Πολλοί θα πουν ότι ο χειμώνας είναι η εποχή του κόκκινου. Όμως χειμώνα δεν έχουμε ακόμη κι αυτό είναι εμφανές από τις θερμοκρασίες, που δεν λένε να πέσουν. Για την ώρα, λοιπόν, απολαμβάνουμε ένα μακρύ κι εσχάτως βροχερό φθινόπωρο, γεμάτο πρασινάδες κι αρώματα, το οποίο μας καλεί να βάλουμε στο ποτήρι ένα τραγανό και φρέσκο Sauvignon Blanc, από τον πλούσιο ελληνικό αμπελώνα. Επιλέγουμε, λοιπόν, 10 κορυφαίες ελληνικές ετικέτες, εννιά λευκές και μία ροζέ, στις οποίες πρωταγωνιστεί η διάσημη ποικιλία και οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν όχι απλώς να εμβαθύνουμε σε αυτήν, αλλά και να μας δώσουν το έναυσμα για ενδιαφέροντες μαγειρικούς πειραματισμούς.

Amethystos Fumé 2023, Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη

Η πρώτη ύλη για αυτό το σύγχρονο στην έκφραση και συνάμα κλασικό στο ύφος κρασί προέρχεται από τον ορεινό αμπελώνα του Κατάφυτου στη Δράμα. Εκεί οι άνθρωποι του κτήματος έχουν εντοπίσει τις ιδανικές συνθήκες για να αναδείξει τα χαρίσματά της η διεθνής ποικιλία σε συνύπαρξη με τη δρυ. Έτσι, προκύπτει ένα έντονο, τυπικό ποικιλιακά κρασί με τροπική έκφραση και δομική δρύινη υποστήριξη.

Thema Λευκό 2024, Κτήμα Παυλίδη

Εδώ έχουμε το κλασικό ζευγάρι ή, αλλιώς, χαρμάνι της Δράμας. Sauvignon Blanc και Ασύρτικο δημιουργούν μια χαρακτηριστική έκφραση που θα είχε ενδιαφέρον να δούμε στο άμεσο μέλλον και από προσπάθειες του εξωτερικού. Αρώματα από φρέσκα εσπεριδοειδή και πυρηνόκαρπα φρούτα ανταγωνίζονται σε ένταση, υποστηριζόμενα από τα απαραίτητα και τυπικά φυτικά στοιχεία. Πλήρες και εξωστρεφές, αυτό το κρασί διαθέτει την υψηλή δομική οξύτητα που τακτοποιεί ρυθμικά το συνολικό όγκο.

Sauvignon Blanc 2021, Κτήμα Σκούρας

Πρόκειται για ένα από τα πετράδια που κοσμούν το στέμμα της σειράς κρασιών Winemaker’s Project, η οποία διατίθεται αποκλειστικά στο οινοποιείο. Η πρώτη ύλη προέρχεται από έναν ορεινό αμπελώνα, σχετικά νεαρής ηλικίας, χαμηλών αποδόσεων. Η συγκομιδή γίνεται χειρωνακτικά τις πρώτες ώρες της ημέρας. Την αλκοολική ζύμωση σε ανοξείδωτο χάλυβα πραγματοποιούν οι ιθαγενείς ζύμες του αμπελιού. Εμφιαλώνεται αφιλτράριστο μετά από οκτώ και πλέον μήνες συνύπαρξης με τις λεπτές του λάσπες. Το κλειδί στη μίζα λοιπόν για αυτό το τυπικό και σύγχρονο Sauvignon που σφύζει από ενέργεια.

Milia Sauvignon Blanc 2020, Τετράμυθος

Όποιος βρεθεί στο Άνω Διακοπτό εύκολα διαπιστώνει ότι η φιλοσοφία των ανθρώπων του οινοποιείου είναι η εναρμόνισή του με το φυσικό περιβάλλον, ο απόλυτος σεβασμός στη γη και στους ανθρώπους της καθώς και η παραγωγή ποιοτικών κρασιών με προσωπικότητα. Με αυτές τις αρχές δημιουργείται και η λευκή Milia, ένα καλά κρυμμένο διαμάντι, έτοιμο να ξεδιπλώσει τόσο τις τυπικές πυρηνόκαρπες ποικιλιακές του χάρες όσο και τη δύναμη του σφιχτού χαρακτήρα του που σφυρηλατείται στο υψηλό υψόμετρο και στη διαρκή έκθεση στο βόρειο άνεμο.

Sauvignon Blanc 2023, Κτήμα Γεροβασιλείου

Την αυστηρή επιλογή της πρώτης ύλης ακολουθεί η προζυμωτική εκχύλιση για επιπλέον δυναμική στην έκφραση. Η αλκοολική ζύμωση εξελίσσεται σε δρύινα γαλλικά βαρέλια προσθέτοντας βάθος, τόσο αρωματικό όσο και γευστικό. Έτσι, φτιάχνεται ένα έντονο αρωματικά κρασί με εξωτικές νότες φρέσκων και ώριμων φρούτων, ισχυρή παρουσία της φυτικής διάστασης και νύξεις γλυκών μπαχαρικών. Τυπικό ποικιλιακά, ισορροπημένο και με δροσιστική αίσθηση οξύτητας, έχει κρυστάλλινο και μακρύ τελείωμα.

