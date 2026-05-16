Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

«Η κυβέρνηση πήρε μια δύσκολη αλλά αναγκαία πολιτική απόφαση, να προχωρήσει σε μία ριζική εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνολικά του συστήματος ενισχύσεων, με τη μεταφορά τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όχι για να σκουπίσουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, αλλά σε μία λογική διαφάνειας, αξιοπιστίας και δικαιοσύνης. Γιατί οι ευρωπαϊκοί πόροι ανήκουν στους πραγματικούς παραγωγούς, στους δικαιούχους, στους νοικοκυραίους, σ’ αυτούς που μοχθούν, στο χωράφι, στο κοπάδι», υπογράμμισε μεταξύ άλλων, στην ομιλία του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Ο ίδιος, αφού έκανε μία ιστορική αναδρομή, από τα πρώτα του βήματα στην πολιτική, αλλά και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, τοποθετήθηκε για τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο αγροτικός κόσμος σήμερα στην Ελλάδα, καθώς και τις λύσεις που επιχειρεί να φέρει.

Ο υπουργός, που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν ένα μήνα περίπου, αναφέρθηκε τόσο στις δυνατότητες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στην ελληνική ύπαιθρο, όσο και στις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν όσοι ασχολούνται με αυτόν.

Η ελληνική παραγωγή ως πεδίο ευκαιριών, αλλά και προκλήσεων

«Η ελληνική διατροφή, το ελαιόλαδο, η φέτα, το κρασί, τα 121 προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, οι ιχθυοκαλλιέργειες, τα φρούτα μας, η ποιότητα της ελληνικής παραγωγής -που καθορίζει τη μεσογειακή διατροφή- αποτελούν πια τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας μας», σχολίασε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Πρόσθεσε δε, ότι «γι’ αυτό λοιπόν έχουμε μπροστά μας στον πρωτογενή τομέα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Να περάσουμε από μια λογική διαχείρισης, από τη λογική των πληρωμών, σε μια λογική συνολικής αναδιάταξης της υπαίθρου και της ελληνικής περιφέρειας. Περισσότερη τεχνολογία, καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Σύνδεση της παραγωγής με τη γνώση. Μεγάλα αρδευτικά έργα, επένδυση στα θερμοκήπια. Παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους παραγωγούς και ιδιαίτερα για τους νέους αγρότες. Όλα αυτά θα συνδέσουν το αύριο της ελληνικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας».

Μάλιστα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς στην ομιλία του, τόνισε πως: «Δίπλα σε αυτές τις μεγάλες δυνατότητες του ελληνικού πρωτογενούς τομέα υπάρχουν και παθογένειες. Υπάρχουν και δυσκολίες. Υπάρχουν προβλήματα που κράτησαν πίσω τον έλληνα αγρότη και παραγωγό και υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη του πολίτη. Η μεγαλύτερη παθογένεια σε αυτό το πεδίο ήταν το σύστημα πληρωμών». Με αυτόν τον τρόπο, εξήγησε, ότι «το νέο σύστημα πληρωμών πρέπει να είναι σωστό, δίκαιο, γρήγορο, διαφανές και απόλυτα αξιόπιστο. Η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια επιλογή ιστορική».

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για τον πρωτογενή τομέα

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για ακόμα μία φορά και από το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, το οποίο παρουσίασε και στο ΥΠΑΑΤ (σ.σ. υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) τις προηγούμενες ημέρες, μαζί με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή. «Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα πληρώσουμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους οι συνολικές πληρωμές θα φθάσουν περίπου τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ», επεσήμανε ο ίδιος.

Επιπλέον, ο Μαργαρίτης Σχοινάς επιχείρησε να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις: «Οι μεγάλοι κερδισμένοι, πίστεψέ με, αυτής της μεταρρύθμισης θα είναι οι έντιμοι παραγωγοί, οι άνθρωποι της προκοπής. Μ’ αυτούς είμαστε και γι’ αυτούς δουλεύουμε. Οι επιτήδειοι, τα κυκλώματα, όλοι αυτοί που εκμεταλλεύονταν τις τρύπες ενός παλιού, σαθρού συστήματος, θα μας βρουν απέναντι».

