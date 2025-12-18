Μεγάλη δημοσκόπηση πραγματοποίησε η Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA. Σε αυτήν αποτυπώνεται η αποδοκιμασία των πολιτών για τις επιλογές της Κυβέρνησης, καθώς και η αγωνία τους για το μέλλον.

Η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, το 71% πιστεύει ότι πάει σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 24% προς τη σωστή. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά είναι το υψηλότερο και το χαμηλότερο αντίστοιχα το τελευταίο εξάμηνο.

Η δυσοίωνη πρόβλεψη και η ακρίβεια

Την ίδια ώρα οι πολίτες δεν κρύβουν την απαισιοδοξία τους για το μέλλον. Σχεδόν 1 στους 2 πιστεύει ότι η προσωπική του κατάσταση θα είναι χειρότερη το 2026 από ότι φέτος. Αντίθετα, το 36% είναι αισιόδοξος για την πορεία του.

Φυσικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα εξακολουθεί να είναι η ακρίβεια με 45% και ακολουθεί η οικονομία με 34%. Η κρίση θεσμών είναι στην τρίτη θέση, η διαφθορά στην τέταρτη και στην πέμπτη η ανασφάλεια.

Ξεκάθαρη θέση υπέρ των αγροτών

Την ίδια ώρα η πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ του αγώνα των αγροτών. Το 81% θεωρεί δίκαια τα αιτήματά τους και μόλις το 17% τα κρίνει υπερβολικά. Είναι χαρακτηριστικό πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα από την πολιτική τους αυτοτοποθέτηση και την κοινωνική τους ένταξη τάσσεται υπέρ τους.

Σχεδόν ανάλογη είναι και η εικόνα σε σχετικό ερώτημα για τα μπλόκα. Το 63% πιστεύει ότι είναι δικαιολογημένη η συγκεκριμένη μορφή κινητοποίησης σε αντίθεση με το 35% που την κρίνει ως αδικαιολόγητη. Αντίθετοι με τη συγκεκριμένη κίνηση είναι οι κεντροδεξιοί, δεξιοί και όσοι ανήκουν στην ανώτερη τάξη.

Αρνητική κρίση για Κυβέρνηση, ΠαΣοΚ, Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη

Κάτω από τη βάση παίρνουν τόσο η Κυβέρνηση, όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ το ίδιο συμβαίνει σε προσωπικό επίπεδο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το 72% κρίνει αρνητικά το έργο της Κυβέρνησης συνολικά και μόλις το 23% έχει αντίθετη άποψη. Τα συγκεκριμένα ποσοστά είναι το ψηλότερο και το χαμηλότερο του εξαμήνου.

Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 69% έχει αρνητική άποψη και το 26% θετική. Υπενθυμίζουμε ότι τα χαμηλότερα ποσοστά είχαν καταγραφεί τον Σεπτέμβριο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου ανά τομέα. Τα θέματα οικονομίας (μισθοί, ακρίβεια, φορολογία) βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας. Εκεί το 79% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από το έργο της Κυβέρνησης.

Ανάλογη εικόνα υπάρχει στα ζητήματα Δημοκρατίας και θεσμών με τις αρνητικές γνώμες να φτάνουν το 76% και στα θέματα καθημερινότητας (69%). Τον υψηλότερο «βαθμό» παίρνει η ΝΔ στα γεωπολιτικά θέματα με το ποσοστό των θετικών γνωμών να φτάνει το 34%.

Αντίστοιχα αρνητικές είναι και οι απόψεις για το έργο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 77% έχει αρνητική γνώμη για τον Νίκο Ανδρουλάκη και μόλις το 15% θετική.

Ακόμα πιο χαμηλά είναι τα ποσοστά του ΠαΣοΚ συνολικά. Το 81% έχει θετική γνώμη και το 10% έχει θετική.

Δημοφιλέστερη η Κωνσταντοπούλου, καταλληλότερος ο «κανένας»

Τα παραπάνω αποτυπώνονται και στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών. Εκεί στην κορυφή βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 40% και ακολουθούν ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό ο «κανένας» παραμένει στην κορυφή για έναν ακόμα μήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος από τους πολιτικούς αρχηγούς με 26% και δεύτερη η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στα αξιοσημείωτα η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Τρίτη θέση με 7%, όσο έχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρωτιά με απώλειες για ΝΔ, ανεβαίνει η Πλεύση

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην πρόθεση ψήφου, αλλά έχει απώλειες 1,6%. Συγκεκριμένα συγκεντρώνει το 21% της προτίμησης με το ΠαΣοΚ να είναι δεύτερο με 11%. Σημαντικά κέρδη σε σχέση με τον Νοέμβριο παρουσιάζουν η Πλεύση Ελευθερίας (+2,1%) και η Ελληνική Λύση (1,2%).

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ είναι πρώτη με 27% και ακολουθεί το ΠαΣοΚ με 14,1%. Τρίτη είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 12,5% και τέταρτη η Ελληνική Λύση με 11,6%. Εντός Βουλής βρίσκονται ακόμα το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Φωνή Λογικής και το ΜεΡΑ 25.