

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄ (+ 1½ ώρα αναμονή)

Χρόνος ψησίματος: 15΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 2 πίτσες

Για τη ζύμη

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

450 ml νερό χλιαρό

10 γρ. αλάτι

1 πρέζα ζάχαρη

8 γρ. ξηρή μαγιά

30 γρ. ε.π. ελαιόλαδο

Για την πίτσα

250 γρ. σάλτσα ντομάτας

250-300 γρ. μοτσαρέλα

Φύλλα φρέσκου βασιλικού

Ε.π. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Διαλύουμε τη μαγιά και τη ζάχαρηστο χλιαρό νερό και περιμένουμε 5 λεπτά να αφρίσει μείγμα – δείγμα ότι έχει ενεργοποιηθεί η μαγιά.

Ανακατεύουμε σε ένα μεγάλο μπολ το αλεύρι με το αλάτι. Προσθέτουμε το μείγμα της ενεργοποιημένης μαγιάς, ανακατεύουμε και ρίχνουμε το ελαιόλαδο. Δουλεύουμε το μείγμα με τα χέρια για 8-10 λεπτά μέχρι να αποκτήσουμε μια λεία και ελαστική ζύμη. Τη σκεπάζουμε με πετσέτα και την αφήνουμε για 1½ ώρα να φουσκώσει και να διπλασιαστεί σε όγκο.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 220-230°C. Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο μέρη, τοποθετούμε το καθένα σε ένα ταψί και τα απλώνουμε με τα χέρια. Αλείφουμε την επιφάνειά τους με τη σάλτσα ντομάτας, αλατοπιπερώνουμε ελαφρά και προσθέτουμε τη μοτσαρέλα σε κομμάτια.

Ψήνουμε τις πίτσες για 12-15 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και να ροδίσει η ζύμη. Τις βγάζουμε από το φούρνο, προσθέτουμε τα φύλλα βασιλικού και λίγο ελαιόλαδο και σερβίρουμε.

Καλτσόνε με μασκαρπόνε και πραλίνα φουντουκιού

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Χρόνος ψησίματος: 12΄-15΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 2 καλτσόνε

2 μπάλες ζύμης

200 γρ. μασκαρπόνε

100-150 γρ. πραλίνα φουντουκιού

50 γρ. φουντούκια χοντροκομμένα + λίγα επιπλέον για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στη μέγιστη θερμοκρασία για τουλάχιστον 20 λεπτά. Τοποθετούμε μέσα το σκεύος όπου θα ψήσουμε τα καλτσόνε (ειδική πέτρα για πίτσα ή λαμαρίνα), για να κάψει καλά.

Ανοίγουμε σε αλευρωμένο πάγκο με τις μπάλες της ζύμης δύο κύκλους ζυμαριού. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το μασκαρπόνε με την πραλίνα φουντουκιού και προσθέτουμε τα χοντροκομμένα φουντούκια.

Μοιράζουμε τη σοκολατένια γέμιση στα δύο φύλλα ζύμης αφήνοντας ένα κενό περιθώριο περιμετρικά. Κλείνουμε το κάθε φύλλο σε μισοφέγγαρο, πιέζοντας καλά τις άκρες για να σφραγίσουν.