Πώς θα σας φαινόταν αν ανοίγατε ένα box και μέσα κρύβονταν μοναδικές νοστιμιές σε απίστευτους συνδυασμούς; Δεν είναι υπέροχο να μπορούμε να έχουμε ό,τι πιο λαχταριστό, παρουσιασμένο μάλιστα με τον πιο θελκτικό τρόπο; Φέτος στις Γιορτές, τα καλέσματα στο σπίτι γίνονται εύκολα και χαρούμενα αφού τρεις φίλοι μπήκαν για μας στην κουζίνα και δημιούργησαν αυτό που πάντα ονειρευόμασταν.

Εκείνοι που δημιουργούν τη μαγεία

Η Θάνια Δρακοπούλου, creative marketer με είκοσι χρόνια εμπειρίας και συνεργασίες με διεθνή brands, συνάντησε στα φωτογραφικά πλατό την Olivia Webb, τη δική μας Ολίβια που μεταμορφώνει σε κάθε τεύχος τα πιάτα μας. Μαζί διαμόρφωσαν τη food ταυτότητα ενός premium brand και τις ίδιες αρχές φέρνουν σήμερα στην εταιρεία του πlateaux, των grazing boxes που μας ξετρελαίνουν. Η Θάνια φροντίζει κάθε λεπτομέρεια ώστε η εμπειρία του grazing να γίνει μοναδική: από το concept μέχρι τη στρατηγική κάθε σύνθεσης.

Η Ολίβια, food and props stylist, με σπουδές στη σκηνοθεσία στο Λονδίνο, food styling στο Μιλάνο και μαγειρική στην Ιρλανδία, δουλεύει χρόνια στο χώρο της φωτογραφίας τροφίμων, στην τηλεόραση, σε περιοδικά και recipe videos. «Αγαπώ ό,τι έχει να κάνει με το φαγητό, τη μαγειρική και την αισθητική», δηλώνει, και η αγάπη αυτή είναι εμφανής σε κάθε box που υπογράφει.

Ο Παύλος Σφηκάκης είχε ένα παιδικό πάθος –τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική– που οδήγησε τα βήματά του και εξελίχθηκε σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Από τα 15 του χρόνια, μαγείρευε στην κουζίνα της μητέρας του και στο σπίτι του προσφέροντας σε φίλους και γνωστούς εκλεκτές γεύσεις. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Επιστημών Τροφίμων & Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Culinary Institute of Barcelona και την εκπαίδευσή του στο WSPC για τον κόσμο του κρασιού, αποφάσισε να διοχετεύσει την αγάπη του για την υψηλή γαστρονομία στην Pepper & Sugar στήνοντας private and corporate dinners. Κάθε δημιουργία του είναι ένα ταξίδι μέσα από την αφήγηση των γεύσεων και των αρωμάτων. Στο χώρο της εταιρείας, μάλιστα, φιλοξενούνται δείπνα έως δεκατεσσάρων ατόμων τα οποία έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν όχι μόνο με ξεχωριστά πιάτα, αλλά και με art de la table που εγείρει τα συναισθήματα και συνθέτει μια αξέχαστη εμπειρία.

Η ιδέα πίσω από τα boxes

Τα grazing tables και boxes προέκυψαν από την ανάγκη τους να φέρουν μαγεία στα τραπέζια, να δώσουν στον κόσμο άλλο έναν τρόπο να έρχεται κοντά και να μοιράζεται πολύτιμες στιγμές. Η Θάνια μάς αφηγείται πώς άρχισαν όλα: «Αγαπώ το φαγητό και είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο κινούμαι, ως marketer, όλα αυτά τα χρόνια. Η σκέψη του πlateaux γεννήθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο. Ο Παύλος και η Ολίβια ήδη δημιουργούσαν μια μορφή grazing charcuterie boxes ως εναλλακτική των grazing tables για πιο μικρά gatherings. Tα είχα δοκιμάσει κι εγώ στο σπίτι σε διάφορες περιστάσεις και είχα αντιληφθεί ότι υπάρχει κάτι ξεχωριστό πίσω από αυτή την ιδέα. Όταν τα boxes εμφανίζονταν στο τραπέζι, ήταν σαν να άλλαζε το mood της παρέας. Μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας, λοιπόν, πρώτα με την Ολίβια και πιο πρόσφατα με τον Παύλο, είχε χτιστεί μεταξύ μας μια φιλική, αληθινή σχέση. Ήξερα ότι αν έκανα ποτέ κάτι δικό μου, αυτοί ήταν οι δύο άνθρωποι που θα ήθελα δίπλα μου. Και κάπως έτσι, ένα μεσημέρι, τους είπα: “Τι θα λέγατε να κάνουμε brand τα grazing boxes;”».

Η Ολίβια προσθέτει: «Η Θάνια είναι πολύ αγαπημένη συνεργάτιδα και, το πιο σημαντικό, πολύ καλή φίλη. Αρκετά χρόνια τώρα, θέλαμε να κάνουμε κάποιο project μαζί και μας βγήκε εδώ, στα πlateaux grazing boxes. Προσέγγισε εμένα και τον Παύλο για να δημιουργήσουμε αυτό το brand, και, πραγματικά, είναι ο άνθρωπος που μας συμπληρώνει. Πιστεύω πως φέρνει στην ομάδα ιδιότητες και γνώσεις που εμείς οι δύο δεν έχουμε και, επιπλέον, μας οργανώνει πολύ καλά».

Το πρώτο βήμα ήταν τα grazing tables, η παράδοση που μετέφερε την αισθητική της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Αυστραλίας στα ελληνικά σπίτια. Ο Παύλος, σεφ και ιδρυτής της Pepper & Sugar, θυμάται: «Όταν ξεκινήσαμε τα grazing tables, ο κόσμος στην Ελλάδα τα γνώριζε κυρίως μέσα από εικόνες. Ήταν ένα trend που άρχισε στην Αυστραλία, ταξίδεψε σε πολλά μέρη του κόσμου και έβρισκε σταδιακά το κοινό του κι εδώ. Σήμερα τα ζητούν πολύ περισσότερο. Σε αυτό συμβάλλει φυσικά και η προσέγγισή μας: εγώ, με την εμπειρία μου, δίνω την απαραίτητη γαστρονομική βάση, ενώ η Ολίβια, με χρόνια γνώσης στο food styling, δημιουργεί τις συνθέσεις και την αισθητική που χαρακτηρίζουν τα τραπέζια μας. Όταν το φαγητό μιλά στις αισθήσεις, φέρνει τον κόσμο πιο κοντά. Κι αυτό είναι τελικά το πνεύμα του grazing».

Η Ολίβια ανατρέχει σε μια ιδιαίτερη στιγμή έμπνευσης: «Πριν από τρία χρόνια, στα γενέθλια του Παύλου, επιθυμούσα να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν ήθελα να είμαι στην κουζίνα να μαγειρεύω ούτε να σερβίρω ούτε να πλένω πιάτα μετά! Ήθελα να φροντίσω τους καλεσμένους μας, αλλά με έναν πιο χαλαρό, φιλικό και ατημέλητο τρόπο. Αποφάσισα λοιπόν να γεμίσω τον πάγκο της κουζίνας με τυριά και αλλαντικά. Ήταν τόσο successful που στις 3 το πρωί, όταν είχαμε μείνει 5-6 φίλοι, ακόμη τσιμπούσαμε τα τελευταία τυράκια και πίναμε τα κρασάκια μας καθισμένοι γύρω από τον πάγκο της κουζίνας. Μετά από εκείνα τα γενέθλια, σκεφτήκαμε με τον Παύλο: “Μήπως να το κάνουμε αυτό και σε σπίτια;”. Κι έτσι ξεκίνησε το The Grazing Table Athens. Έχουμε διοργανώσει πολλά grazing-table events για εταιρείες, αλλά και σε μεγάλες ημέρες οικογενειών που μας άνοιξαν το σπίτι τους».

Αισθητική παράδοση και μοντέρνα εμπειρία

Το grazing table δεν είναι απλώς φαγητό, είναι βίωμα. «Πρόκειται για μια σύνθεση από τυριά, αλλαντικά, φρούτα, λαχανικά, ντιπ, ψωμιά και διάφορες άλλες μικρές απολαύσεις στημένη με τρόπο που ξυπνά τις αισθήσεις και βάζει όλη την παρέα στο ίδιο κάδρο. Δεν είναι μπουφέ, είναι μια εμπειρία. Μια πρόσκληση να πάρετε το χρόνο σας για να απολαύσετε και να μοιραστείτε ένα γευστικό έργο τέχνης», μας εξηγούν οι ειδικοί.

Πίσω από την παράδοση των grazing tables βρίσκεται μια ιστορία αιώνων: από τα αριστοκρατικά τραπέζια του 16ου και του 17ου αιώνα μέχρι τα mezze και τα antipasti της Μεσογείου. Η Ολίβια επισημαίνει ότι το σύμβολο του παγονιού, ενσωματωμένο στο brand, είναι αναφορά στην ομορφιά και τη θεατρικότητα των αναγεννησιακών συμποσίων.

Σήμερα τα πlateaux grazing boxes μεταφέρουν αυτήν τη γοητεία στην καθημερινότητα: φορητά και ιδανικά για κάθε περίσταση. «Τα πlateaux grazing boxes είναι η μικρογραφία των grazing tables μας – ίδια απόλαυση, ίδια μαγεία, αλλά έτοιμα να πάνε παντού και, φυσικά, να γίνουν το τέλειο δώρο. Είτε για γενέθλια, brunch και Halloween party είτε για meeting στο γραφείο ή και χωρίς κάποια αφορμή, είναι φτιαγμένα για εκείνες τις στιγμές που θέλουν γεύση, χρώμα και καλή παρέα. Η συλλογή μας περιλαμβάνει πέντε διαφορετικές εκδοχές (Cold Affair, All About Salmon, Burrata Bellissima, Holy Guacamole και Crunchies) ώστε όλοι να βρίσκουν το συνδυασμό που τους ταιριάζει», μας λέει η Θάνια.

