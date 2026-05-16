«Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, ΟΝΝΕΔιτισες και ΟΝΝΕΔιτες, δεν περίμενα τέτοια ώρα, ώρα φαγητού, μια τόσο γεμάτη αίθουσα», σημείωσε με νόημα στην αρχή της τοποθέτησής του ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναγνωρίζοντας τη θερμή υποδοχή των στελεχών του κόμματος.

«Μαζί έχουμε περάσει πολλά. Έχουμε περάσει νίκες, ήττες, χαρές και πίκρες, μια ολόκληρη ζωή, σε πολλές μάχες, τιμώντας μια ζωή την ίδια μπλε φανέλα. Με το ύφος που επιβάλλει η παράδοσή μας, με το ήθος που επιβάλλει η ιστορία μας και με έναν σκοπό, μια φιλελεύθερη δημοκρατική ευρωπαϊκή Ελλάδα», υπογράμμισε.

«Δεν είμαστε επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας»

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας προσδιόρισε με απόλυτη σαφήνεια τον ιδεολογικό και ηθικό πυρήνα του κόμματος, διαχωρίζοντας τη θέση της παράταξης από καθεστωτικές πρακτικές και ιδιοτελή κίνητρα: «Όλα γύρω μας εξελίσσονται. Και η Νέα Δημοκρατία εξελίσσεται, προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε για να κρατήσει τις αρχές και τις αξίες της. Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας. Δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως προίκα για πλουτισμό ημετέρων».

«Όχι στις περίκλειστές καγκελαρίες των τεχνοκρατών»

Αναφερόμενος στην κοινωνική βάση του κόμματος, τόνισε τον λαϊκό του χαρακτήρα και την ανάγκη να μην αποκοπεί από τις ρίζες του: «Η Νέα Δημοκρατία δεν περιχαρακώνεται ιδεολογικά, δεν εγκλωβίζεται σε διλήμματα δεξιάς ή αριστεράς. Είμαστε η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών πλειοψηφιών, δίπλα σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες, κυρίως στους ευάλωτους. Διότι είμαστε το κομμάτι των πολλών, το πραγματικά λαϊκό κόμμα και δεν επιτρέπεται να απωλέσουμε ή να εκχωρήσουμε το φιλολαϊκό μας χαρακτήρα. Είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας».

Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στους ιστορικούς ηγέτες του κόμματος και εξαπέλυσε βέλη κατά των εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στην εξουσία: «Το γενετικό μας υλικό δεν περιέχει λαϊκισμό και τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής, δεν έχει ύβρεις, φανατισμούς, κραυγές. Αυτά όλα δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας, του διαλόγου, της ευπρέπειας, της αλήθειας, των επιχειρημάτων, του καθαρού αξιακού κώδικα, στο κόμμα του Γεωργίου Ράλλη, του Ευάγγελου Αβέρωφ, του Μιλτιάδη Έβερτ. Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή και άμεση σχέση με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών, δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επ’ ονόματι του λαού, όχι στο όνομα μιας αφ’ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας».

«Το αποδείξαμε επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά»

Ο Υπουργός Άμυνας υπενθύμισε τις θεσμικές μάχες της παράταξης για τη νομιμότητα, κάνοντας μια ξεχωριστή αναφορά στο παρελθόν: «Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία, στην ισότητα, στην αυθεντία των θεσμών, στο κράτος δικαίου, στην εφαρμογή των νόμων, στην απονομή της δικαιοσύνης. Και αυτό το απέδειξε όταν επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής».

Συμπλήρωσε δε με προσωπικό τόνο: «Στη Νέα Δημοκρατία, η δημοκρατία, οι θεσμοί, η ηθική στην πολιτική δεν είναι περιστασιακές επιλογές, είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Και είμαι περήφανος που τις υπηρετώ, που δεν παρεκκλίνω από αυτές, που δεν μεταλλάσσομαι, που δεν εξαρτώμαι, που δεν γίνομαι κλώνος άλλων αντιλήψεων, που δεν γινόμαστε κακέκτυπα ξένων για εμάς προτύπων».

«Ο εγκλεισμός εξελίσσεται σε κυβερνητικό ιδρυματισμό»

Σε μια αυστηρή, αυτοκριτική αποτίμηση της κυβερνητικής λειτουργίας, ο κ. Δένδιας έθεσε ερωτήματα και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την αποκοπή από τη βάση: «Είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας, τις ολιγωρίες μας, ιδίως όσοι υπηρετούμε σε κυβερνητικές θέσεις; Ο εγκλεισμός είναι βαθιά επικίνδυνος, εύκολα εξελίσσεται σε κυβερνητικό ιδρυματισμό.

Οφείλουμε να σας ακούμε, τα στελέχη μας, τους βουλευτές μας διότι με την ψήφο τους παραμένουμε υπουργοί, αυτοί διατηρούν τη σχέση με την κοινωνία. Οι βουλευτές έχουν ουσιαστικό πολιτικό και θεσμικό ρόλο και έχουν αγωνίες για τον τόπο τους, για το μέλλον της χώρας και της παράταξης».

«Καμπάνα κινδύνου οι ευρωεκλογές – Απωλέσαμε το 55%»

Τέλος, εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος για την πολιτική εικόνα και τα δημοσκοπικά ευρήματα, απορρίπτοντας κάθε αίσθηση αλαζονείας ή «μονοκρατορίας»: «Η αδυναμία της αντιπολίτευσης να αρθρώσει σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο δεν δημιουργεί σε εμάς αίσθηση μονοκρατορίας. Η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφοράς από τον δεύτερο και τον τρίτο δεν είναι σωστή.

Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τις νίκες του 2019 και του 2023. Οι ευρωεκλογές ήχησαν ως καμπάνα κινδύνου. Απωλέσαμε το 55% της εκλογικής μας δύναμης. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς, περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί».