Σκηνικό βαθιάς εσωστρέφειας διαμορφώνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να διαγράψει το απόγευμα του Σαββάτου τον Παύλο Πολάκη, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, κίνηση αποτέλεσε την πιο δραματική πράξη μιας κρίσης που εδώ και εβδομάδες σιγοβράζει στην Κουμουνδούρου και πλέον λαμβάνει χαρακτηριστικά ανοιχτού εμφυλίου.

Η έκρηξη Πολάκη και η κατηγορία για «αφωνία»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να τραβήξει τη γραμμή, μετά τη σφοδρή δημόσια επίθεση του πρώην υπουργού, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την ηγεσία, καταγγέλλοντας «αφωνία», έλλειψη πρωτοβουλιών και αδυναμία πολιτικής αντίδρασης απέναντι στις πληροφορίες που κυκλοφορούν για το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Η αφορμή δόθηκε από ανάρτηση του στελέχους της ανανεωτικής Αριστεράς Δημήτρη Χατζησωκράτη, ο οποίος φέρεται να εισηγήθηκε ακόμη και την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την ενσωμάτωσή του στο υπό διαμόρφωση κόμμα που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός. Η παρέμβαση αυτή λειτούργησε σα σπίθα σε ένα ήδη εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον.

Ο Π. Πολάκης αντέδρασε με σκληρό και επιθετικό τρόπο, ζητώντας άμεσα σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ έθεσε ευθέως ερωτήματα προς τον Σωκράτη Φάμελλο για τη στάση που τηρεί. «Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, την έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα;», ανέφερε χαρακτηριστικά, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους.

Το «φάντασμα» του νέου κόμματος Τσίπρα διχάζει τα στελέχη

Η απάντηση της ηγεσίας ήταν άμεση και σκληρή. Η διαγραφή Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν αποτελεί μόνο πειθαρχικό μήνυμα, αλλά και σαφή ένδειξη ότι η ηγεσία Φάμελλου δεν προτίθεται να ανεχθεί αμφισβήτηση εκ των έσω, ειδικά σε μια περίοδο που το κόμμα δοκιμάζεται δημοσκοπικά και πολιτικά.

H δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για ”αφωνία” και ”έλλειψη πρωτοβουλίας” την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ, στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει, για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.

Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.

Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Ωστόσο, πίσω από τη σύγκρουση προσώπων κρύβεται κάτι βαθύτερο: η αγωνία στελεχών και βουλευτών για το πολιτικό μέλλον του χώρου. Πολλοί στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η συζήτηση γύρω από το νέο κόμμα Τσίπρα έχει ήδη ξεκινήσει και λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για την παρούσα ηγεσία. Άλλοι εκτιμούν πως ο πρώην πρωθυπουργός κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά του, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και αφήνοντας το κόμμα να φθείρεται μέσα από τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις.

Καταλύτης εξελίξεων

Το βέβαιο είναι ότι το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα έχει προκαλέσει ήδη φυγόκεντρες τάσεις κι έχει χωρίσει τα στελέχη σε διαφορετικά στρατόπεδα. Από τη μία, βρίσκονται όσοι επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία και την πολιτική του ταυτότητα. Από την άλλη, στελέχη που βλέπουν σε μια νέα πρωτοβουλία Τσίπρα τη μοναδική δυνατότητα ανασύνταξης της Κεντροαριστεράς και επιστροφής στην πολιτική κυριαρχία.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, η υπόθεση Πολάκη λειτουργεί σαν καταλύτης. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς ουδείς μπορεί να αποκλείσει νέες αποχωρήσεις, δημόσιες συγκρούσεις ή ακόμη και οργανωμένες κινήσεις αμφισβήτησης της σημερινής ηγεσίας.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης όλα πλέον δείχνουν ρευστά. Και όσο πληθαίνουν τα σενάρια για το επόμενο βήμα του Αλέξη Τσίπρα, τόσο περισσότερο ενισχύεται η αίσθηση ότι ο πολιτικός χάρτης της Κεντροαριστεράς βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες ανατροπές.