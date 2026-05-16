Η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης σε όσους ζητούν ιδεολογική περιχαράκωση, η προειδοποίηση για υπονόμευση της παράταξης και το μοντέλο Μητσοτάκη που ένωσε τα διακριτά πολιτικά ρεύματα

Στην ανάγκη ύπαρξης ισχυρών και σταθερών κυβερνήσεων εστίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, συνδέοντας την ευρύτερη κρίση στη Δύση με τον κυβερνητικό κατακερματισμό. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Η Ευρώπη περνάει δύσκολες στιγμές επειδή τα πολιτικά της συστήματα και κυρίως οι κυβερνήσεις της στηρίζονται σε πολλά κόμματα, τα οποία δεν μπορούν να αποφασίσουν, δεν μπορούν να χαράξουν στρατηγικές, κρατάνε λίγο, αναλώνονται οι ηγεσίες τους, και επομένως η Δύση παρακμάζει μέσα από την παρακμή της πολιτικής της, μέσα από την αδυναμία της να συγκροτηθούν μονοκομματικές κυβερνήσεις».

«Η Νέα Δημοκρατία έχει τουλάχιστον δύο ψυχές»

Περνώντας στα εσωτερικά της παράταξης, ο κ. Φλωρίδης εξήρε τη στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του κόμματος είναι η σύνθεση διαφορετικών τάσεων. «Αν κάτι κατάφερε η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι διακριτά πολιτικά ρεύματα τα συγκρότησε σε ενιαίο», υπογράμμισε.

Παράλληλα, πήρε σαφή θέση στη συζήτηση που έχει ανοίξει για την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος, σημειώνοντας: «Επειδή κάποιοι μιλάνε για την ψυχή της παράταξης, θέλω να πω ότι οι μεγάλες παρατάξεις δεν έχουν μια ψυχή, έχουν τουλάχιστον δύο ψυχές. Η Νέα Δημοκρατία έχει τη λαϊκή της ψυχή, έχει όμως και τη φιλελεύθερη ψυχή της».

«Υπονομεύουν την προοπτική όσοι πιστεύουν σε μία ψυχή»

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκλεισε την παρέμβασή του με ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους επιδιώκουν την ιδεολογική περιχαράκωση του κόμματος, προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας τέτοιας προσέγγισης: «Όσοι μιλούν ότι το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να το εγγυηθούν μόνο όσοι πιστεύουν σε μια ψυχή, στην πραγματικότητα είναι αυτοί που θέλουν να υπονομεύσουν την προοπτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να συνειδητοποιηθεί».