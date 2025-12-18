Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη- Η αποκλειστική τηλεφωνική συνομιλία με τον δικηγόρο του νεαρού τραγουδιστή, Στέφανου Παπαδόπουλου

Μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς προτάσεις κατέθεσε σήμερα (18/12) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ένας 22χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη. Όπως υποστηρίζεται, η μήνυση αφορά καταγγελίες για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο. Ο δικηγόρος υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει καμία οικονομική απαίτηση, καμία μορφή εκβιασμού και το θύμα αναζητά μονάχα δικαιοσύνη».

Ο ίδιος εδώ και λίγες μέρες, μαζί με το θύμα, συνεργάζονταν για τη σύνταξη της μηνυτήριας αναφοράς ενώ αποκάλυψε πως άμεσα θα παρουσιαστούν στοιχεία που θα ενισχύσουν τα όσα ισχυρίζεται το φερόμενο ως θύμα. «Ο νεαρός καλλιτέχνης είναι ένα νέο παιδί το οποίο ζητά πρωτίστως ηθική δικαιώση και δεν φοβάται να υπερασπιστεί την αλήθεια του αλλά και τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν στη μουσική του καριέρα. Όταν πρωταγωνιστούν η διαύγεια, η αλήθεια και το ήθος, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα».

Σε ερώτηση αν υπήρξε σκοπιμότητα πίσω από τη σημερινή αποκάλυψη για την καταγγελία, (σήμερα είναι η πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη), ο δικηγόρος του θύματος τόνισε πως δεν υπάρχει κανένας συσχετισμός και πως η κατάθεση της μήνυσης δεν πρέπει να συνδέεται με ανυπόστατες εικασίες.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης απέστειλε ανακοίνωση μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, κ. Χαράλαμπου Λυκούδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: