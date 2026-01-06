Η Αμερική έχει μια μακροχρόνια σχέση αγάπης με την πίτσα, αλλά ο έρωτας δείχνει σημάδια κόπωσης, και οι αλυσίδες οδηγούνται στο να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους καθώς η αύξηση των πωλήσεων επιβραδύνεται και ο ανταγωνισμός εντείνεται.

Οι πιτσαρίες, που κάποτε ήταν ο δεύτερος πιο συνηθισμένος τύπος εστιατορίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πλέον ξεπεραστεί σε αριθμό από καφετέριες και εστιατόρια μεξικανικού στυλ. Τα στοιχεία του κλάδου δείχνουν ότι οι πωλήσεις πίτσας υστερούν σε σχέση με την ευρύτερη αγορά fast food εδώ και χρόνια, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το εάν η χώρα έχει φτάσει στην «κορύφωση της πίτσας».

Η πίτσα υπό πίεση

Στελέχη σε ολόκληρο τον κλάδο αναγνωρίζουν ότι η θέση της πίτσας βρίσκεται υπό πίεση. «Η αγορά της πίτσας βρίσκεται σε αναταραχή αυτή τη στιγμή», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Ravi Thanawala, οικονομικός διευθυντής και πρόεδρος της Papa John’s International για τη Βόρεια Αμερική. «Αυτό μας λένε οι καταναλωτές».

Αρκετές εταιρείες πίτσας έχουν χρεοκοπήσει τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των μητρικών εταιρειών Pieology Pizzeria, Anthony’s Coal Fired Pizza & Wings και Bertucci’s Brick Oven Pizza & Pasta, υπογραμμίζοντας την οικονομική πίεση του κλάδου.

Όταν το delivery δεν αρκεί πια

Η άνοδος της πίτσας τροφοδοτήθηκε από την καινοτομία της εκτός των μεγάλων πόλεων, την επέκταση αλυσίδων όπως η Pizza Hut με εστιατόρια που προσφέρουν φαγητό στο σπίτι, και καινοτομίες όπως οι στόλοι delivery και τα τυποποιημένα κουτιά πίτσας που έκαναν το take-out βολικό.

Σήμερα, ωστόσο, αυτά τα πλεονεκτήματα έχουν διαβρωθεί. Οι εφαρμογές delivery φαγητού δίνουν στους καταναλωτές εύκολη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα μαγειρεμένης τροφής, ενώ οι αλυσίδες πίτσας βρίσκονται σε πόλεμο τιμών μεταξύ τους και με άλλους παίκτες fast food. Μια πίτσα των 20 δολαρίων για μια οικογένεια μπορεί να φαίνεται ακριβή σε σύγκριση με τα πακέτα fast food με έκπτωση, την κατεψυγμένη πίτσα ή τα σπιτικά γεύματα.

Ως αποτέλεσμα, πολλές μεγάλες εταιρείες πίτσας επανεκτιμούν το μέλλον τους. Η Pizza Hut, η Papa John’s και η μητρική εταιρεία της Papa Murphy’s διερευνούν πιθανές πωλήσεις ή άλλες στρατηγικές κινήσεις. Μεσαίες αλυσίδες όπως η Blaze Pizza και η Mod Pizza έκλεισαν καταστήματα για να σταθεροποιήσουν τις δραστηριότητές τους.

Η California Pizza Kitchen πουλήθηκε τον Δεκέμβριο για λιγότερο από 300 εκατομμύρια δολάρια, μια σημαντική πτώση από την αποτίμησή της το 2011, αντανακλώντας τη μειωμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις παραδοσιακές ιδέες για πίτσα.

Παρά τις προκλήσεις, η πίτσα παραμένει σημαντικό μέρος της αμερικανικής διατροφής και του οικοσυστήματος των fast food. Οι αλυσίδες πίτσας σημείωσαν πωλήσεις περίπου 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024 τη στιγμή που ένας στους δέκα Αμερικανούς τρώει πίτσα, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης.

Οι νέοι καταναλωτές αλλάζουν το παιχνίδι

Οι νεότεροι καταναλωτές αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος αυτής της κατανάλωσης. Ωστόσο, η κυριαρχία της πίτσας έχει μειωθεί: κατατάχθηκε στην έκτη θέση μεταξύ των κουζινών αλυσίδων εστιατορίων σε πωλήσεις το 2024, από τη δεύτερη θέση που κατείχε τη δεκαετία του 1990. Ο συνολικός αριθμός πιτσαριών κορυφώθηκε το 2019 και έκτοτε έχει μειωθεί, ιδιαίτερα μεταξύ των ανεξάρτητων επιχειρήσεων.

Ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί καθώς η ανάπτυξη έχει σταματήσει. Η Domino’s έχει κερδίσει μερίδιο αγοράς προωθώντας επιθετικά οικονομικότερες προσφορές, όπως μεγάλες πίτσες για 9,99 δολαάρια. Αντίθετα, η Pizza Hut έχει αναφέρει μείωση των πωλήσεων σε φυσικά καταστήματα για οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα και συνεχίζει να αντιμετωπίζει το υψηλό κόστος διατήρησης μεγάλων χώρων εστίασης, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ένα συρρικνούμενο μερίδιο της κατανάλωσης πίτσας.

Οι αλυσίδες επιδιώκουν τώρα «λίφτινγκ» και λειτουργικές αλλαγές. Η Papa John’s αναθεωρεί το μοντέλο franchising, το μενού, την τιμολόγηση, ακόμη και τις διαδικασίες μαγειρέματος για να βελτιώσει τη συνέπεια και την αξία, ενώ παράλληλα κλείνει καταστήματα με χαμηλές επιδόσεις. Οι νέοι ιδιοκτήτες της California Pizza Kitchen ποντάρουν στη διαφοροποίηση, δίνοντας έμφαση στο ευρύτερο μενού με επιλογές καθιστικού και επεκτείνοντας την παρουσία της στα παντοπωλεία.

Ενώ η χρυσή εποχή της πίτσας μπορεί να ξεθωριάζει, οι ηγέτες του κλάδου υποστηρίζουν ότι απέχει πολύ από το να τελειώσει. Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας έγκειται στην προσαρμογή σε πιο επιλεκτικούς καταναλωτές που αναμένουν καλύτερη αξία, ποιότητα και ποικιλία από ό,τι μπορεί να προσφέρει ένα απλό κομμάτι.

Πηγή: ΟΤ