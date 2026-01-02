Είναι όμορφη η Αθήνα στις Γιορτές. Φωτισμένη και λαμπερή, σου επιτρέπει να φαντάζεσαι πως, για λίγες μέρες έστω, τα προβλήματα σταματούν να υπάρχουν. Ακόμα και όσοι δυσκολεύονται να αισθανθούν με ένταση τη χαρά των ημερών πριν και μετά την έλευση του νέου χρόνου, δεν είναι δύσκολο να παρασυρθούν από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο εύκολα όταν τελικά βρίσκονται σε ένα από τα μπαρ του κέντρου. Εκεί όπου συναντιόμαστε όλοι όταν θέλουμε να κάνουμε ένα διάλειμμα ανάμεσα στα ψώνια ή τρέχουμε να βρούμε καταφύγιο όταν σκοπεύουμε να μη χαλαλίσουμε ούτε μία ώρα στα καταστήματα. Σε αυτά τα μπαρ, καθισμένοι άνετα σε μια μπάρα με ένα κοκτέιλ, ένα απόσταγμα και δυο κουβέντες με γνωστούς ή και αγνώστους, καταφέρνουμε να χαλαρώσουμε και να αρχίσουμε να νιώθουμε τη γιορτή να πλησιάζει.

Στο Barreldier, έντεκα χρόνια τώρα, η μέρα ξεκινά νωρίς και τελειώνει αργά. Πολύ αργά. Ο Μάριο Μπάσο, διακεκριμένος bartender και συνιδιοκτήτης του αγαπημένου bar μαζί με τον Παναγιώτη Κούρο και την Έρρικα Πολυχρονίου, είναι υπεύθυνος τόσο για τη λίστα των κοκτέιλ όσο και για αυτήν τη χαρακτηριστική αίσθηση θαλπωρής που νιώθουν οι θαμώνες όταν ακουμπήσουν τα χέρια τους στην ξύλινη μπάρα και δουν το ποτό τους να φτάνει μπροστά τους.

Ο Μάριο δεν υπήρξε ποτέ λάτρης των κοκτέιλ που φωνάζουν με την εμφάνισή τους ή απαιτούν αμέτρητα υλικά για να αποκτήσουν κύρος και οντότητα. Αντίθετα, τον κέρδισαν από την αρχή τα διαχρονικά, εμβληματικά κοκτέιλ – εκείνα με τη μεγάλη ιστορία πίσω τους και την ακόμα μεγαλύτερη μπροστά τους. «Αφού άντεξαν τόσα χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα αλλάξουμε ή να τα πειράξουμε τόσο πολύ ώστε να χάσουν την προσωπικότητά τους», μας λέει ενώ συζητάμε για την τάση των culinary cocktails που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παρατηρεί και κάτι άλλο: μια σαφή επιστροφή στις καθαρές γεύσεις, στα κλασικά ποτά και στη μινιμαλιστική αισθητική. «Όλα δείχνουν πως οι φιοριτούρες μάς εγκαταλείπουν. Ένα μεγάλο κοινό αναζητά την ουσία στο ποτό που πίνει και δεν χρειάζεται τίποτα εξεζητημένο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει τεχνική πίσω από ένα κοκτέιλ, αλλά διαφορετική διαχείρισή του. Η απλότητα είναι πιο δύσκολο να αποδοθεί με επιτυχία, όπως είναι και πιο δύσκολο να κεντρίσεις το ενδιαφέρον και να κερδίσεις το σεβασμό μαζί της. Αλλά είναι υπέροχη», συνεχίζει έχοντας ήδη στο μυαλό του τα κοκτέιλ που θα μας προτείνει για τις γιορτές.

Για αρχή, το δικό του Glühwein, ένα ποτό με δυνατό άρωμα εσπεριδοειδών, μπαχαρικών, βανίλιας Μαδαγασκάρης, μπράντι και μελιού. Ένα κρασί που ταξίδεψε από τη βόρεια Ευρώπη μέχρι τη Μεσόγειο και αγαπήθηκε εξίσου έντονα γιατί όλοι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αποζητάμε λίγη παραπάνω ζεστασιά αυτές τις μέρες. Ακόμα κι όταν έξω δεν χιονίζει. Ακόμα κι όταν ο καιρός δεν θυμίζει καθόλου χειμώνα.

Το δεύτερο ποτό έχει επίσης σπουδαίο παρελθόν: πρόκειται για μια παραλλαγή του κλασικού Punch à la Romaine. Η βάση του είναι ένα Southside κοκτέιλ με τζιν, λεμόνι, δυόσμο και ζάχαρη και εμπλουτίζεται με Prosecco. Για την ολοκλήρωσή του, μπαίνει στο κέντρο μια μπάλα homemade γρανίτα λεμόνι-πορτοκάλι, η οποία απογειώνει το αποτέλεσμα και προσθέτει μια παιχνιδιάρικη κατακόρυφη δροσιά.