Συμπλήρωσε δε, πως το ΥΠΑΑΤ, με τις εξαγγελίες που έκανε για τα βιολογικά προϊόντα, προσπάθησε να βάλει «φρένο» σε ακόμα ένα «αμαρτωλό σύστημα». «Το ίδιο ακριβώς κάναμε αυτή τη βδομάδα, βάζοντας τέλος σ’ ένα άλλο αμαρτωλό σύστημα που γεννούσε βιολογικά προϊόντα μαϊμούδες. Τέλος, κι αυτά για όλους αυτούς. Το πάρτι τελείωσε. Γυρνάμε οριστικά σελίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος υπουργός.

«Μεγάλη, εξαιρετική τιμή που μου ανατέθηκε ένα από τα πιο δύσκολα, ίσως το πιο δύσκολο εγχείρημα του κυβερνητικού έργου»

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις επικείμενες εκλογές, τονίζοντας ότι: «η συζήτηση να αποκτήσει περισσότερο βάθος, περισσότερη αξιοπιστία, λιγότερη τοξικότητα, περισσότερα επιχειρήματα, περισσότερη αλήθεια, λιγότερα συνθήματα».

Μάλιστα, κατά τον ίδιο, ο διορισμός του στο εν λόγω υπουργείο δεν είναι άσχετος με τη χρονική περίοδο, αλλά και με τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ. «Θα συμβάλει και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ακριβώς στο να δώσουμε τα επιχειρήματα για το πώς ο πρωτογενής τομέας της χώρας μπορεί να γίνει ο βασικός πυλώνας αυτής της νέας παραγωγικής Ελλάδας. Προσωπικά θεωρώ μεγάλη, εξαιρετική τιμή που μου ανατέθηκε ένα από τα πιο δύσκολα, ίσως το πιο δύσκολο εγχείρημα του κυβερνητικού έργου σε αυτή την περίοδο», υπογράμμισε ο ίδιος.

Ακόμα, ανέφερε ότι γνωρίζει καλά τις δυσκολίες και τις χρόνιες παθογένειες που έχει να αντιμετωπίσει, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο: «είμαι συνηθισμένος στα δύσκολα και στις κρίσεις. Αλλά γνωρίζω επίσης ότι η χώρα δεν θα ξανακυλήσει προς τα πίσω με την ηγεσία του πρωθυπουργού».

«Με τη στήριξη της παράταξης, με τη συναντίληψη του έλληνα αγρότη, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Αυτός ο αγώνας μόλις αρχίζει και πιστέψτε με θα είναι ένας αγώνας νικηφόρος», κατέληξε στην ομιλία του ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Ολόκληρη η ομιλία του Μαργαρίτη Σχοινά στο Συνέδριο της ΝΔ

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω σε πιο προσωπικό τόνο. Μπήκα στην πολιτική ως έφηβος, γοητευμένος από εκείνη τη μεγάλη ιστορική πρόσκληση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν καλούσε τους Έλληνες να ακολουθήσουμε και να αποδεχθούμε την ευρωπαϊκή μας μοίρα.

Λίγο αργότερα συγκλονίστηκα από τον αγώνα των Πολωνών ναυτεργατών στο Γκντάνσκ. Σάρωσαν τον ολοκληρωτισμό και τον κομμουνισμό εκείνη την κρύα νύχτα, στις 9 Νοεμβρίου του 1989. Είδα τις ιδέες μας να δικαιώνονται, με την κατάρρευση του Τείχους του Βερολίνου, που συμφιλίωσε τη γεωγραφία με την ιστορία της Ευρώπης. Πέρα από αυτές τις στιγμές όμως, είχα και το θλιβερό προνόμιο -ίσως ο μόνος Έλληνας- να ζήσω από πρώτο χέρι, πολλά χρόνια αργότερα, τις σκοτεινές στιγμές του μαύρου καλοκαιριού του 2015, όταν η χώρα μας βρέθηκε μέσα σε λίγους μήνες με το ένα πόδι εκτός ευρώ και εκτός Σένγκεν.

