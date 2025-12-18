Για «ψευδείς και ανυπόστατες» καταγγελίες εις βάρος του, κάνει λόγο ο Γιώργος Μαζωνάκης, περιγράφοντας οργανωμένο σχέδιο εκβίασης, με αφορμή την υπόθεση που έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ, τις τελευταίες ημέρες, «φωτογραφίζοντας» τον δημοφιλή τραγουδιστή ως το άτομο που καταγγέλλεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις κατά νεαρού συναδέλφου του.

«Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης», αναφέρει η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του Χαράλαμπου Λυκούδη, που εκπροσωπεί τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής: Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις, των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του, με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες, περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου, συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης, ήδη εδώ και περίπου πέντε ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες, για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση, που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του».

Στο μεταξύ, στην Ευελπίδων, προκειμένου να καταθέσει κατά του γνωστού τραγουδιστή, καταγγέλλοντας ασελγείς πράξεις, προσήλθε ο 21χρονος καλλιτέχνης. Ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, που τον συνόδευε, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιστορία στην οποία πρέπει να χυθεί φως.

«Να χυθεί φως σε μια ιστορία που πρέπει κι από κει και πέρα τον λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά μπαίνοντας στα δικαστήρια.

Η απάντηση του 21χρονου στην ανακοίνωση Μαζωνάκη

Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ο νεαρός τραγουδιστής μιλώντας στις κάμερες είπε: «Ο,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν ζήτησα ούτε χρήματα, ούτε τίποτα, μόνος σκοπός η ηθική δικαίωση. Είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο θέλω να βγει η αλήθεια. Όσα κατήγγειλα, έγιναν την περιοδο του περασμένου Μαρτίου και του Απριλίου. Δεν με αφορά τι λένε οι άλλοι για τη χρονική απόσταση μέχρι την καταγγελία. Ολοκλήρωσα κανονικά τη συνεργασία μου με τον Γιώργο Μαζωνάκη», συμπλήρωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Στην ερώτηση γιατί ακόμη στο προφίλ του είναι οι φωτό του με τον Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής απάντησε: «Να σβήσω τις φωτό μου; Είναι η δουλειά μου».

Όπως τόνισε ο δικηγόρος του νεαρού τραγουδιστή, σκοπός δεν είναι τα χρήματα, αλλά η ηθική δικαίωση. Στις κατηγορίες περί «παιχνιδιών» επιχειρηματιών, ο κ. Παπαιωαννίδης έκανε λόγο για πυροτεχνήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επιχειρηματίες και τίποτα από πίσω.