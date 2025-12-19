5 το πρωί: Η ονοματοδοσία της πρώτης Belharra – Η στήριξη της Ουκρανίας – Τα αγροτικά μπλόκα
Πραγματοποιήθηκε, χθες, υπό την παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, η τελετή ονοματοδοσίας και η ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα Belharra, «Κίμων», στο λιμάνι της Λοριάν, στη Γαλλία.
1
Η γαλανόλευκη στην πρώτη Belharra
- Η τελετή: Το απόγευμα της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN («Belharra») F – 601 «Κίμων» στο λιμάνι της Λοριάν στην Βρέστη.
- Ποιοι παρευρέθηκαν: Η τελετή έγινε υπό την παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δημήτριο Χούπη και του αρχηγού ΓΕΝ αντιναύαρχου Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.
- Μήνυμα Δένδια: Κατά την ομιλία του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε μεταξύ άλλων: «Η ένταξη της φρεγάτας “Κίμων” αλλά και των επόμενων τριών φρεγατών FDI HN δημιουργεί το ισχυρότερο Ναυτικό που είχε ποτέ ο ελληνισμός. Η Ελλάδα ισχυροποιείται όχι για να απειλεί αλλά για να προστατεύει».
2
Πιθανή η συμφωνία για την Ουκρανία στη Σύνοδο Κορυφής
- Η στήριξη στην Ουκρανία: Αυξημένες είναι οι πιθανότητες να «βγει λευκός καπνός» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, κατά τη δεύτερη και τελευταία μέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, που ξεκίνησε χθες στις Βρυξέλλες. Το σχέδιο προβλέπει τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, συνολικού ύψους περίπου 210 δισ. ευρώ, ως εγγύηση για τη χορήγηση δανείου προς την Ουκρανία.
- Η συμφωνία Mercosur: Παράλληλα, η υπογραφή συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur αναμένεται να αναβληθεί για τον Ιανουάριο. Η Κομισιόν ήθελε να επικυρωθεί η συμφωνία αυτήν την εβδομάδα, αλλά το σχέδιο ανατράπηκε αφού η Ιταλία ενώθηκε με τη Γαλλία, η οποία ζήτησε αναβολή, ζητώντας περαιτέρω προστασία για τον αγροτικό τομέα.
- Το μπλόκο των αγροτών: Την ώρα που η Σύνοδος ήταν σε εξέλιξη, έλαβε χώρα μεγάλη αγροτική κινητοποίηση στις Βρυξέλλες. Υπήρξαν μάλιστα σκηνές έντασης και χρήση δακρυγόνων, καθώς χιλιάδες αγρότες διαμαρτυρήθηκαν για τις αγροτικές πολιτικές και τη συμφωνία Mercosur.
3
Επιμένουν οι αγρότες στα μπλόκα με υποχωρήσεις για τα Χριστούγεννα
- Επιμένουν οι αγρότες: Οι αγρότες αποφάσισαν να διατηρήσουν τα μπλόκα και την εορταστική περίοδο, διαβεβαιώνοντας ότι οι δρόμοι και τα διόδια θα παραμένουν ανοιχτά για το επιβατικό κοινό προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών, με την πίεση να ασκείται κυρίως στα εμπορικά οχήματα.
- Τι θα ακολουθήσει: Οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν με ολικό αποκλεισμό φορτηγών, κλείσιμο λιμανιών, τελωνείων και αεροδρομίων, καθώς και συμβολικές ενέργειες σε πολιτικά γραφεία, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα και το κλείσιμο των δρόμων τις επόμενες ημέρες.
- Βρυξέλλες: Αγρότες από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες προκειμένου να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Mercosur. Οι αντιδράσεις προκύπτουν από τον φόβο ότι η Ευρώπη θα πλημμυρίσει από φθηνά αγροτικά προϊόντα. Έξω από το Ευρωκοινοβούλιο υπήρξαν δακρυγόνα, φωτιές ενώ η Αστυνομία προέβη σε ρίψεις νερού.
4
Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο «κανένας» - Αγωνία για την ακρίβεια
- Απαισιοδοξία και ακρίβεια: Oι πολίτες δεν κρύβουν την απαισιοδοξία τους για το μέλλον, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis. Συγκεκριμένα, σχεδόν 1 στους 2 πιστεύει ότι η προσωπική του κατάσταση θα είναι χειρότερη το 2026 από ότι φέτος. Αντίθετα, το 36% δηλώνει αισιόδοξο για την πορεία του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εξακολουθεί να είναι η ακρίβεια με 45% και ακολουθεί η οικονομία με 34%.
- Θέση υπέρ των αγροτών: Την ίδια ώρα η πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ του αγώνα των αγροτών. Το 81% θεωρεί δίκαια τα αιτήματά τους και μόλις το 17% τα κρίνει υπερβολικά. Eίναι χαρακτηριστικό πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα από την πολιτική τους αυτοτοποθέτηση τάσσεται υπέρ τους.
- Ο «κανένας»: Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό ο «κανένας» παραμένει στην κορυφή για έναν ακόμα μήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος από τους πολιτικούς αρχηγούς με 26% και δεύτερη η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5
«Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» καλείται να αντιμετωπίσει ο Μαζωνάκης
- Καταγγελίες και διάψευση: Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών περί «ανάρμοστης συμπεριφοράς», τις οποίες διαψεύδει κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ανυπόστατες κατηγορίες.
- Καταγγελία για οργανωμένο εκβιασμό: Μέσω του δικηγόρου του, ο τραγουδιστής υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες εντάσσονται σε οργανωμένο σχέδιο εκβιασμού, συνδεδεμένο με επιχειρηματικά συμφέροντα, με στόχο την προσωπική και επαγγελματική του δυσφήμιση.
- Νομικές ενέργειες και Αρχές: Σύμφωνα με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, η μήνυση χαρακτηρίζεται προσχηματική και χρονικά μεθοδευμένη, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ήδη απευθυνθεί στο Τμήμα Εκβιαστών για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