Το τρίτο είναι ένα Negroni Sour. Η γλυκόπικρη γεύση του Negroni παίρνει νέα ένταση και οξύτητα∙ η υφή του γίνεται βελούδινη και η συνολική εντύπωση αφήνει μια πιο ανάλαφρη, πιο δροσερή επίγευση – ιδανική για όσους θέλουν κάτι οικείο αλλά και διαφορετικό ταυτόχρονα.

Ο Μάριο συνεχίζει να παλαιώνει στα βαρέλια του Negroni, Manhattan, Adonis και El Presidente. Όσοι έχουν κάνει στέκι τους το Barreldier γνωρίζουν καλά πως, ό,τι κι αν επιλέξουν να απολαύσουν, πίσω του υπάρχει ένας δημιουργός που αγαπά τη λεπτομέρεια, εργάζεται μεθοδικά και αναζητά τη γεύση μέσα από την τέλεια ισορροπία. Και είναι ωραίο –αληθινά ωραίο– να συχνάζουμε σε μπαρ που εξελίσσονται σε δικά μας στέκια. Σε χώρους όπου οι άνθρωποι πίσω από την μπάρα θυμούνται τις προτιμήσεις μας, βρίσκουν χρόνο για μερικές κουβέντες και δημιουργούν μια μικρή κοινότητα μέσα στην πολύβουη πόλη.

Τα κοκτέιλ είναι πάντα πιο όμορφα όταν τα πίνεις με συντροφιά. Εκεί όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Εκεί όπου η περίοδος των γιορτών βρίσκει το δικό της νόημα: μέσα στη ζεστασιά ενός χώρου, ενός ποτού, μιας στιγμής που γίνεται τελικά ανάμνηση.

Sour Negroni

Υλικά για 1 κοκτέιλ

40 ml γκρέιπφρουτ τζιν (infused)

20 ml μπλέντερ από πικρά απεριτίφ

20 ml κόκκινο γλυκό βερμούτ Barreldier

20 ml ρεβιθόζουμο

25 ml φρεσκοστυμμένο χυμό λεμονιού

15 ml σιρόπι ζάχαρης

Εκτέλεση

Ρίχνουμε όλα τα υλικά στο σέικερ και χτυπάμε να αναμειχθούν. Σερβίρουμε σουρώνοντας το κοκτέιλ σε χαμηλό ποτήρι με πάγο. Διακοσμούμε πασπαλίζοντας με αποξηραμένο πικρό απεριτίφ.

Punch à la Romaine (Twisted)

Υλικά για 1 κοκτέιλ

50 ml μάνταριν τζιν (infused)

20 ml φρεσκοστυμμένο χυμό λεμονιού

15 ml σιρόπι μελιού

3 φύλλα δυόσμου

45 ml prosecco

Για το σερβίρισμα

1 μπάλα παγωτού λεμόνι-πορτοκάλι

2 φύλλα δυόσμου

Εκτέλεση

Ρίχνουμε όλα τα υλικά στο σέικερ και χτυπάμε δυνατά να αναμειχθούν. Σουρώνουμε το κοκτέιλ σε ένα ποτήρι κοκτέιλ τύπου coupe, με πόδι. Γαρνίρουμε με μια μπάλα παγωτού και φύλλα φρέσκου δυόσμου και σερβίρουμε αμέσως.

Glühwein

Υλικά για 5 λίτρα

5 φιάλες κόκκινο κρασί Merlot

400 ml μπράντι

200 ml λικέρ πορτοκάλι Barreldier

Μείγμα μπαχαρικών (κανέλα, γαρίφαλο, βανίλια, τόνκα, κάρδαμο) σε ποσότητες ανάλογα με την έντασή τους και τις προτιμήσεις μας

250 ml φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού

200 ml φρεσκοστυμμένο χυμό λεμονιού

200-300 γρ. μέλι (ανάλογα με την οξύτητα του κρασιού)

Για το σερβίρισμα

Κανέλα σε σκόνη

Ροδέλες αποξηραμένου πορτοκαλιού

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε σε μια κατσαρόλα όλα τα υλικά και βράζουμε το μείγμα σε μέτρια φωτιά για περίπου 15-20 λεπτά. Σερβίρουμε σουρώνοντας σε ποτήρια που αντέχουν τη θερμότητα (πυρίμαχα). Πασπαλίζουμε με τριμμένη κανέλα και γαρνίρουμε με μια ροδέλα αποξηραμένου πορτοκαλιού.