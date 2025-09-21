Είναι πολλές οι φορές που έχει περιγραφεί και ανακυκλωθεί πώς η επίσκεψη σε ένα ή περισσότερα οινοποιεία μπορεί να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο διασκέδασης. Αναμφίβολα πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο καθώς, μέσω αυτής, οι απανταχού οινόφιλοι έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν πραγματικά τη συνάφειά τους με το καθημερινό και άκρως σημαντικό προϊόν που ονομάζεται κρασί. Με μια επίσκεψη, λοιπόν, μπορεί κάποιος να γνωρίσει τους ανθρώπους πίσω από τις ετικέτες και να εμβαθύνει στη φιλοσοφία και τις αρχές του κάθε κτήματος.

Μπορεί επιπλέον να απολαύσει τη φιλοξενία και, αν οι κεραίες του είναι τόσο δραστήριες όσο της Μάγια της Μέλισσας από την ομώνυμη παιδική σειρά, να καταφέρει να τρυγήσει μυρωδιές και γευστικά χαρακτηριστικά από το μέλλον των αγαπημένων του αλλά και άγνωστων κρασιών. Έτσι, με χαλαρή και εκπαιδευτική διάθεση, μεταφερόμαστε σε οκτώ διάσπαρτα οινοποιεία που, μεταξύ άλλων, έχουν δημιουργήσει με το πέρασμα του χρόνου αξιοσημείωτες προσεγγίσεις γύρω από την οινική περιήγηση και φιλοξενία.

Κτήμα Κοκοτού

Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του ’70, τότε που η Σταμάτα ήταν ένας τελείως απομονωμένος μικρός οικισμός περιτριγυρισμένος από πυκνό πευκόδασος, ο Γιώργος Κοκοτός αποφάσισε να κάνει πραγματικότητα ένα όνειρο που είχε καιρό. Στο ευρύ ξέφωτο που εντόπισε στην κορυφή ενός λόφου, φύτεψε τα πρώτα του αμπέλια και, με αφορμή αυτά, εγκατέλειψε την πόλη, εγκαταστάθηκε στην περιοχή και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την παραγωγή κρασιού. Με αρωγό τη σύζυγό του, Αν, πενήντα χρόνια αργότερα, το Κτήμα Κοκοτού είναι μια οικογενειακή επιχείρηση πλήρως εναρμονισμένη με τη φύση που την περιβάλλει.

Οι αμπελώνες του φέρουν βιολογική πιστοποίηση, ενώ το οινοποιείο, άρτια εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, υποδέχεται επισκέπτες οι οποίοι ξεναγούνται στην κλιματιζόμενη υπόγεια κάβα με τα γαλλικά βαρέλια, απολαμβάνουν την πανοραμική θέα στην Πεντέλη, την Πάρνηθα και την Εύβοια και ζουν μια συνολικά μοναδική φυσιολατρική εμπειρία. Κι αυτό γιατί, πέρα από τις γευσιγνωσίες των κρασιών που γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με μοναστηριακά τραπέζια ανάμεσα στα αμπέλια, το Κτήμα Κοκοτού διοργανώνει το Μεγάλο Περίπατο. Μια διαδρομή 1.800 μέτρων που διατρέχει όλο το κτήμα και τις δραστηριότητές του, από τον ελαιώνα και το λαχανόκηπο μέχρι το μελισσώνα, για να καταλήξει στο οινοποιείο, όπου, ειδικά τον Σεπτέμβριο, οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν από κοντά τη διαδικασία του τρύγου.

Και, φυσικά, υπάρχουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, τα οποία τα φέρνουν σε επαφή με τη φύση, την καλλιέργεια της γης και των σταφυλιών ειδικότερα, αλλά και με την πλούσια πανίδα που συναντάται στις εκτάσεις του κτήματος.

