Στην 6η θέση εμφανίστηκε ο Akylas στον τελικό της Eurovision 2026 και δήλωσε πανέτοιμος για την πρώτη θέση. Πριν ακόμα ξεκινήσει η μουσική, κατά τη διάρκεια των καρτ ποστάλ, το Wiener Stadthalle ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Ο Akylas με το «Ferto» ξεσήκωσε την αρένα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής συμμετοχής.

Απόλυτα συγκεντρωμένος και φωνητικά πολύ δυνατός, ο Akylas διατήρησε τη σταθερότητά του σε όλη τη διάρκεια του τραγουδιού, αποδίδοντας το «Ferto» με αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

Eurovision 2026: Δείτε την εμφάνιση της Ελλάδας στον Μεγάλο Τελικό

Ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι υπεύθυνος για την καλλιτεχνική επιμέλεια της φετινής εμφάνισης, ο Χρήστος Μαγκανάς στο video art, ο Γιάννης Μουρίκης στον σχεδιασμό του σκηνικού, ο Γιώργος Τέλλος στους φωτισμούς, ο Φίλιππος Μίσσας στα κοστούμια του Akyla και ο Γιώργος Σεγρεδάκης στα outfits των τεσσάρων χαρακτήρων που πλαισιώνουν το act.

Στη σκηνή της Eurovision, ο Akylas κινείται μέσα σε ένα σύμπαν, ερχόμενος αντιμέτωπος με τέσσερις ξεχωριστούς χαρακτήρες, τους οποίους ενσαρκώνουν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Χρίστος Νικολάου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Akylas: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη ως queer αγόρι, χωρίς χρήματα και διασυνδέσεις»

Για τα παιδικά του χρόνια μίλησε ο Akylas σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Eurofans House, λίγες ημέρες πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision.

«Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας, ως queer αγόρι με τόσο bullying. Δεν είχα χρήματα και διασυνδέσεις. Πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσω να το κάνω αυτό, να αλλάξω καριέρα και ότι έχανα τον χρόνο μου.

Αλλά δεν τους άκουσα ποτέ και ποτέ δεν σταμάτησα. Και αυτό πρέπει να κάνετε και όλοι εσείς».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μητέρα του λέγοντας: «Η μαμά μου είναι τόσο χαρούμενη και τόσο περήφανη. Όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά, έκλαιγε τόσο πολύ. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “γιατί μου το κάνεις αυτό”.

Είναι σημαντικό οι γονείς να αγαπούν τα παιδιά τους έτσι όπως είναι και να στηρίζουν τα όνειρά τους. Μην προσπαθείτε να τα αλλάξετε, προσπαθήστε να τα καταλάβετε».