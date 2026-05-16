Η ομιλία του Νίκου Δένδια τάραξε τα ήρεμα νερά ενός υποτονικού συνεδρίου και αποτελεί πρώτο θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια των στελεχών του κόμματος. Οι παρεμβάσεις του ήταν καυστικές και ηχηρές σε τέτοιο βαθμό ώστε να βάλει μία νέα ατζέντα στον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ως τώρα η συζήτηση τόσο στις σχέσεις της κυβέρνησης με τους πολίτες όσο και στο εσωκομματικό τοπίο.

Ιδιαίτερα η ανάλυσή του για τις δημοσκοπήσεις αλλά και τον τρόπο διακυβέρνησης βάζει φωτιές στον ήδη δύσκολο δρόμο που έχει να διανύσει η Νέα Δημοκρατία αφού έθεσε με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο την διαφορετική οπτική για δύο καίριες τακτικές που ακολουθεί το κυβερνών κόμμα.

Οπως είπε «οι ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου. Απωλέσαμε 55% εκλογικής δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ο ένας στους δυο πολίτες που μάς ψήφισαν τον Μάιο του 2023 μας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα. Ζήτησε καλύτερα. Ζήτησε αποτελεσματικότερα. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι.

Ηδη, πεδίο έντονης συζήτησης αποτελεί και η φράση του για τις αντιλήψεις που επικρατούν σε ένα τμήμα της κυβέρνησης αλλά και η αναφορά σε μισθοφόρους της εξουσίας: «Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον Κοινοβουλευτισμό. Στην ισχυρή και άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κίνδυνος του «κυβερνητικού ιδρυματισμού»

Ατζέντα έβαλε και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένες πολιτικές αλλά και το πώς συμπεριφέρονται μέσα σε αυτήν στελέχη με συγκεκριμένες, κατά τον υπουργό αντιλήψεις περιγράφοντας μία επικινδυνότητα λόγω «εγκλεισμού» που μπορεί να οδηγηθεί σε «κυβερνητικό ιδρυματισμό».

Μιλώντας για τις αρχές και αξίες της ΝΔ είπε: «Είμαι υπερήφανος που τις υπηρετώ. Που δεν παρεκκλίνω από αυτές. Που δεν συμβιβάζομαι, που δεν μεταλλάσσομαι, που δεν εξαρτώμαι, που δεν γίνομαι κλώνος άλλων αντιλήψεων, που δεν είμαι κακέκτυπο ξένων προς εμάς προτύπων.

Η Νέα Δημοκρατία είναι φιλελεύθερη. Οι φιλελεύθερες παρατάξεις γνωρίζουν την αυτοκριτική. Ουδέποτε διεκδικήσαμε το αλάθητο. Αλλιώς δεν θα κάναμε Συνέδρια. Τα Συνέδρια δεν είναι απαγγελίες διθυραμβικών. Είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας. Είμαστε όμως και αυστηροί με τους εαυτούς μας. Είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη, τις ολιγωρίες μας. Ιδίως όσοι υπηρετούμε σε κυβερνητικές θέσεις. Ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε «κυβερνητικό ιδρυματισμό».

Το κράτος δεν είναι λάφυρο για τους «ημετέρους»

Ακόμη, δεν πέρασε απαρατήρητη η αναφορά του για “συμφέροντα” και “πλουτισμό ημετέρων” λέγοντας χαρακτηριστικά : «Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας.

Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το Κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως προίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Για εμάς η διακυβέρνηση της χώρας αφορά την υπηρεσία των πολλών. Το σύγχρονο φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος».

Συνεργάτες του υπουργού Αμυνας έλεγαν μετά την ομιλία του οτι πρόκειται για μία πολιτική πρόταση για το υπόδειγμα διακυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030.