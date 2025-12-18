Ιστορική μέρα για την Ελλάδα με τη φρεγάτα Belharra «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού να υψώνει την ελληνική σημαία και να αναμένεται, πλέον, να ταξιδέψει από το λιμάνι της Λοριάν στην Βρέστη για να παραλάβει τον οπλισμό της.

Η τελετή έγινε υπό την παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος πήγε σήμερα στη Γαλλία συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Νίκος Δένδιας: Δημιουργούμε το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό

«Η ένταξη της φρεγάτας “Κίμων” αλλά και των επόμενων τριών φρεγατών FDI HN δημιουργεί το ισχυρότερο Ναυτικό που είχε ποτέ ο ελληνισμός. Η Ελλάδα ισχυροποιείται όχι για να απειλεί αλλά για να προστατεύει, να εγγυάται, να αποτρέπει προτάσσοντας το δίκαιο απέναντι στην ισχύ» τόνισε ο κ. Δένδιας στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F-601 «Κίμων», στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Όπως είπε ο υπουργός αποτελεί μεγάλη τιμή «η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα Κίμων» καθώς η Ελλάδα «ζει και αναπνέει μέσα από τη θάλασσα».

«Δεν νοείται», είπε, «το Πολεμικό Ναυτικό χωρίς ισχυρές δυνατότητες. Χωρίς τη ικανότητα να βρίσκεται έγκαιρα εκεί που διαμορφώνονται τα συμφέροντα του ελληνισμού». Ο «Κίμων» επιστρέφει στη Μεσόγειο «για να υποδηλώσει τη σημερινή ισχύ της Ελλάδας» προσέθεσε.

Ο κ. Δένδιας κατέληξε λέγοντας: «Υπέγραψα την ένταξη του “Κίμωνα” στο Πολεμικό Ναυτικό ενισχύοντας τη δυνατότητα αποτροπής. Παραδίδω στο Πολεμικό Ναυτικό μια πλατφόρμα εξαιρετικής ισχύος. Την ίδια σημασία έχει πάντα για την πολιτική ηγεσία το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων».

Μετά την ομιλία του κ. Δένδια η ελληνική σημαία υψώθηκε στον ιστό της φρεγάτας υπό την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και το πλήρωμα της φρεγάτας επιβιβάστηκε στον «Κίμωνα».

Ανάδοχος του «Κίμωνα» είναι ο υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση κατά την ονοματοδοσία έριξε ένα μπουκάλι που έσπασε πάνω στο πλοίο.

Ο αγιασμός τελέστηκε χοροστατούντος του μητροπολίτη Γαλλίας Δημήτριου.

«Προβάλλουμε την ελληνική σημαία και την ισχύ μας»

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ στην ομιλία του εξήγησε ότι οι φρεγάτες Belhαrra «αντιπροσωπεύουν την επόμενη γενιά» και «ενισχύουν το Πολεμικό Ναυτικό για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις».

«Είναι πολύ περισσότερο από πολεμικά πλοία, είναι υπερσύγχρονες μονάδες που μας επιτρέπουν να προβάλλουμε την ελληνική σημαία και την ισχύ μας» προσέθεσε.

«Επισφραγίζουν», ανέφερε, «τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας» αλλά και μια «ακλόνητη συμμαχία ανάμεσα στις δύο χώρες».

Για την ονομασία της φρεγάτας προς τιμή του ναυάρχου Κίμωνα, τόνισε ότι αποτελεί «συνεκτικό πρότυπο χρήσης της ναυτικής ισχύος θέτοντας τα θεμέλια της αθηναϊκής θαλασσοκρατίας».

<br />

«Θα προστατεύουν την εθνική μας ανεξαρτησία»

Από την πλευρά του υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης είπε ότι αισθάνεται «ύψιστη τιμή» που είναι ανάδοχος της φρεγάτας «Κίμων» ενώ συμπλήρωσε ότι «μαζί με τα υπόλοιπα πλοία FDI» θα έχουν «καθήκον τον έλεγχο στο Αιγαίο και τις γύρω θάλασσες».

«Θα προστατεύουν την εθνική μας ανεξαρτησία και τα εθνικά μας εδάφη» ανέλυσε και συνέχισε: «Ζούμε σε περίοδο με μεγάλες προκλήσεις και επικίνδυνες καταστάσεις με αναθεωρητικούς κινδύνους που επιβουλεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα».

Στην τελετή, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρίν, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Αθανάσιος Ντόκος, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ και διοικητής του Αγίου Όρος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης, ο υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, η πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα Λοράνς Αουέρ, ο πρόεδρος της Naval Group Πιερ Ερίκ Πομελέ, επίτιμοι αρχηγοί του Πολεμικού Ναυτικού και του Στόλου, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ Αναστάσιος Ροζολής, ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γιώργος Κόρος, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.