Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ποιο τραγούδι και ποιοι καλλιτέχνες θα εκπροσωπήσουν τη Φινλανδία στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, εκτινάχθηκαν στην πρώτη θέση των στοιχημάτων. Και δεν έφυγαν ποτέ.

Η εμφάνιση της Linda Lampenius και του Pete Parkkonen στον Μεγάλο Τελικό επιβεβαίωσε πως πρόκειται για ένα φαβορί με τεράστια δυναμική.

Με το τραγούδι “Liekinheitin” (Φλογοβόλο) εμφανίστηκαν στη 17η θέση του Τελικού της Eurovision και ξεσήκωσαν το κοινό.

Αδιαμφισβήτητα, η πιο δυνατή στιγμή του performance είναι όταν η κάμερα γυρίζει στη βιολίστρια Linda Lampenius.

Eurovision 2026: Δείτε την εμφάνιση της Φινλανδίας στον Μεγάλο Τελικό

Το κοινό τους single “Liekinheitin”, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2026, σημείωσε εντυπωσιακή πορεία από την πρώτη στιγμή, σημειώνοντας ρεκόρ ως το ταχύτερο τραγούδι στην ιστορία του Φινλανδικού Εθνικού Τελικού (Uuden Musiikin Kilpailu) που έφτασε το ένα εκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Η Linda Lampenius, με διεθνή καριέρα που ξεκίνησε από την παιδική ηλικία, έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες σκηνές παγκοσμίως, συνδυάζοντας την κλασική μουσική με σύγχρονα στοιχεία.

Ο Pete Parkkonen έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους pop καλλιτέχνες της Φινλανδίας, με πολυετή πορεία και επιτυχημένα άλμπουμ.