O Akylas εμφανίστηκε στον τελικό της Eurovision 2026 και αποθεώθηκε τόσο εντός του Wiener Stadthalle, όσο και στα κοινωνικά δίκτυα.
Το X πήρε φωτιά και οι χρήστες του αποθέωσαν τον Akyla, δηλώνοντας πανέτοιμοι για το σενάριο «Eurovision 2027 στην Ελλάδα».
Eurovision 2026: Δείτε την εμφάνιση της Ελλάδας στον Μεγάλο Τελικό
Τα καλύτερα Xs για τον Akyla και το Ferto
Φέρτο Ακύλα μορφή!!! 👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👏👏👍👍😉😉 #eurovisiongr
— Argoudaki official ♂ 🇬🇷 (@akis71611) May 16, 2026
Φο Βε Ρος!!! #eurovisiongr
— maniajf (@maniajf2) May 16, 2026
καλή επιτυχία Ακύλα!!!!#eurovisiongr pic.twitter.com/Nq13MRU4kI
— 🌪️Μαρίνα🍑🐟🍊 (@marinaki78) May 16, 2026
Η φωνη του ειναι σαν να ειναι ηχογραφημενη #eurovisiongr
— Βασιλική• (@Vasilikith) May 16, 2026
Ενας μουσικος του δρομου
Με βιντεακια απο το σπιτι του
Καταφερε να φτασει στον Τελικο της #eurovision που ηταν το ονειρο του
ΜΟΝΟ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΚΥΛΑΑΑ
ΜΑΣΣΣΣΣ 🇬🇷🤙👏 #eurovisiongr pic.twitter.com/yZ6LqaixFS
— 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) May 16, 2026
Δεν υπάρχει αυτό το παιδί ρε δεν υπάρχει. Το ζει κάθε φορά. Μπράβο ρε Ακύλα μπράβο.#eurovisiongr
— Raccoon Citizen (@CitizenRacc) May 16, 2026
Καταπληκτικός.
Ένα μεγάλο χειροκρότημα από όλους μας 👏👏👏#eurovisiongr pic.twitter.com/3X5wd8r4LO
— 👾𝝮𝞀𝝰𝝸𝝾𝘀 𝝟𝝾𝝸𝝻𝞈𝝻𝝴𝝼𝝾𝘀👾 (@sleepygeor) May 16, 2026
Ειναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣΣΣ, , συγκεντρωμενος κ χωρίς άγχος #eurovisiongr
— Pasta Flora (@FloraPasta) May 16, 2026
Παιδιά κανένα άγχος σήμερα
ΤΑ ΕΣΠΑΣΕ #eurovisiongr
— 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓪 ♡ (@siasalvatore) May 16, 2026
Συγκινηθηκε ο Καπουτζιδης για τον συμπατριωτη του. ❤️ Συγχαρητηρια Ακυλα.#eurovisiongr
— Steve the Spur Rooster © (@the_RoOsTeR___) May 16, 2026
#eurovisiongr pic.twitter.com/Flb6yGiGdb
— Οι Βαβουροπατάτες (@TaDidimakia) May 16, 2026
Ο Ακύλας χοροπήδαγε αλλά εμείς μείναμε με κομμένη την Ανάσα. Είμαστε περήφανοι για εσένα. Μας έκανες περήφανους Akyla ferto #eurovisiongr
— King-Sait (@DietitianNut) May 16, 2026
77 φορές ….ακούσαμε Φ Ε Ρ ΤΟ
Μπράβο σου ρε αγόρι, μας (μετ)έφερες την συγκίνηση την χαρά το ταλέντο σου 🫰🫰🫰🫰🫶🫶🫶🫶🫶🫶🫶🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷 #eurovisionGR pic.twitter.com/2iS5D65n48
— η τσαουσα 📣📣📣 (@ergazake1) May 16, 2026
Τα έδωσε όλα ο Ακύλας! Εξαιρετικός! Πριν λίγους μήνες τραγουδούσε ως μουσικός του δρόμου κ σήμερα έκανε περήφανη την Ελλάδα μπροστά σε εκατομμύρια μάτια. Πολλά συγχαρητήρια! 🟠⚫ #eurovisiongr
— Chris Tsoumas (@ChrisTsoumas) May 16, 2026