Η ηχηρή παρέμβαση του Νίκου Δένδια και οι εκκλήσεις για συστράτευση με «τηλεφώνημα επιστροφής» στον Αντώνη Σαμαρά, σφράγισαν την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με την αναγκαία ενότητα που ζήτησαν σχεδόν όλοι οι ομιλητές να περιλαμβάνει και τον Κώστα Καραμανλή.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προτίθεται να απαντήσει στα όσα είπε ο υπουργός Αμυνας ως πολιτική πρόταση για το «υπόδειγμα διακυβέρνησης, το 2030», εκτιμώντας προφανώς ότι έτσι θα οδηγούσε τα συμπεράσματα του συνεδρίου ως μία εσωκομματική προστριβή των δύο ανδρών.

Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη «σιωπή» απέναντι στον Δένδια

Σε πιο βαθιά ανάλυση, η οποία συζητήθηκε μεταξύ των συνέδρων, κάτι τέτοιο θα σήμαινε αυτομάτως οτι ο Νίκος Δένδιας θα τοποθετείτο ως βασικός πόλος της εσωκομματικής κριτικής, για τον οποίο ο πρωθυπουργός αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει, ενώ πολυεπίπεδη κριτική για πολιτικές και συμπεριφορές ακούστηκαν από αρκετούς συνέδρους.

Το ψυχρό κλίμα στους συνέδρους

Κωστής Χατζηδάκης, Αδωνις Γεωργιάδης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος και Βασίλης Κικίλιας έδωσαν ο καθένας μια ξεχωριστή διάσταση στα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, με το βλέμμα στις εκλογές, αλλά και στις εσωτερικές διαδικασίες.

Το κλίμα εξακολούθησε να είναι ψυχρό μεταξύ των συνέδρων και ο προβληματισμός για το βασικό ζητούμενο ενός κόμματος εξουσίας, στον δρόμο προς τις εκλογές, που είναι η ενότητα, δε φάνηκε να επιτυγχάνεται, κοιτώντας πάντα τις εξελίξεις μέσα από τον μεγεθυντικό φακό.

Οι «περίκλειστες καγκελαρίες» και οι αιχμές που άναψαν φωτιές

Οι φράσεις του Νίκου Δένδια που συζητήθηκαν περισσότερο, ήταν εκείνες για τον «κυβερνητικό ιδρυματισμό», που προκύπτει μέσα από τον «εγκλεισμό», οι «περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών» και η παράδοση της ΝΔ, η οποία «δεν αντιλαμβάνεται το Κράτος ως λάφυρο και προίκα για πλουτισμό».

Το «μανιφέστο» Πιερρακάκη κατά του ναρκισσισμού

Τη δική του πολιτική πλατφόρμα για το πώς αντιλαμβάνεται την Ελλάδα της προόδου και της ανάπτυξης, με ισχυρή οικονομία, που έχει οφέλη για όλους τους πολίτες, ανέπτυξε και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι «η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισσισμούς και μικροεγωισμούς. Έξω υπάρχει κόσμος που παλεύει. Κρινόμαστε, αν μπορούμε να αλλάξουμε την ζωή τους. Οι μεγάλες παρατάξεις δε νικούν όταν κοιτάνε τον καθρέφτη τους, νικούν όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας. Η ιστορία δε θυμάται αυτούς που δείλιασαν, αλλά θυμάται αυτούς που τόλμησαν».

Χατζηδάκης – Γεωργιάδης: «Όχι στην ανοητολογία» – «Δεν είμαι comme il faut»

Οι σύνεδροι παρακολούθησαν και έναν άτυπο διάλογο μεταξύ των δύο αντιπροέδρων του κόμματος. Ο Κωστής Χατζηδάκης πραγματοποίησε μία κομματική, συναισθηματική ομιλία, η οποία για πολλούς ήταν σημειολογική για το μέλλον της ΝΔ, με σαφείς αναφορές στις μάχες του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένων των δύο πρώην πρωθυπουργών, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αρχές και τις αξίες της παράταξης κόντρα στην «ανοητολογία», όπως χαρακτηριστικά είπε, τονίζοντας Ότι οι κυβερνητικές επιτυχίες δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Στο γνωστό του ύφος και ο Άδωνις Γεωργιάδης, καυτηρίασε το γεγονός ότι δεν μπαίνουν όλοι μπροστά στις μάχες και αναφερόμενος στην ιστορία της ΝΔ, είπε οτι η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου κράτησε την χώρα όρθια, τονίζοντας οτι «πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω».

Αιχμές άφησε και για τις αντιδράσεις κάποιων στελεχών της κυβέρνησης και αναφερόμενος στο θέμα του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη, τόνισε ότι δεν είναι στη λογική των ήπιων τόνων και της ευγενείας, γιατί δεν υπάρχει τέτοια αντιμετώπιση από την άλλη πλευρά. «Εγώ δεν είμαι comme il faut», είπε χαρακτηριστικά.

Β. Κικίλιας: «Η ταυτότητά μας δεν αλλοιώνεται»

Η «ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν», τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος και υπογράμμισε «ότι οι αξίες, οι βάσεις και τα θεμέλια της παράταξης αποτελούν το ιστορικό και εθνικό της αποτύπωμα, το οποίο δεν μπορεί να απαξιωθεί ή να ”γκριζαριστεί” από κανέναν».

Όλα τα κορυφαία στελέχη της ΝΔ, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο το έπραξαν, τάχθηκαν υπέρ της συστράτευσης όλων στον δρόμο προς τις εκλογές, καθώς δεν υπάρχει η πολυτέλεια να λείπουν κυρίως τα εμβληματικά πρόσωπα που συμβολίζουν την ενότητα.

Το μήνυμα Θεοδωρικάκου για τα «πολιτικά διαζύγια»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως είχε η αναφορά του Τάκη Θεοδωρικάκου για τα «διαζύγια». Όπως είπε, σε αυτή τη μάχη δεν έχει δικαίωμα να λείψει κανείς : «Η επισήμανση αυτή», όπως εξήγησε, αφορά τους πάντες και «ιδιαίτερα ανθρώπους και προσωπικότητες που έχουν ιστορική σχέση με αυτή τη μεγάλη λαϊκή παράταξη», υπογραμμίζοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι τους, διότι δεν μπορεί να είναι διαφορετικά». Συμπλήρωσε μάλιστα με νόημα ότι «κανένα πρόβλημα δε λύνεται με την απουσία, ούτε ακόμη χειρότερα, με τα πολιτικά διαζύγια, τα οποία δεν πήγαν ποτέ καλά σε αυτή την παράταξη», καλώντας όλους, «ας το σκεφτούν, διότι υπάρχει ακόμη χρόνος».