Με μια από τις πιο δυναμικές εμφανίσεις του Μεγάλου Τελικού, η Κύπρος ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision 2026 καταφέρνοντας να εντυπωσιάσει το κοινό.

Η Antigoni με το “Jalla” εμφανίστηκε στην 21η θέση μετατρέποντας τη σκηνή σε μια μεγάλη γιορτή με χορό, κέφι και πλατιά χαμόγελα.

Η performance στη Wiener Stadthalle βασίστηκε σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, με ένα τεράστιο τραπέζι στο κέντρο, το οποίο λειτούργησε ως βασικός άξονας της χορογραφίας.

Πάνω σε αυτό, η Antigoni και οι τέσσερις χορεύτριές της δημιούργησαν ένα γλέντι γεμάτο ενέργεια και φυσικά τσιφτετέλι.

Eurovision 2026: Δείτε την εμφάνιση της Κύπρου με το “Jalla”

Ποια είναι η Antigoni Buxton

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Βόρειο Λονδίνο, η Antigoni Buxton αποτελεί μία από τις πιο ανερχόμενες παρουσίες της σύγχρονης ποπ σκηνής με έντονη ελληνοκυπριακή ταυτότητα.

Πήρε το όνομά της από τη γιαγιά της και υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο μόλις στα 14 της χρόνια, ενώ έκτοτε, εξελίσσει έναν δυναμικό και απόλυτα προσωπικό ήχο, στον οποίο συνδυάζει την πολιτισμική της κληρονομιά με τις αστικές επιρροές του περιβάλλοντος όπου μεγάλωσε.

Σε ηλικία 19 χρονών, ξεκίνησε να ανεβάζει τα τραγούδια της στη διάσημη πλατφόρμα μουσικής Sound Cloud, με το τραγούδι Electric Love να φτάνει τα πάνω από 4k streams. Το 2019, ξεκίνησε να ανεβάζει τραγούδια της και στο YouTube, με το τραγούδι Never Gonna Love να φτάνει τα 20k views.

Η μουσική της ταυτότητα ισορροπεί ανάμεσα στο σύγχρονο και το παραδοσιακό, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που απευθύνεται σε ένα ευρύ, παγκόσμιο κοινό.

Το 2025 περιόδευσε σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη μαζί με τη Μαρίνα Σάττι, ενώ ακολούθησε εμφάνιση σε sold-out συναυλία της Ελένη Φουρέιρα στο Λονδίνο.