Λιγότερο και από προπόνηση αποδείχθηκε για τον Ολυμπιακό ο δεύτερος προημιτελικός της Basket League στη Ρόδο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε με το εμφατικό 58-97 του Κολοσσού, έκανε το 2-0 στη σειρά και «κλείδωσε» με χαρακτηριστική άνεση την πρόκρισή της στα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Πλέον, οι Πειραιώτες αφήνουν πίσω τους τις εγχώριες υποχρεώσεις και στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς: το Final Four της EuroLeague και τον σπουδαίο ημιτελικό της ερχόμενης Παρασκευής, απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Καταιγιστικός από το πρώτο λεπτό με «διπλό» σκορ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να διαχειριστεί το υλικό του ενόψει EuroLeague, αφήνοντας εκτός ροτέισιον και ξεκουράζοντας τους Βεζένκοφ (ταξίδεψε αλλά δεν αγωνίστηκε), Φουρνιέ, Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ και Τζόζεφ. Παρά τις απουσίες, ο Ολυμπιακός μπήκε στο παρκέ με το πόδι πατημένο στο γκάζι.

Με τους Ντόρσεϊ και Πίτερς να δίνουν το σύνθημα, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με το εκκωφαντικό 2-15 στα πρώτα τέσσερα λεπτά, εκμεταλλευόμενοι την κακή επιστροφή του Κολοσσού στο τρανζίσιον. Με εξαιρετική κυκλοφορία (9 ασίστ στην πρώτη περίοδο) και απόλυτη ευστοχία στην περιφέρεια, το πρώτο 10λεπτο έκλεισε με «διπλό» σκορ (14-28).

Παράσταση για έναν ρόλο και +28 στο ημίχρονο

Στη δεύτερη περίοδο, η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έκαναν καμία έκπτωση στον ρυθμό τους, βάζοντας ακόμα περισσότερους παίκτες στην εξίσωση. Οι Γουόρντ και Νιλικίνα έδωσαν σημαντικές λύσεις, την ώρα που το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη παρέμενε απελπιστικά άστοχο.

Έτσι, ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας ήδη τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και ένα μη ανατρέψιμο προβάδισμα 28 πόντων (27-55).

Οι «πτήσεις» του Χολ και το τελικό +39

Το δεύτερο μέρος είχε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα, όμως προσέφερε πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο κλειστό της Καλλιθέας. Ο Ντόντα Χολ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος των αιθέρων, ολοκληρώνοντας το ματς με double-double (21 πόντοι με 9/9 δίποντα, 13 ριμπάουντ) και εντυπωσιακά καρφώματα. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος πρόσθεσε 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Η διαφορά ξεπέρασε γρήγορα τους 30 πόντους (39-77 στο 30’), με το τελικό 58-97 να σφραγίζει την απόλυτη κυριαρχία του Ολυμπιακού. Από τον Κολοσσό διασώθηκε ο Γκαλβανίνι με 13 πόντους.

Το «κάδρο» των Playoffs και το Final Four

Στα ημιτελικά της Basket League, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη (η Ένωση προηγείται 1-0, με το δεύτερο ματς να διεξάγεται αύριο στη Θεσσαλονίκη). Υπενθυμίζεται ότι στα ημιτελικά έχει ήδη προκριθεί ο ΠΑΟΚ (2-0 το Περιστέρι) και περιμένει τον Παναθηναϊκό, που ψάχνει άλλη μία νίκη κόντρα στη Μύκονο.

Πλέον, όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού ζει και αναπνέει για τον ημιτελικό της Παρασκευής (18:00) απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens, με φόντο τον μεγάλο τελικό της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 14-28, 27-55, 39-77, 58-97

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Λυκογιάννης): Γκαλβανίνι 13, Κένεντι 9, Πετρόπουλος 8, Ακίν 7.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Χολ 21 (9/9 δπ., 13 ρ.), Πίτερς 18 (10 ρ.), Ντόρσεϊ 15, Νιλικινά 11, Γουόρντ 10, Λαρεντζάκης 10.