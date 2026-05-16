Σε τροχιά πλήρους αποσύνθεσης εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου πυροδότησε έναν ακήρυχτο πόλεμο, ο οποίος επιταχύνει τις ραγδαίες ανακατατάξεις στην Κεντροαριστερά, την ίδια ώρα που φουντώνουν τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Η οργισμένη απάντηση Πολάκη

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της διαγραφής του, ο Παύλος Πολάκης πέρασε στην αντεπίθεση με μια ιδιαίτερα σκληρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνοδεύοντας το κείμενό του με φωτογραφίες από υποθέσεις της Νέας Δημοκρατίας που ο ίδιος είχε αναδείξει, ο βουλευτής Χανίων έκανε λόγο για «παγκόσμιο ρεκόρ», καθώς αυτή είναι η τρίτη φορά που διαγράφεται από την Κ.Ο. του κόμματος από τρεις διαφορετικούς προέδρους.

«Τόσος είναι, παρακολουθεί αμέτοχος»

Ο Π. Πολάκης δεν δίστασε να εξαπολύσει σφοδρή προσωπική επίθεση στον Σωκράτη Φάμελλο, χρησιμοποιώντας τη φράση «δυστυχώς τόσος είναι». Τον κατηγόρησε ευθέως ότι παρακολουθεί αμέτοχος τη διάλυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την ίδια ώρα που δείχνει ανοχή σε στελέχη και βουλευτές που λειτουργούν ως εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. «Με βγάζει χωρίς καμία ενημέρωση, επειδή ζητάω να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μηνύματα για την επόμενη μέρα

Παρά τη διαγραφή του, ο xανιώτης πολιτικός ξεκαθάρισε τις προθέσεις του για το μέλλον, δηλώνοντας με νόημα: «Εγώ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήμουν και θα είμαι». Κλείνοντας την παρέμβασή του, παρέπεμψε τη λύση των διαφορών στα εσωκομματικά όργανα, τονίζοντας ότι ο λαός θα τους κρίνει όλους στο τέλος και δίνοντας «ραντεβού» για την επόμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.