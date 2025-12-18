Μια μεγάλη κινητοποίηση αγροτών την Πέμπτη αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στις Βρυξέλλες. Περίπου 10.000 διαδηλωτές από 26 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στη διαμαρτυρία κατά της προτεινόμενης συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur, του εμπορικού μπλοκ που περιλαμβάνει τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη.

Οι αγρότες εκφράζουν έντονες ανησυχίες ότι η συμφωνία θα τους εκθέσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό από προϊόντα της Νότιας Αμερικής, τα οποία δεν πληρούν τα ίδια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων που ισχύουν στην ΕΕ. «Η συμφωνία, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, είναι θεμελιωδώς άδικη για τους αγρότες και παραπλανά τους Ευρωπαίους καταναλωτές», δήλωσε ο Λόντε Τσέισενς, πρόεδρος της φλαμανδικής αγροτικής οργάνωσης Boerenbond.

Η Πέμπτη συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου η Mercosur αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ευελπιστεί να υπογράψει τη συμφωνία στη Βραζιλία αργότερα μέσα στην εβδομάδα, ωστόσο η έγκρισή της από τα κράτη-μέλη κάθε άλλο παρά δεδομένη θεωρείται.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι «ακόμη πολύ νωρίς» για να εγκρίνει η Ιταλία τη συμφωνία τις επόμενες ημέρες, τονίζοντας ότι πρώτα πρέπει να οριστικοποιηθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας του αγροτικού τομέα και να συζητηθούν με τους αγρότες. Αντίστοιχα, η Γαλλία έχει ζητήσει την αναβολή της ψηφοφορίας. Το Βέλγιο, από την πλευρά του, δεν κατόρθωσε να διαμορφώσει κοινή κυβερνητική θέση και αναμένεται να απόσχει.

Παραχωρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις κατά της Mercosur, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη πρόσθετα μέτρα προστασίας για τους Ευρωπαίους αγρότες. Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της αυστηρότερης παρακολούθησης των εισαγωγών ευαίσθητων προϊόντων, όπως το βοδινό κρέας, τα πουλερικά και η ζάχαρη, με τη δυνατότητα προσωρινής επαναφοράς δασμών εφόσον πληγούν σοβαρά οι Ευρωπαίοι παραγωγοί. Παράλληλα, ζητούν ταχύτερες έρευνες και ισχυρότερες απαιτήσεις αμοιβαιότητας σε περιπτώσεις όπου προϊόντα της Mercosur δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν φαίνεται να αποτρέπουν τις κινητοποιήσεις. Την Τετάρτη, περίπου 70 διαδηλωτές με 15 τρακτέρ πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στο αεροδρόμιο της Λιέγης, έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους αεροπορικού φορτίου στην Ευρώπη, καταγγέλλοντας την «άδικη» εμπορική πολιτική της ΕΕ. Αν και σήμερα δεν διέρχεται από το αεροδρόμιο κρέας από χώρες της Mercosur, οι αγρότες φοβούνται ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εάν τελικά υπογραφεί η συμφωνία.