Μια περίοδο που μας υπενθύμισε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι τίποτε στην Ευρώπη δεν είναι δεδομένο και ότι εύκολες αυταπάτες και ο λαϊκισμός μπορεί να έχουν πάρα πολύ μεγάλο κόστος για τη χώρα. Κοιτώντας πίσω αυτούς τους ιστορικούς σταθμούς, νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε περήφανοι και δικαιωμένοι. Η παράταξή μας βρέθηκε διαχρονικά στη σωστή πλευρά της ιστορίας και οι ιδέες μας δικαιώθηκαν. Σήμερα, χωρίς φυσικά να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, η χώρα βρίσκεται σε μια διαφορετική φάση. Σχεδιάζουμε ξανά το μέλλον μας με σιγουριά και αξιοπιστία. Έχουμε πρωθυπουργό, έναν από τους πιο αξιόπιστους ηγέτες της ευρωπαϊκής οικογένειας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση από τι περάσαμε και τι ζήσαμε το 2010 και το 2015.

Κάποιοι θέλουν να μας κάνουν να ξεχάσουμε, κάποιοι άλλοι θέλουν να επανέλθουν, άλλοι σηκώνουν ξανά το κεφάλι του λαϊκισμού διεκδικώντας τα πέντε λεπτά δημοσιότητας και της προσοχής μας. Αλλά φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά δεν θα τσιμπήσουμε. Οι Έλληνες πάθαμε και μάθαμε. Σήμερα, με τη γεωπολιτική αστάθεια, την ενεργειακή κρίση, την πίεση στο κόστος ζωής, την κλιματική αλλαγή, τον διεθνή ανταγωνισμό για την παραγωγή, την τεχνολογία και τις πρώτες ύλες, ζούμε σε έναν κόσμο που βαραίνει ολοένα και περισσότερο. Μέσα σ΄ αυτό το γήπεδο καλούμαστε να παίξουμε, και πρέπει μαζί με τις γενιές που έρχονται να καταστεί σαφές ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν θα είμαστε παρατηρητές. Θα είμαστε κεντρικοί πρωταγωνιστές.

Θεωρώ, φίλες και φίλοι, ιδιαίτερα σημαντικό ότι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα η συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα και την περιφέρεια επιστρέφει στο κέντρο της πολιτικής και οικονομικής συζήτησης στη χώρα μας. Σήμερα γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι χωρίς ισχυρή παραγωγική βάση και πρωτογενή τομέα δεν θα υπάρξει ισχυρή οικονομία, δεν θα υπάρξει ανάπτυξη όταν η ύπαιθρος χάνει νέους ανθρώπους, παραγωγικές δυνατότητες, όταν τα χωριά μας και οι πόλεις μας στη περιφέρεια χάνουν τη ζωντάνια τους, τον δυναμισμό τους. Πράγματα που σφράγισαν τις ζωές όλων μας. Κι όμως έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Η ελληνική διατροφή, το ελαιόλαδο, η φέτα, το κρασί, τα 121 προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, οι ιχθυοκαλλιέργειες, τα φρούτα μας, η ποιότητα της ελληνικής παραγωγής -που καθορίζει τη μεσογειακή διατροφή-, αποτελούν πια τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας μας. Γι’ αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε μπροστά μας στον πρωτογενή τομέα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Να περάσουμε από μια λογική διαχείρισης, από τη λογική των πληρωμών, σε μια λογική συνολικής αναδιάταξης της υπαίθρου και της ελληνικής περιφέρειας. Περισσότερη τεχνολογία, καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Σύνδεση της παραγωγής με τη γνώση. Μεγάλα αρδευτικά έργα, επένδυση στα θερμοκήπια. Παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους παραγωγούς και ιδιαίτερα για τους νέους αγρότες. Όλα αυτά θα συνδέσουν το αύριο της ελληνικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας.

Θέλω να σας μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια.