Η Ολίβια συμπληρώνει: «Αυτό που μου αρέσει πολύ στα grazing boxes είναι το wow factor που υπάρχει όταν ανοίγεις το κουτί και βλέπεις όλα αυτά τα ωραία υλικά και συνδυασμούς. Θεωρώ πως είναι κάτι διαφορετικό που στολίζει ένα τραπέζι. Επίσης, είναι μαγικό το ότι με ένα κλικ on-line στο website μας ή το Instagram μπορείς να τα παραγγείλεις για να έρθουν σπίτι σου και να σου ομορφύνουν ένα κάλεσμα. Είναι κάτι που θα ήθελα κι εγώ πολλές φορές όταν καλούσα φίλους».

Από τα μεγάλα τραπέζια στις μικρές στιγμές

Κάθε box είναι ένα μικρό έργο τέχνης: ο Παύλος και η Ολίβια επιλέγουν υλικά και συνδυασμούς, ενώ η Θάνια προσθέτει τη στρατηγική ματιά και τις τάσεις στοχεύοντας σε εμπειρίες που λείπουν από την αγορά. Η ποιότητα είναι απαράμιλλη. «Δουλεύουμε με τα υψηλότερα στάνταρ και υλικά γιατί δεν προσφέρουμε απλώς φαγητό. Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία που δημιουργείται με φροντίδα, φαντασία και γεύση ώστε, τη στιγμή που φτάνει στο τραπέζι, να τραβά όλα τα βλέμματα». Εκλεκτά τυριά, χειροποίητα ντιπ, gravlax σολομός μαριναρισμένος με εσπεριδοειδή, μπρουσκέτες από φοκάτσια και φρέσκα φρούτα συνθέτουν ένα πολυτελές και συνάμα ζωντανό αποτέλεσμα.

Γεύση και αισθητική είναι αχώριστες. «Θέλουμε κάτι που σε κερδίζει στο μάτι και σε επιβεβαιώνει στη γεύση γιατί κάθε πlateaux box μοιάζει να αφηγείται τη δική του μικρή ιστορία μέσα από χρώματα, υφές και αρώματα. Στόχος μας είναι οι μοναδικές εμπειρίες που συνδυάζουν φαντασία και απόλαυση. Αυτή είναι η φιλοσοφία του grazing».

Η ανάγκη για bonding

Η μετα-Covid εποχή έχει αναδείξει την αξία του μαζέματος στο σπίτι. «Αυτό είναι πραγματικά υπέροχο. Το τυπικό καθιστό δείπνο δίνει τη θέση του σε πιο ελεύθερες, χαλαρές βραδιές», συμφωνούν και οι τρεις. Τα boxes υπηρετούν τη λογική του «τσιμπάω λίγο, πίνω μια γουλιά κρασί, ξαναγυρίζω για κάτι άλλο», ενώ τα custom-made boxes προσαρμόζονται σε κάθε συνθήκη: γενέθλια, πικ νικ, brunches, movie nights, θεματικά πάρτι ή επαγγελματικά meetings.

Η πρόταση για κρασιά σίγουρα ολοκληρώνει την εμπειρία. «Γενικά, μας αρέσουν δροσερά κρασιά που καθαρίζουν τον ουρανίσκο. Ένα Prosecco, ένα ροζέ ή ένα λευκό με οξύτητα ταιριάζουν σε όλο το φάσμα των γεύσεων. Σε λίγο καιρό, θα μπορεί κάποιος μαζί με το box του να παραγγέλνει και το κρασί που ανταποκρίνεται στο γευστικό του προφίλ», σημειώνει ο Παύλος.

Τα ωραιότερα τραπέζια, λένε, είναι αυτά που δεν αγχώνονται να είναι τέλεια. Ζεστό φως, σωστή μουσική, καλή παρέα και νόστιμο φαγητό… Στο τέλος, αυτό που κάνει ένα τραπέζι να λάμπει δεν είναι τα στολίδια, αλλά οι άνθρωποι γύρω από αυτό.

Τα πlateaux grazing boxes είναι κάτι περισσότερο από προϊόν. Είναι εμπειρία, τέχνη, φιλία και συναισθηματικό δέσιμο σε ένα premium packaging. Από το signature χάρτινο box μέχρι το ξύλινο gift edition, η ιστορία τους γιορτάζει την κοινή απόλαυση, τη χαρά της συντροφιάς και την ομορφιά του καλού φαγητού.