Σταμάτα Αττικής, 145 75, τηλ. 210-8145113, info@kokotosestate.gr

Οινοποιείο Παπαγιαννάκος

Το όχημα ξεκινά από την πρωτεύουσα –οδός Βούρβαχη 24, π.χ.,– μα, προτού καλά καλά το καταλάβουν, οι επιβαίνοντες έχουν βρεθεί μέσα σε αμπελώνα, καρποφόρα δέντρα και αρωματικά βότανα της ελληνικής γης. Πού αλλού; Στο βιοκλιματικό Οινοποιείο Παπαγιαννάκος. Αυτό από μόνο του αποτελεί αιτία επίσκεψης, υπόθεσης εργασίας και αναζήτησης, ιδιαίτερα στις μέρες που βαδίζουμε, αφού οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εντείνουν καθημερινά τις εμφανίσεις τους.

Επιπλέον, υπάρχουν δύο παροχές, ανάμεσα σε άλλες, που διαθέτουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία και βαρύτητα. Πρόκειται για το Masterclass Savatiano, μια ωδή στην ποικιλία που έχει ταυτιστεί ιστορικά με τον αττικό αμπελώνα, και τις συνεδρίες Vinyasa Yoga/Pilates + κρασί, μια διαφορετική πρόταση χαλάρωσης από την απαιτητική καθημερινότητα.

Πούσι – Καλογέρι, 190 03, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Αττική, τηλ. +30 22990-25206, 22990-23554 (fax), info@papagiannakos.gr

Κτήμα Σκούρας

Βρίσκεται στο Μαλανδρένι της Αργολίδας και αποτελεί σημαντικό οινικό και ταξιδιωτικό κόμβο. Έτσι, συνδυάζει εγγύτητα με την καρδιά της αμπελουργικής ζώνης της Νεμέας, αλλά και με το όμορφο ιστορικό Ναύπλιο, την παλιότερη πόλη της Ευρώπης, το Άργος, με 7.000 χρόνια περίπου συνεχούς κατοίκησης, και το σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών.

Πέρα από την αξέχαστη οινική εμπειρία που προσφέρουν οι άνθρωποι του Kτήματος Σκούρα, οι επισκέπτες μπορούν να ξεναγηθούν στο κελάρι των πάνω από χίλια βαρελιών, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους γύρω από τη δρυ και την άρρηκτη σχέση της με τα κρασιά υψηλής ποιότητας, αλλά και να θαυμάσουν ορισμένα από τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται στο κτήμα.

10ο χλμ. Άργους-Στέρνας, 212 00, Μαλανδρένι, τηλ. 27510-23688, 27510-23159, info@skouras.gr, welcome@skouras.gr (επισκέψεις)

Κτήμα Δρούβα

Στην άλλη πλευρά της Πελοποννήσου, στη δυτική, στο χωριό Άγιος Γεώργιος, λιγότερο από 5 χιλιόμετρα μακριά από τον Πύργο Ηλείας, βρίσκεται το κτήμα Δρούβα με περισσότερα από 65 χρόνια αδιάλειπτης επίσημης οινικής ιστορίας.

Εκτός από τη δοκιμή των γευστικών και κυριολεκτικά χειροποίητων κρασιών μικρής παραγωγής του κτήματος, ο επισκέπτης απέχει μία –άντε δύο– ανάσες από σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία, όπως οι αρχαίες Ολυμπία, Ήλιδα και Πίσα και το μεσαιωνικό κάστρο Χλεμούτσι. Εδώ μπορεί να ακούσει αφηγήσεις για τους μεικτούς αμπελώνες που κυριαρχούσαν τις περασμένες δεκαετίες στη Μεσόγειο, αλλά και να γίνει κοινωνός της έκφρασης της ειλικρινούς οικογενειακής φιλοξενίας.

Άγιος Γεώργιος Πύργου Ηλείας, τηλ. +30 6932114521, drouvajulia@gmail.com, sdrouvas@yahoo.gr

Κτήμα Παυλίδης

Η περιοχή της Δράμας έχει χαρακτηριστεί κατ’ επανάληψη από επαγγελματίες και οινόφιλους ως το Μπορντό της Ελλάδας. Σε πολλούς μπορεί αυτό να φαντάζει υπερβολικό, μα μια επίσκεψη στην περιοχή είναι αρκετή για να επιβεβαιώσει το συγκεκριμένο στίγμα. Σημείο έναρξης; Φυσικά, το Κτήμα Παυλίδης στα Κοκκινόγεια. Πρόκειται για μια στενή κοιλάδα που περιστοιχίζεται αμφιθεατρικά από τρία μεγάλα όρη, το Φαλακρό, το Μενοίκιο και το Παγγαίο, τα οποία αφήνουν μεταξύ τους δίοδο προς το Αιγαίο Πέλαγος και δίνουν ξεκάθαρα την αίσθηση του τόπου προτού αυτή μεταφερθεί στο ποτήρι στο πρωτοποριακό οινοποιείο του κτήματος, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Παναγιώτη Χατζήνα.

Mέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη, το κτήμα παραμένει κλειστό για τους επισκέπτες λόγω τρύγου. Από τον Οκτώβρη και μετά, όμως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του έτοιμο να δεχθεί ξανά τους λάτρεις του κρασιού για να τους προσφέρει μια μοναδική οινική εμπειρία.

Κοκκινόγεια, 662 00, Δράμα, τηλ. +30 25210-58300, info@ktima-pavlidis.gr

Κτήμα Σιγάλα

Αν υπάρχει μια αμπελουργική και οινοποιητική ζώνη στην Ελλάδα που δέχεται επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη όλο το χρόνο, αυτή δεν είναι άλλη από τη Σαντορίνη. Ανάμεσα στα οινοποιεία που έθεσαν τις βάσεις για να ξεκινήσει η ατμομηχανή του σαντορινιού αμπελώνα και ταυτόχρονα την τροχιοδρόμησαν είναι το Κτήμα Σιγάλα στην Οία.

Έτσι, όποιος θέλει να δοκιμάσει σύγχρονα κρασιά και να βιώσει γνήσια κυκλαδίτικη γαστρονομία θα πρέπει να το επισκεφθεί. Εκεί μπορεί να επιλέξει επιτόπου πακέτο γευσιγνωσίας –συνοδεία φαγητού ή όχι– ή να κρατήσει θέση για ένα από τα δημοφιλή πακέτα συνδυασμού κρασιού και φαγητού, τα οποία περιλαμβάνουν και ξενάγηση στον αμπελώνα.

Σε κάθε περίπτωση, η κράτηση είναι απαραίτητη.

Μπαξές, 847 02, Οία, Σαντορίνη, τηλ. +30 22860-71644, winetasting@sigalas-wine.com

Κτήμα Γεροβασιλείου

Ανεβαίνοντας τώρα βορειότερα, και συγκεκριμένα ξεκινώντας από τη συμπρωτεύουσα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει κάθε ανήσυχος οινόφιλος; Μια επίσκεψη στην Επανομή για να βρεθεί στο Κτήμα Γεροβασιλείου και να δοκιμάσει συγκεντρωτικά τα εξαιρετικά κρασιά του.

Επιπλέον, θα περιηγηθεί στο μουσείο οίνου του κτήματος, αλλά και θα θαυμάσει τα περισσότερα από σαράντα έργα τέχνης που κοσμούν κάθε επισκέψιμο χώρο του οινοποιείου. Υπάρχει συγκεκριμένο ημερήσιο ωράριο για τους επισκέπτες, εκτός από την Τρίτη, ενώ αναμφίβολα μια κράτηση βοηθά.

Επανομή, 57 500, Θεσσαλονίκη, τηλ. 23920-44567, ktima@gerovassiliou.gr

Κτήμα Άλφα

Το πρωτοποριακό κτήμα Άλφα στον Άγιο Παντελεήμονα Αμυνταίου δεν είναι απλώς ένα σύγχρονο και καινοτόμο οινοποιείο που δημιουργεί εκφραστικά κρασιά υψηλού επιπέδου, αλλά και μια μονάδα βαθιά συνδεδεμένη με την τοπική κοινωνία και τον πράσινο μετασχηματισμό της περιοχής.

Επιπλέον, σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκονται τέσσερις πανέμορφες και ιδανικές για παρατήρηση πτηνών λίμνες καθώς και τα καταφύγια της Αρκούδας και του Λύκου με τα αντίστοιχα κέντρα ενημέρωσης.

2ο χλμ. Αμυνταίου-Αγίου Παντελεήμονα, 532 00, Αμύνταιο, τηλ. +30 23860-20111, visit@alpha-estate.com