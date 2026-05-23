Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η επικαιρότητα βρίθει τραγικών περιστατικών όπου είναι πλέον καταφανές ότι ο σύγχρονος κόσμος για τους νέους και τις νέες φαντάζει αβίωτος και δεν έχει να τους υποσχεθεί παρά συνεχή ανταγωνισμό, στρες και κούραση για να αποκτήσουν μόνο και μόνο τα βασικά. Από την άλλη η πλειοψηφία διψάει για θεάματα χαμηλής ποιότητας που προσφέρουν τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σαν μέσο διεξόδου από μια αδιέξοδη και θλιβερή πραγματικότητα.

Η αυτοχειρία των δύο κοριτσιών χέρι χέρι στο κενό, περιλαμβάνει πολλές ήττες, ατομικές, συλλογικές, συστημικές αλλά και μια κραυγή αγωνίας έστω και την ύστατη στιγμή. Για όλους και όλες εμάς που ο κόσμος που φτιάξαμε είναι αφιλόξενος για τα παιδιά μας, να θυμίσω ότι οφείλουμε να δώσουμε τον χώρο στους νέους και στις νέες να εκφραστούν, να ονειρευτούν, χωρίς απαιτήσεις και στείρους διδακτισμούς. Να κατανοούμε συναισθηματικά τα παιδιά και τις ανάγκες τους κατά πρώτο λόγο.

Συμβολικά, η κίνηση αυτή των νεαρών κοριτσιών, υποδηλώνει μια κρίση συλλογικών αξιών. Από πότε η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις προηγείται της ψυχικής και συναισθηματικής ισορροπίας των παιδιών; Γιατί προβάλλεται η συσσώρευση χρήματος και υλικών αγαθών ως επιτυχία από τον ανταγωνιστικό περιβάλλον του σχολείου και της οικογένειας; Η κατεύθυνση αυτή είναι αδιαμφισβήτητα λάθος και τα περιστατικά σαν κι αυτά μας το θυμίζουν περίτρανα.

Επειδή όμως η αποκατάσταση των συλλογικών αξιών και η αντιστροφή της οικονομικής δυστοπίας απαιτούν χρόνο, συνειδητοποίηση και βούληση, προτείνουμε ορισμένα άμεσα μέτρα με προτεραιότητα στην ψυχική υγεία:

Ψυχοκοινωνική στήριξη στις οικογένειες πριν ακόμη την απόκτηση παιδιού και στήριξη των γονέων στις δυσκολίες του γονεϊκού ρόλου.

Ψυχοσυναισθηματική αγωγή από το νηπιαγωγείο ως και το λύκειο.

Τοποθέτηση ψυχολόγων σε ΟΛΑ τα σχολεία όλων των βαθμίδων με κατάλληλη εποπτεία για την υποστήριξη του ρόλου τους.

Η περιστασιακή τοποθέτηση ψυχολόγων χωρίς καθοδήγηση στα σχολεία δεν επαρκεί. Χρειάζεται ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική στήριξη γονέων και παιδιών από τα πρώτα ακόμα χρόνια ώστε η πρόληψη να είναι αποτελεσματική και ουσιαστική.

Η κύρια Κατερίνα Φλωρά είναι αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας ΠΔΜ.