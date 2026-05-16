Σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για την ανάγκη απόλυτης ενότητας και συσπείρωσης έστειλε από το βήμα του Συνεδρίου της ΝΔ, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ενόψει των επόμενων εκλογών. Προειδοποίησε μάλιστα πως «η μάχη που θα δώσουμε τις επόμενες εκλογές, δε θα είναι εύκολη», αλλά αντιθέτως «θα είναι η πιο δύσκολη που έχουμε περάσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια». Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι στην προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας, υπενθυμίζοντας τη σχετική αναφορά του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, όπου είχε τονίσει ότι «δεν έχει το δικαίωμα να λείψει κανείς».

Η επισήμανση αυτή, όπως εξήγησε, αφορά τους πάντες και «ιδιαίτερα ανθρώπους και προσωπικότητες που έχουν ιστορική σχέση με αυτή τη μεγάλη λαϊκή παράταξη», υπογραμμίζοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι τους, διότι δεν μπορεί να είναι διαφορετικά». Συμπλήρωσε μάλιστα με νόημα ότι «κανένα πρόβλημα δε λύνεται με την απουσία, ούτε ακόμη χειρότερα, με τα πολιτικά διαζύγια, τα οποία δεν πήγαν ποτέ καλά σε αυτή την παράταξη», καλώντας όλους, «ας το σκεφτούν, διότι υπάρχει ακόμη χρόνος».

Η ενωτική στρατηγική και η «μπλε φανέλα» της παράταξης

Κάνοντας μια αναδρομή στην κυβερνητική διαδρομή της παράταξης, ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε τα βήματα με τα οποία η Νέα Δημοκρατία διαμόρφωσε τα πολιτικά δεδομένα. Όπως ανέφερε, «από το 2015 έως το 2019 η Νέα Δημοκρατία ένωσε τους Έλληνες σε μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία ενάντια στον λαϊκισμό, τα ψέματα, τη δημαγωγία, την υπερφορολόγηση και το χάος ανασφάλειας», στηρίζοντας τη στρατηγική της στην «συμφωνία αλήθειας» με τον ελληνικό λαό. Από το 2019 έως το 2023 και μέχρι τις μέρες μας, το κόμμα πορεύτηκε με την ίδια «ενωτική, κοινωνική και εθνική στρατηγική» και πέτυχε την αποτελεσματική διαχείριση μεγάλων κρίσεων «της πανδημίας και της παράνομης μετανάστευσης», έχοντας ως σταθερές αξίες «την ανθρώπινη ζωή, τον πατριωτισμό, τη στήριξη της οικονομίας μακριά από ιδεοληψίες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι έκτοτε εδραιώθηκε η «δημοσιονομική σταθερότητα, η αξιοπιστία και οι υψηλοί σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη αναπτυξιακοί ρυθμοί». Όλη αυτή η πορεία νικών και επιτυχιών, όπως υπογράμμισε, οφείλεται σε μια «συντεταγμένη και συμπαγή στρατηγική με ηγέτη τον πρωθυπουργό της χώρας» και βασίστηκε στην «αταλάντευτη και πανίσχυρη ενότητα της παράταξης», αφού «δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα αν αυτή η παράταξη δεν έδινε όλες αυτές τις μάχες ενωμένη».

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι δίπλα στη στρατηγική της ενότητας και της διεύρυνσης, η Νέα Δημοκρατία έμεινε σταθερή στην ιδρυτική διακήρυξη του εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή, κρατώντας ιδιαιτέρως ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που υπηρετεί πάντα και μόνο τα αληθινά συμφέροντα του έθνους που βρίσκονται πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς».

Δηλώνοντας πιστός σε αυτά τα λόγια, τόνισε ότι «έχουμε ασφαλώς ιδεολογία, αυτή του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η μπλε φανέλα, αυτή τη φοράμε όλοι στη Νέα Δημοκρατία και είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά». Παράλληλα, σημείωσε ότι «αυτά τα 7 χρόνια τα πράγματα στη χώρα είναι πολύ καλύτερα από εκεί που τα παραλάβαμε», καταλήγοντας στο ότι «η πολιτική είναι σύγκριση» και η σύγκριση γίνεται ανάμεσα στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και «τα 4 χρόνια που κυβέρνησε τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας».

Η πρόταση για τη «Νέα Συμφωνία Αλήθειας» ενόψει του 2030

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ο κ. Θεοδωρικάκος κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση τεσσάρων αξόνων, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα ενόψει του 2030 έχει ανάγκη από μια νέα συμφωνία αλήθειας για μια πιο παραγωγική, πιο ισχυρή και πιο δίκαιη πατρίδα».