Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σκότωσε τον αρχηγό του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, την προηγούμενη ημέρα. Πρόκειται για το πιο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που εξοντώνεται από το Ισραήλ, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο, η οποία είχε επιτευχθεί με τη στήριξη των ΗΠΑ και είχε ως στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ότι ο γεννημένος το 1970 Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ (Izz al-Din al-Haddad) έχασε τη ζωή του στην επίθεση. Αργότερα, ο εκπρόσωπος της Χαμάς στη Γάζα, Χαζέμ Κασέμ, επιβεβαίωσε τον θάνατο του Χαντάντ, μέσω βιντεοσκοπημένης δήλωσης στο Facebook, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Palestinians bid a final farewell to Izz Al-Din Al-Haddad, the commander of Hamas’s military arm, Al-Qassam Brigade, who was killed along with his wife and children last night in a series of airstrikes on Gaza City. pic.twitter.com/ILCNpE51ef — Quds News Network (@QudsNen) May 16, 2026

Στο τζαμί των Μαρτύρων του Αλ Άκσα, στην κεντρική Γάζα, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η κοινή κηδεία του Χαντάντ, της συζύγου του και της 19χρονης κόρης τους, αν και δεν έγινε αμέσως σαφές, υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έχασαν τη ζωή τους οι δύο γυναίκες.

Το χτύπημα σε πολυκατοικία και οι απώλειες αμάχων

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τουλάχιστον δύο επιθέσεις στη Γάζα την Παρασκευή, σκοτώνοντας επτά Παλαιστινίους, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και ένα παιδί, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς. Παλαιστινιακή πηγή ανέφερε ότι ο Χαντάντ σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών.

BREAKING: Israel assassinated the General Commander of Al-Qassam Brigades, Izz al-Din al-Haddad, last night alongside his wife and daughter, in Gaza City A mother and her fetus, who had not yet seen the light of day and had not completed eighth month, were also killed. pic.twitter.com/JjLHQBzgXf — Suppressed News. (@SuppressedNws1) May 16, 2026

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για ένα «πλήγμα ακριβείας» στην πόλη της Γάζας. Σημειώνεται ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί επανειλημμένα πλήγματα στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

Αυξάνονται τα θύματα παρά την εκεχειρία

Περίπου 850 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ισραηλινά πλήγματαμ μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που δε διαχωρίζουν τους μαχητές από τους αμάχους. Κατά την ίδια περίοδο, τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από ένοπλους. Η Χαμάς, ως πάγια τακτική, δε δημοσιοποιεί τον αριθμό των απωλειών μεταξύ των μαχητών της.

Σε κοινή δήλωση με τον υπουργό Άμυνας, την Παρασκευή, με την οποία ανακοινώθηκε ότι ο στρατός είχε στοχοποιήσει τον Χαντάντ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Χαντάντ ως έναν από τους «αρχιτέκτονες» των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023, οι οποίες πυροδότησαν τη συνεχιζόμενη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

«Ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία, την απαγωγή και τη βλάβη που προκλήθηκε σε χιλιάδες ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες», ανέφεραν στην κοινή τους δήλωση.

Ποιος ήταν το «Φάντασμα» της Χαμάς

Ο Χαντάντ, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία του στρατιωτικού βραχίονα της οργάνωσης στη Γάζα μετά τη δολοφονία του Μοχάμεντ Σινουάρ, από το Ισραήλ, τον Μάιο του 2025, είχε το προσωνύμιο «Το Φάντασμα». Σύμφωνα με πηγές της Χαμάς, είχε επιζήσει από πολλαπλές απόπειρες δολοφονίας, στο παρελθόν. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ήταν ένας από τους μακροβιότερους διοικητές της Χαμάς, ο οποίος ανελίχθηκε στις βαθμίδες, από την ίδρυση της οργάνωσης, τη δεκαετία του 1980, αναλαμβάνοντας έκτοτε πολλές ανώτερες θέσεις.

Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις – Ένταση στο πεδίο

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια στιγμή που το Ισραήλ και η Χαμάς παραμένουν σε πλήρες αδιέξοδο, στις έμμεσες συνομιλίες για την προώθηση του μεταπολεμικού σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων, που διαρκούν περισσότερο από δύο χρόνια.

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του στη χειμαζόμενη Λωρίδα, τις τελευταίες εβδομάδες, αφότου σταμάτησε τους κοινούς βομβαρδισμούς με τις ΗΠΑ στο Ιράν. Πλέον, στρέφει ξανά τα πυρά του στο κατεστραμμένο παλαιστινιακό έδαφος, όπου ο στρατός ισχυρίζεται ότι οι μαχητές της Χαμάς προσπαθούν να σφίξουν εκ νέου τον κλοιό και να ενισχύσουν τον έλεγχό τους.

Με πληροφορίες από Reuters