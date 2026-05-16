Με την παρουσία τους τίμησαν την τελετή βράβευσης του εκπαιδευτικού Προγράμματος Ανάπτυξης Καινοτόμων Ιδεών «B/innovate», για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου, που διοργάνωσαν η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η ALTER EGO MEDIA, σε συνεργασία με το ACE, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, η managing director του ACE, Αγγελική Καραγιαννάκη, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ενώ μέσω βίντεο από το Λονδίνο απηύθηνε χαιρετισμό η Group Technology και AI advisor της ALTER EGO MEDIA, Ρόζι Αλίμονος.

Κώστας Καραγκούνης: «Η επαφή με την επιχειρηματικότητα λειτουργεί ως θεμέλιο για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας»

Η τοποθέτηση του κ. Καραγκούνη ανέδειξε τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα στην πρωτοβουλία της ALTER EGO MEDIA με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στις πραγματικές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα πρωτοποριακό, ο Υφυπουργός εστίασε στην κρίσιμη ηλικία των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου, μια περίοδο όπου τα παιδιά καλούνται να οργανώσουν τη σκέψη τους για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Αυτή η πρώιμη επαφή με την επιχειρηματικότητα λειτουργεί ως θεμέλιο για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας. Συνδέοντας το πρόγραμμα με τις ευρύτερες κυβερνητικές δράσεις, ο ομιλητής αναφέρθηκε στα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας για την ανάπτυξη πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Κλείνοντας, συνεχάρη τους διοργανωτές για το γεγονός ότι «θέτετε και στηρίζετε μια εκπαίδευση που καλλιεργεί τη δημιουργική και την κριτική σκέψη, τη συνεργασία, την επικοινωνία στην επίλυση των προβλημάτων, προσφέροντας στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια για την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία».

Γιάννης Μπρατάκος: «Καινοτομία σημαίνει να θέτεις ερωτήματα που αμφισβητούν τα υφιστάμενα δεδομένα»

Με τη σειρά του, ο κ. Μπρατάκος εστίασε στην ανάγκη ανατροπής των κατεστημένων αντιλήψεων μέσα από τη νεανική ματιά. Στον χαιρετισμό του, υπογράμμισε ότι η πρόοδος μιας κοινωνίας δεν κρίνεται στενά από τους υλικούς της πόρους, αλλά από την ικανότητά της να εμπιστεύεται και να ενθαρρύνει τη φαντασία της επόμενης γενιάς.

Απευθυνόμενος κυρίως στους μαθητές και τις μαθήτριες, ο κ. Μπρατάκος σημείωσε ότι, αν και οι κανόνες είναι απαραίτητοι στη ζωή, οι μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές έρχονται πάντα από την αμφισβήτηση της πεπατημένης.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, «καινοτομία σημαίνει να θέτεις ερωτήματα που αμφισβητούν τα υφιστάμενα δεδομένα». Παράλληλα, επαναπροσδιόρισε την έννοια της αποτυχίας, χαρακτηρίζοντάς την ως αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης και της εξέλιξης, όπου το ζητούμενο είναι «να προσπαθείς ξανά έχοντας κατανοήσει τι πήγε στραβά».

Το πρόγραμμα, όπως ανέφερε, καταρρίπτει τον μύθο ότι οι νέοι απέχουν από τα κοινά, αποδεικνύοντας ότι όταν τους δοθεί το κατάλληλο περιβάλλον και τα σωστά εργαλεία, δείχνουν εντυπωσιακή διάθεση συμμετοχής.

«Το πρόγραμμα αυτό συμβολίζει κάτι που έχουμε ανάγκη όλες και όλοι περισσότερο από ποτέ. Να δώσουμε χώρο στις ιδέες και να εμπιστευτούμε τη δημιουργικότητα της νέας γενιάς», τόνισε με έμφαση.

