O Akylas εμφανίστηκε στον τελικό της Eurovision 2026 και αποθεώθηκε τόσο εντός του Wiener Stadthalle, όσο και στα κοινωνικά δίκτυα.

Το X πήρε φωτιά και οι χρήστες του αποθέωσαν τον Akyla, δηλώνοντας πανέτοιμοι για το σενάριο «Eurovision 2027 στην Ελλάδα».

Eurovision 2026: Δείτε την εμφάνιση της Ελλάδας στον Μεγάλο Τελικό

Τα καλύτερα Xs για τον Akyla και το Ferto

Η φωνη του ειναι σαν να ειναι ηχογραφημενη #eurovisiongr — Βασιλική• (@Vasilikith) May 16, 2026

Ενας μουσικος του δρομου

Με βιντεακια απο το σπιτι του

Καταφερε να φτασει στον Τελικο της #eurovision που ηταν το ονειρο του ΜΟΝΟ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΥΛΑΑΑ

ΜΑΣΣΣΣΣ 🇬🇷🤙👏 #eurovisiongr pic.twitter.com/yZ6LqaixFS — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) May 16, 2026

Δεν υπάρχει αυτό το παιδί ρε δεν υπάρχει. Το ζει κάθε φορά. Μπράβο ρε Ακύλα μπράβο.#eurovisiongr — Raccoon Citizen (@CitizenRacc) May 16, 2026

Ειναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣΣΣ, , συγκεντρωμενος κ χωρίς άγχος #eurovisiongr — Pasta Flora (@FloraPasta) May 16, 2026

Παιδιά κανένα άγχος σήμερα

ΤΑ ΕΣΠΑΣΕ #eurovisiongr — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓪 ♡ (@siasalvatore) May 16, 2026

Συγκινηθηκε ο Καπουτζιδης για τον συμπατριωτη του. ❤️ Συγχαρητηρια Ακυλα.#eurovisiongr — Steve the Spur Rooster © (@the_RoOsTeR___) May 16, 2026

Ο Ακύλας χοροπήδαγε αλλά εμείς μείναμε με κομμένη την Ανάσα. Είμαστε περήφανοι για εσένα. Μας έκανες περήφανους Akyla ferto #eurovisiongr — King-Sait (@DietitianNut) May 16, 2026

77 φορές ….ακούσαμε Φ Ε Ρ ΤΟ

Μπράβο σου ρε αγόρι, μας (μετ)έφερες την συγκίνηση την χαρά το ταλέντο σου 🫰🫰🫰🫰🫶🫶🫶🫶🫶🫶🫶🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷 #eurovisionGR pic.twitter.com/2iS5D65n48 — η τσαουσα 📣📣📣 (@ergazake1) May 16, 2026