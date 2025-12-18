ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη- Η αποκλειστική τηλεφωνική συνομιλία με τον δικηγόρο του νεαρού τραγουδιστή, Στέφανου Παπαδόπουλου

Όσα δήλωσε ο δικηγόρος του εγκαλούντα, Αλέξανδρος Παπαιωαννίδης κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, αποκλειστικά στο GRACE, μετά τη μήνυση κατά του γνωστού τραγουδιστή.

ΑΠΟ ΕΙΡΗΝΗ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ

Μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς προτάσεις κατέθεσε σήμερα (18/12) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ένας 22χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη. Όπως υποστηρίζεται, η μήνυση αφορά καταγγελίες για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο. Ο δικηγόρος υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει καμία οικονομική απαίτηση, καμία μορφή εκβιασμού και το θύμα αναζητά μονάχα δικαιοσύνη».

Ο ίδιος εδώ και λίγες μέρες, μαζί με το θύμα, συνεργάζονταν για τη σύνταξη της μηνυτήριας αναφοράς ενώ αποκάλυψε πως άμεσα θα παρουσιαστούν στοιχεία που θα ενισχύσουν τα όσα ισχυρίζεται το φερόμενο ως θύμα. «Ο νεαρός καλλιτέχνης είναι ένα νέο παιδί το οποίο ζητά πρωτίστως ηθική δικαιώση και δεν φοβάται να υπερασπιστεί την αλήθεια του αλλά και τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν στη μουσική του καριέρα. Όταν πρωταγωνιστούν η διαύγεια, η αλήθεια και το ήθος, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα».

Σε ερώτηση αν υπήρξε σκοπιμότητα πίσω από τη σημερινή αποκάλυψη για την καταγγελία, (σήμερα είναι η πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη), ο δικηγόρος του θύματος τόνισε πως δεν υπάρχει κανένας συσχετισμός και πως η κατάθεση της μήνυσης δεν πρέπει να συνδέεται με ανυπόστατες εικασίες.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης απέστειλε ανακοίνωση μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, κ. Χαράλαμπου Λυκούδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του».