Αγγελική Καραγιαννάκη: «Η επιχειρηματικότητα είναι χειροτεχνία (craft) που διδάσκεται και καλλιεργείται μέσα από την πράξη και τη σωστή καθοδήγηση»

Τη σημασία και τη λειτουργία του προγράμματος, ανέβηκε στη σκηνή για να εξηγήσει η managing director του ACE (Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών), Αγγελική Καραγιαννάκη.

Ξεκινώντας με μια σημαντική αναφορά στην ταυτότητα του φορέα, μοιράστηκε με υπερηφάνεια το γεγονός ότι η θερμοκοιτίδα του ΟΠΑ, η οποία λειτουργεί εδώ και μία δεκαετία ως αυτοχρηματοδοτούμενη μονάδα, διακρίθηκε πρόσφατα ως το κορυφαίο ελληνικό startup με βάση τη διεθνή λίστα των Financial Times.

Αναλύοντας τη φιλοσοφία του προγράμματος, ξεκαθάρισε ότι η επιχειρηματικότητα δεν προσεγγίστηκε ως ένας εναλλακτικός τρόπος σκέψης. Στόχος ήταν οι μαθητές να μάθουν να παρατηρούν το περιβάλλον τους, να εντοπίζουν προβλήματα, να αναζητούν λύσεις και να οργανώνουν ιδέες που παράγουν αξία.

Μέσα από μια καθαρά βιωματική διαδικασία, τα παιδιά έγιναν για λίγο τα ίδια επιχειρηματίες. Σχεδίασαν επιχειρηματικά μοντέλα, έκαναν έρευνα αγοράς, επικύρωσαν τις προτάσεις τους και δημιούργησαν αρχικά πρωτότυπα.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, «απώτερος στόχος του προγράμματος δεν ήταν τόσο πολύ να αναπτύξουμε νέες ιδέες, οπότε να πιάσουν τα παιδιά ένα ψάρι, αλλά πιο πολύ να μάθουν τη διαδικασία, να μάθουν να ψαρεύουν».

Στη συνέχεια, άνοιξε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το αν η επιχειρηματικότητα είναι επιστήμη ή τέχνη, καταλήγοντας ότι βρίσκεται κάπου στη μέση και λειτουργεί ως «χειροτεχνία» (craft) που διδάσκεται και καλλιεργείται μέσα από την πράξη και τη σωστή καθοδήγηση.

Αυτή η διαδικασία αποτελεί το ιδανικό όχημα για την ανάπτυξη των λεγόμενων soft skills, όπως η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα και η προσαρμοστικότητα, που είναι απολύτως απαραίτητα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, και απευθυνόμενη με θέρμη στα παιδιά, η κ. Καραγιαννάκη υπογράμμισε ότι η ουσία της εμπειρίας ξεπερνά το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού: «Η πρώτη λέξη είναι η λέξη πόθος. Θα ήθελα πραγματικά ό,τι κάνετε να το κάνετε με βαθιά επιθυμία. Η δεύτερη λέξη είναι η λέξη πάθος, να το κάνετε δηλαδή με ενέργεια και με αφοσίωση. Και η τελευταία λέξη είναι η λέξη ήθος. Να το κάνετε με αξίες, με σεβασμό, με υπευθυνότητα».

Σταύρος Καλαφάτης: «Η νέα γενιά ήδη χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο δημιουργίας»