Sauvignon Blanc 2024, Οινοποιείο Αϊδαρίνη

Πρόκειται για ένα κρασί από την αμπελουργική ζώνη της Γουμένισσας. Την αυστηρή επιλογή της πρώτης ύλης –από τους ιδιόκτητους αμπελώνες, που βρίσκονται σε υψόμετρο 250 μέτρων και αργιλοαμμώδη εδάφη– ακολουθεί προζυμωτική εκχύλιση περίπου 12 ωρών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η αλκοολική ζύμωση λαμβάνει χώρα επίσης σε χαμηλές θερμοκρασίες και το νέο κρασί μένει στις λεπτές του λάσπες για διάπλαση σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κάθε σοδειάς. Με αυτό τον τρόπο, φτάνει στο ποτήρι ένας φίνος και τυπικός οίνος με τροπικό χαρακτήρα και φυτική υποστήριξη.

Sauvignon Blanc 2024, Κτήμα ΑΛΦΑ

Χρησιμοποιείται μόνο άριστης ποιότητας πρώτη ύλη από το γραμμικό ιδιόκτητο αμπελώνα, που βρίσκεται σε υψόμετρο 620-710 μέτρων και διαθέτει αμμώδη και αμμοαργιλώδη εδάφη με εξαιρετική αποστράγγιση. Οι αποδόσεις δεν ξεπερνούν τα 6.800 κιλά/εκτάριο. Η οινοποίηση ξεκινά με προζυμωτική εκχύλιση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η αλκοολική ζύμωση γίνεται σε δεξαμενές ανοξείδωτου χάλυβα, επίσης σε χαμηλές θερμοκρασίες, και ακολουθεί παραμονή του κρασιού για τρεις μήνες στις οινολάσπες του με περιοδική ανάδευση. Χάρη σε όλα αυτά, απολαμβάνουμε ένα έντονο και τυπικό κρασί με αναζωογονητική οξύτητα και κρυστάλλινη έκφραση φρέσκων φρούτων.

Ντρούμο Sauvignon Blanc 2023, Kτήμα Κυρ-Γιάννη

Όλα άρχισαν ουσιαστικά πριν από 35 χρόνια, όταν και φυτεύτηκε το αμπελοτόπι Ντρούμο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Αμυνταίου, σε υψόμετρο 700+ μέτρων και κοντά στη λίμνη Πετρών. Μετά τη συγκομιδή, πραγματοποιούνται αυστηρή διαλογή σταφυλιών και προζυμωτική εκχύλιση στους 10οC για 48 ώρες. Η αλκοολική ζύμωση γίνεται σε δεξαμενές ανοξείδωτου χάλυβα σε χαμηλές θερμοκρασίες και έπεται η εξάμηνη παραμονή με τις ελαφριές οινολάσπες με περιοδική ήπια ανάδευση. Τυπικό αρωματικά, με ισχυρή δομή και πηγαία φρεσκάδα σε κάθε πτυχή της έκφρασής του.

Sauvignon Blanc 2024, Κτήμα Χατζημιχάλη

Η πρώτη ύλη ξεκινά από τον αμπελώνα του κτήματος στην Κρυόβρυση, στις βόρειες πλαγιές του όρους Χλωμό στην Αταλάντη, που χαρακτηρίζεται από το έντονο στοιχείο του ασβεστόλιθου στο έδαφος. Τη συγκομιδή και τη διαλογή ακολουθούν προζυμωτική εκχύλιση σε χαμηλές θερμοκρασίες και μια κλασική λευκή οινοποίηση σε ελεγχόμενες χαμηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας έτσι τα φρέσκα αρώματα του Sauvignon Blanc. Ως εκ τούτου, επιτυγχάνεται μια φινετσάτη και τυπική εκδοχή της διεθνούς ποικιλίας που κινείται σε κλασικά εκφραστικά μονοπάτια δίχως τυμπανοκρουσίες.

A.muse Rosé 2024, Κτήμα Μουσών

Εδώ έχουμε ένα σύγχρονο και νόστιμο ροζέ κρασί που στηρίζεται κατά τα 9/10 στο λευκό Sauvignon Blanc, ενώ το υπόλοιπο 1/10 προέρχεται από την ερυθρή ποικιλία Μούχταρο. Έτσι, το Κτήμα Μουσών γεμίζει τα ποτήρια μας με την ελληνική εκδοχή ενός Blush Sauvignon προσφέροντας τυπική τροπική έκφραση, με τις νύξεις ώριμων κόκκινων φρούτων να κινούνται σε διακριτικές και, ταυτόχρονα, ξεκάθαρες δομικές γραμμές.