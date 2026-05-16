Μετά από μία πολύωρη καταρρακτώδη βροχή στις Σέρρες ένα ουράνιο τόξο εμφανίστηκε στον ουρανό των Σερρών και ήδη στο κέντρο της πόλης βρίσκονται εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας για να παρακολουθήσουν τον τελικό της Eurovision στη γιγαντοοθόνη που στήθηκε με πρωτοβουλία του δήμου.

Κρατώντας χαρτονια που γράφουν «Akyla ferto» χορεύουν και τραγουδάνε πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός.

Οι δύο νονοί του Έλληνα τραγουδιστή εμφανίστηκαν με ένα πλατύ χαμόγελο στην εκδήλωση και δήλωσαν “περήφανοι για το παιδί τους” όπως είπαν χαρακτηριστικά.

«Είμαστε πολύ περηφανοι για το παιδί μας. Δεν έχω λόγια. Ήξερα ότι έχει άστρο.και ότι κυνηγάει τα όνειρα του από μικρό παιδί. Το περιμέναμε να έχει επιτυχία αλλά όχι τόσο γρήγορα. Η δύναμη του είναι ότι έχει πολλή επιρροή στον κόσμο. Τον περιμένω εδώ στις Σέρρες για του κάνω μια σφιχτή αγκαλιά» δήλωσε η Χρύσα Πετρίδου νονά του Ακύλα.

«Αυτό που θέλω να του πω εγώ είναι να παραμείνει αυτός που είναι. Ανεξάρτητα από το σημερινό αποτέλεσμα είναι νικητής της ζωής» δήλωσε ο νονός του Ακυλα Πέτρος Πετρίδης.