Δίπλα σε αυτές τις μεγάλες δυνατότητες του ελληνικού πρωτογενούς τομέα υπάρχουν και παθογένειες. Υπάρχουν και δυσκολίες. Υπάρχουν προβλήματα που κράτησαν πίσω τον Έλληνα αγρότη και παραγωγό και υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη του πολίτη. Η μεγαλύτερη παθογένεια σε αυτό το πεδίο ήταν το σύστημα πληρωμών.

Η κυβέρνηση πήρε μια δύσκολη αλλά αναγκαία πολιτική απόφαση να προχωρήσει σε μία ριζική εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνολικά του συστήματος ενισχύσεων με τη μεταφορά τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όχι για να σκουπίσουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, αλλά σε μία λογική διαφάνειας, αξιοπιστίας και δικαιοσύνης. Γιατί οι ευρωπαϊκοί πόροι ανήκουν στους πραγματικούς παραγωγούς, στους δικαιούχους, στους νοικοκυραίους, σ’ αυτούς που μοχθούν, στο χωράφι, στο κοπάδι.

Γι’ αυτό και το νέο σύστημα πληρωμών πρέπει να είναι σωστό, δίκαιο, γρήγορο, διαφανές και απόλυτα αξιόπιστο. Η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια επιλογή ιστορική.

Δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει τη βούληση να σπάσει παθογένειες πολλών δεκαετιών. Το αύριο έχει ξεκινήσει ήδη. Μαζί με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή ανακοινώσαμε την περασμένη εβδομάδα ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, οι οποίες θα συνεχιστούν κανονικά, παράλληλα με την πιστοποίηση του νέου οργανισμού.

Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα πληρώσουμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους οι συνολικές πληρωμές θα φθάσουν περίπου τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Και οι μεγάλοι κερδισμένοι, πίστεψέ με, αυτής της μεταρρύθμισης θα είναι οι έντιμοι παραγωγοί, οι άνθρωποι της προκοπής. Μ’ αυτούς είμαστε και γι’ αυτούς δουλεύουμε. Οι επιτήδειοι, τα κυκλώματα, όλοι αυτοί που εκμεταλλεύονταν τις τρύπες ενός παλιού, σαθρού συστήματος, θα μας βρουν απέναντι.

Το ίδιο ακριβώς κάναμε αυτή τη βδομάδα, βάζοντας τέλος σ’ ένα άλλο αμαρτωλό σύστημα που γεννούσε βιολογικά προϊόντα μαϊμούδες. Τέλος, κι αυτά για όλους αυτούς. Το πάρτι τελείωσε.

Γυρνάμε οριστικά σελίδα.

Κυρίες και κύριοι,

πλησιάζουμε προς την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και πιστεύω ότι πρέπει η συζήτηση να αποκτήσει περισσότερο βάθος, περισσότερη αξιοπιστία, λιγότερη τοξικότητα, περισσότερα επιχειρήματα, περισσότερη αλήθεια, λιγότερα συνθήματα.

Θα συμβάλει και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ακριβώς στο να δώσουμε τα επιχειρήματα για το πώς ο πρωτογενής τομέας της χώρας μπορεί να γίνει ο βασικός πυλώνας αυτής της νέας παραγωγικής Ελλάδας. Προσωπικά θεωρώ μεγάλη, εξαιρετική τιμή που μου ανατέθηκε ένα από τα πιο δύσκολα, ίσως το πιο δύσκολο εγχείρημα του κυβερνητικού έργου σε αυτή την περίοδο.

Γνωρίζω καλά τις δυσκολίες, γνωρίζω τις παθογένειες δεκαετιών, είμαι συνηθισμένος στα δύσκολα και στις κρίσεις. Αλλά γνωρίζω επίσης ότι η χώρα δεν θα ξανακυλήσει προς τα πίσω με την ηγεσία του πρωθυπουργού.

Με τη στήριξη της παράταξης, με τη συναντίληψη του Έλληνα αγρότη σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Αυτός ο αγώνας μόλις αρχίζει και πιστέψτε με θα είναι ένας αγώνας νικηφόρος.

Σας ευχαριστώ πολύ».