Με έναν εξαιρετικά ελπιδοφόρο χαιρετισμό, ο κ. Καλαφάτης, απευθυνόμενος στις 12 μαθητικές ομάδες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, τις συνεχάρη για τις θεματικές τους ιδέες, οι οποίες γεννήθηκαν μέσα από την παρατήρηση της καθημερινότητας και ωρίμασαν χάρη στην καθοδήγηση των μεντόρων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μάλιστα, προέτρεψε τους νεαρούς δημιουργούς να μην αποθαρρύνονται από τις αρχικές δυσκολίες, σημειώνοντας ότι κάθε φορά που επιθυμούν κάτι καινούργιο, πρέπει να έχουν το σθένος να το επιχειρούν, όσο παράξενη ή ανεφάρμοστη κι αν φαντάζει μια ιδέα στην αφετηρία της.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τις μεγάλες κρατικές επενδύσεις σε υποδομές του μέλλοντος, αλλά και την είδηση του σχεδιασμού θεσμικής μεταρρύθμισης για τη δημιουργία ενός νέου Υπουργείου Καινοτομίας, Έρευνας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, με σκοπό την ενοποίηση του ερευνητικού χώρου και την αποτελεσματικότερη διασύνδεσή του με την κοινωνία και την πραγματική οικονομία σε όλη την επικράτεια.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στα επίσημα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη θέση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από τους νέους: «Αυτό δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι οι νέες και οι νέοι της χώρας μας. Είναι η γενιά που ήδη χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως τάση, αλλά ως εργαλείο δημιουργίας», υπογράμμισε με έμφαση. Συμπλήρωσε δε ότι η καινοτομία που προωθείται μεταφράζεται σε απτά προϊόντα και υπηρεσίες που δημιουργούν καλύτερες δουλειές, υψηλότερα εισοδήματα και κοινωνική συνοχή.

Ρόζι Αλίμονος: «Η καινοτομία για μένα είναι νοοτροπία, είναι τρόπος σκέψης»

Η ομιλία της κ. Αλίμονος προσέφερε στους μαθητές μια πολύτιμη, προσγειωμένη και απόλυτα ρεαλιστική οπτική για το τι σημαίνει να διοικείς μια startup σήμερα. Ξεκινώντας από την αφετηρία κάθε δημιουργικής διαδικασίας, ξεκαθάρισε ότι η πραγματική καινοτομία γεννιέται από τον εντοπισμό ενός υπαρκτού προβλήματος και μιας ουσιαστικής ανάγκης των ανθρώπων.

Για να ξεκινήσει κανείς, όπως εξήγησε, πρέπει πρώτα να αναρωτηθεί τι τον εκνευρίζει ή τον απογοητεύει στον κόσμο γύρω του, επιστρατεύοντας την περιέργεια και το θάρρος του για να κοιτάξει το πρόβλημα από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Μέσα από την προσωπική της εμπειρία στο τιμόνι της δικής της νεοφυούς επιχείρησης, η ομιλήτρια κατέρριψε τον μύθο του μοναχικού επιχειρηματία. Υπογράμμισε ότι η επιχειρηματικότητα είναι στην πραγματικότητα ένα μάθημα συνεργασίας, δημιουργικής σκέψης και συνεχών ερωτήσεων, όπου το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η αποδοχή των λαθών.

«Η πρώτη εκδοχή του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας πιθανότατα δεν θα είναι τέλεια· μάλλον θα είναι απαίσια», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τη σημασία του να δοκιμάζει κανείς γρήγορα τις ιδέες του, να μαθαίνει από τις αποτυχίες και να βελτιώνεται συνεχώς μέσα από αυτόν τον απαιτητικό αλλά βαθιά ικανοποιητικό κύκλο της καινοτομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ικανότητα της επικοινωνίας. Επεσήμανε ότι ένας επιχειρηματίας οφείλει να ξέρει να αφηγείται την ιστορία του προϊόντος του με τέτοιο τρόπο, ώστε το κοινό να κατανοεί αμέσως γιατί αυτό έχει σημασία και πώς πρόκειται να βελτιώσει τη ζωή του.

Ακόμα όμως και τότε, η δουλειά δεν σταματά, καθώς η επιτυχία κρίνεται από την ικανότητα να ακούει κανείς το feedback των χρηστών, να μαθαίνει από τις εμπειρίες τους και να χτίζει πάνω στο πραγματικό κοινωνικό τους αποτύπωμα.

Κλείνοντας, συμπύκνωσε τη φιλοσοφία της με μια φράση που αποτυπώνει όλο το πνεύμα του προγράμματος: «Η καινοτομία δεν είναι μια ομιλία, δεν είναι τρόπαιο, είναι ένας τρόπος σκέψης, μια διάσταση του να βλέπεις τα πράγματα αλλιώς».