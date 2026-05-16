Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά για τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου της 24χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της το απόγευμα της Παρασκευής (15/5), μετά από πτώση από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Καλλιρρόης, στην Καλλίπολη.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε τη νεαρή κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της και τη μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αρχές εξέτασαν εξαρχής το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, το οποίο όμως φαίνεται να απομακρύνεται, με επικρατέστερο σενάριο να θεωρείται αυτή τη στιγμή η αυτοκτονία.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει τεθεί η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της, ο οποίος βρισκόταν εντός του διαμερίσματος τη στιγμή του συμβάντος και προσήχθη άμεσα για εξέταση.

«Ήμουν στο μπάνιο» – Η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου

Για την υπόθεση προσήχθη άμεσα ο 50χρονος σύντροφός της, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της μοιραίας πτώσης. Πρόκειται για γνωστό φαρμακοποιό της περιοχής, με τον οποίο η 24χρονη διατηρούσε σχέση τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά τα εξής:

Καθόταν αρχικά στον καναπέ και κάποια στιγμή πήγε στην τουαλέτα.

Η 24χρονη ντύθηκε, βγήκε στο μπαλκόνι και πήδηξε στο κενό.

Όταν εκείνος βγήκε από το μπάνιο, είδε τη σύντροφό του αιμόφυρτη στο οδόστρωμα του ακαλύπτου και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Το «λευκό» διαμέρισμα και οι ουσίες

Η αυτοψία της ΕΛ.ΑΣ. στο διαμέρισμα έδειξε ότι δεν υπήρχε η παραμικρή αναστάτωση, ούτε ίχνη που να παραπέμπουν σε πάλη ή προηγούμενο επεισόδιο.

Ωστόσο, ένα στοιχείο που περιπλέκει την κατάσταση είναι ότι ο 50χρονος φαρμακοποιός φέρεται να τελούσε υπό την επήρεια ουσιών τη στιγμή του συμβάντος.

«Ούτε γρατζουνιά» – Τι λέει ο ιατροδικαστής

Ο 50χρονος εξετάστηκε εξονυχιστικά από ιατροδικαστή, ο οποίος σύμφωνα με αρμόδιες πηγές διαπίστωσε ότι ο άνδρας δεν είχε «ούτε γρατζουνιά» πάνω του, κάτι που αποκλείει το ενδεχόμενο να προηγήθηκε σωματική μάχη.

Στο μικροσκόπιο των ιατροδικαστικών αρχών μπαίνει πλέον και η σορός της άτυχης κοπέλας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί με απόλυτο τρόπο η απουσία αμυντικών τραυμάτων.

Τι λένε οι γείτονες – Στο μικροσκόπιο τα κινητά

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων της γειτονιάς ενισχύουν την εκδοχή της αυτοχειρίας. Ένοικοι της πολυκατοικίας κατέθεσαν ότι πριν από την τραγωδία δεν ακούστηκε ο παραμικρός τσακωμός ή φωνές. Παράλληλα, έκαναν λόγο για ένα πολύ ήσυχο και αγαπημένο ζευγάρι, το οποίο δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην περιοχή.

Αν και το σενάριο της αυτοκτονίας είναι το επικρατέστερο, οι Αρχές δεν αποκλείουν τίποτα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Για τον λόγο αυτό, έχουν ήδη κατασχεθεί και μπαίνουν στο μικροσκόπιο τα κινητά τηλέφωνα τόσο της 24χρονης όσο και του 50χρονου, με την ελπίδα ότι τα ψηφιακά ίχνη και τα μηνύματα θα δώσουν τις τελικές απαντήσεις για τα αίτια που οδήγησαν τη νεαρή κοπέλα στο κενό.