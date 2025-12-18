Αυξημένες είναι οι πιθανότητες να «βγει λευκός καπνός» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, είτε από απόψε το βράδυ είτε αύριο το πρωί, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους οι οποίοι μίλησαν στο Politico.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αν δεν υπάρξει συμφωνία για τη χρηματοδότηση του Κιέβου, υπογραμμίζοντας την πολιτική σημασία της απόφασης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τον πόλεμο της Ρωσίας άμεση απειλή για τη δική της ασφάλεια και εκτιμά ότι, χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη, η Ουκρανία θα ξεμείνει από πόρους το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους, με σοβαρό κίνδυνο να ηττηθεί στρατιωτικά -εξέλιξη που, σύμφωνα με ευρωπαϊκές εκτιμήσεις, θα ενίσχυε την απειλή ρωσικής επιθετικότητας κατά της ίδιας της ΕΕ.

Το σχέδιο για τη στήριξη της Ουκρανίας

Το επίμαχο σχέδιο προβλέπει τη χρήση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, συνολικού ύψους περίπου 210 δισ. ευρώ, ως εγγύηση για τη χορήγηση δανείου προς την Ουκρανία. Από αυτά, τα 185 δισ. ευρώ βρίσκονται στο βελγικό εκκαθαριστικό ίδρυμα Euroclear, γεγονός που καθιστά το Βέλγιο κομβικό παράγοντα στη διαπραγμάτευση. Ωστόσο, οι βελγικές αρχές εκφράζουν έντονες ανησυχίες για νομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, σε περίπτωση που η Ρωσία κινηθεί δικαστικά.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να λάβουν άμεσα αποφάσεις, δηλώνοντας ότι «τώρα έχουμε μια απλή επιλογή: είτε χρήματα σήμερα είτε αίμα αύριο», προσθέτοντας ότι «όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επιτέλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων».

Όπως είπε, υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία ότι η λύση του δανείου αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή, αν και απομένουν πολλές ώρες δύσκολων και ολοένα πιο τεχνικών συζητήσεων.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, τον οποίο επικαλείται το Politico, η βελγική αντιπροσωπεία κατέθεσε έγγραφο δύο σελίδων με εκτεταμένες απαιτήσεις, για να στηρίξει το σχέδιο. Το έγγραφο περιλαμβάνει αίτημα για πλήρη προστασία, σε περίπτωση που το Κρεμλίνο κινηθεί νομικά κατά του Βελγίου για την αξιοποίηση των ρωσικών κεφαλαίων που φυλάσσονται στις Βρυξέλλες -απαίτηση, ωστόσο, που συναντά αντιστάσεις από άλλα κράτη-μέλη.

Αναβάλλεται για τον Ιανουάριο η υπογραφή της συμφωνίας με τη Mercosur

Παράλληλα, η υπογραφή συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur θα αναβληθεί για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η επικεφαλής της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το μετέφερε στους ηγέτες της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να επικυρωθεί η συμφωνία για τη δημιουργία της μεγαλύτερης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο αυτή την εβδομάδα, αλλά το σχέδιο ανατράπηκε αφού η Ιταλία ενώθηκε με τη Γαλλία, η οποία ζήτησε αναβολή, ζητώντας περαιτέρω προστασία για τον γεωργικό τομέα.

Στόχος μια συμφωνία έως το τέλος του 2026 για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Επίσης, στη Σύνοδο οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034) έως το τέλος του 2026, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2028, κατέδειξε η συζήτηση που είχαν σήμερα οι ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, ένας από τους κύριους στόχους της συζήτησης ήταν να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων.

Σήμερα ήταν άλλωστε η πρώτη φορά που οι ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, βάσει των προτάσεων της Επιτροπής και συμφώνησαν να εργαστούν για μια συμφωνία έως το τέλος του 2026, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.