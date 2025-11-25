Για πολλούς από εμάς το πιο νόστιμο φαγητό είναι αυτό που φτιάχνεται στην κουζίνα του σπιτιού με τα πιο αγνά εκλεκτά υλικά. Τα πράγματα γίνονται πολύ πιο απλά όταν την επιλογή τους αναλαμβάνουν τα παντοπωλεία της πόλης που έχουν προϊόντα από παραγωγούς και βιοτέχνες όλης της χώρας. Επισκεφτήκαμε πέντε αγαπημένα μας και σας τα παρουσιάζουμε για να ξέρετε πού θα βρείτε ό,τι πιο ποιοτικό και γευστικό κυκλοφορεί σε βαζάκι και όχι μόνο.

4 Seasons Organic Food Market

Έχει εδραιωθεί στη συνείδηση των Αθηναίων ως κατάστημα με βιολογικά προϊόντα, καθώς άνοιξε στο κέντρο της πόλης πριν από 20 χρόνια, όταν αυτός ο τρόπος ζωής και διατροφής ήταν σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό. Ιδιοκτήτες του, τα δύο αδέλφια Βασίλης και Γιώργος Σουβατζόγλου, που έχουν μεγαλώσει με αυτήν τη φιλοσοφία και τη μεταδίδουν καθημερινά στους επισκέπτες του μαγαζιού. Εκεί θα χαθείτε στα ράφια με τα ιδιαίτερα προϊόντα και την απίστευτη ποικιλία ελληνικών ζυμαρικών, όπως χειροποίητες ταλιατέλες με μαύρη τρούφα και στριφτάρια με λεντινούλα, ντομάτα και σπανάκι και ταλιολίνι με πλευρώτους και πιπεριά Φλωρίνης. Για έξτρα νοστιμιά στη μακαρονάδα σας, θα βρείτε παρθένο ελαιόλαδο με τσίλι και σάλτσα ντομάτας με μέλι και γλυκάνισο, ενώ και οι επιλογές από τη μαναβική τους ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Νίκης 30, Αθήνα

Nora’s Deli

Το delicatessen με τις άπειρες επιλογές βρίσκεται στην καρδιά του Κολωνακίου εδώ και 11 χρόνια. Το 2019 δημιουργήθηκε και το αδερφάκι του, πάλι στην ίδια γειτονιά, το οποίο λειτουργεί και ως μπιστρό. Οι ιδιοκτήτες του, Νόρα και Πέτρος Σμάτσης και Ναταλία Εμμανουηλίδου, επιλέγουν εκλεκτά ελληνικά και διεθνή αγαθά τα οποία γεμίζουν καθημερινά τα ράφια του καταστήματος. Διαθέτει ιταλικά και ελληνικά ζυμαρικά από διαφορετικά μέρη της χώρας, βιολογικά, ζέας και τραχανάδες.

Δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε ανάμεσα σε πούδρα από γλυκά κρεμμύδια ή καυτερές πιπεριές, καπαρόφυλλα Κυθήρων και πολλά άλλα, αν και την παράσταση κλέβει η τεράστια ποικιλία ελληνικών τυριών.

Αναπήρων Πολέμου 10, Αθήνα/ Παναγιώτου Αναγνωστοπούλου 11, Αθήνα

Τα Καραμανλίδικα του Φάνη

Το μαγαζί του Φάνη Θεοδωρόπουλου γεμίζει από το 2014 καθημερινά από ντόπιους και τουρίστες που θέλουν να δοκιμάσουν τις μοναδικές γεύσεις που προσφέρει. Το παντοπωλείο που λειτουργεί και ως μεζεδοπωλείο έχει ιστορία από τη δεκαετία του 1960. Εκεί θα βρείτε όλα όσα θα δώσουν μια ξεχωριστή γευστική πινελιά στα πιάτα με τα ζυμαρικά. Περίοπτη θέση στη βιτρίνα του κατέχουν τα σπάνια και παλαιωμένα τυριά από διαλεχτούς Έλληνες παραγωγούς και τα φημισμένα αλλαντικά ωρίμανσης.

Ξεχωρίζουν ο αυθεντικός χειροποίητος καραμανλίδικος παστιρμάς μόσχου, πρόβειος και καμήλας και το πολίτικο και καραμανλίδικο σουτζούκι ωρίμανσης.

Ευριπίδου 52, Αθήνα

Κάπαρη

Ένα φιλόξενο παντοπωλείο που μας ταξιδεύει σε άλλες εποχές λειτουργεί εδώ και 15 χρόνια στην οδό Ασκληπιού από τη Νατάσσα Περγαντή που έχει αγαπηθεί από τους κατοίκους της γειτονιάς. Εκεί θα βρείτε προϊόντα κυρίως από Έλληνες μικρούς παραγωγούς, αλλά και από το εξωτερικό. Μεταξύ αυτών, όσπρια, βότανα και, φυσικά, ζυμαρικά που έχουν την τιμητική τους, όπως ταλιατέλες με μαύρη τρούφα, σπαγγέτι ντίνκελ και πένες ολικής άλεσης. Συνδυάζονται άψογα με σάλτσες, ελιές, ψητές πιπεριές, κάπαρη σε ξίδι, βιολογικό βασιλικό, αλλά και τα εκλεκτά τυριά του μαγαζιού. Από την άνοιξη θα βρείτε και έτοιμα ελαφριά φρέσκα γεύματα τα οποία παρασκευάζονται εκεί με τα δικά τους προϊόντα.

Ασκληπιού 22, Αθήνα

ERGON House Athens

Ένα από τα πιο γνωστά παντοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας κρατά από τη Θεσσαλονίκη και έχει φέρει στη σύγχρονη εποχή την έννοια του παντοπωλείου που λειτουργεί και ως εστιατόριο. Το παγκόσμιο brand φαγητού και lifestyle συστήνεται από τους αδελφούς Θωμά και Γιώργο Δούζη. Πίσω από τη σάλα θα αντικρίσετε ράφια με καλούδια από τουλάχιστον 150 τοπικούς παραγωγούς, ελληνικά ζυμαρικά, όπως στριφτάρια με κόκκινο πιπέρι, τραχανά πικάντικο και φλωμάρια Λήμνου, που θα τα συνδυάσετε με μια τεράστια ποικιλία από σάλτσες, μπαχαρικά, βότανα, φρέσκα λαχανικά από το μανάβικο, καθώς και επιλεγμένα τυριά και αλλαντικά.

Μητροπόλεως 23, Αθήνα