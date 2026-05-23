Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο Τοντ Μπλανς, ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης, και μια ομάδα συμβούλων του Λευκού Οίκου έφτασαν σε μια εσπευσμένα οργανωμένη συνάντηση κοντά στην αίθουσα της Γερουσίας, ελπίζοντας να καθησυχάσουν τους Ρεπουμπλικάνους σχετικά με ένα «ταμείο κατά της εργαλειοποίησης» ύψους 1,776 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προωθούσε ο πρόεδρος Τραμπ.

Ο γερουσιαστής Τομ Κότον, σύμμαχος του Τραμπ από το Άρκανσο, δεν ήταν διατεθειμένος να το δεχτεί.

«Ποιος πίστεψε ότι αυτή ήταν καλή ιδέα; Ποιος επέλεξε αυτή τη χρονική στιγμή;» ρώτησε ωμά ο Κότον μέσα στην περίτεχνη αίθουσα Μάικ Μάνσφιλντ της Γερουσίας, πιέζοντας τον Μπλανς, τον διευθυντή νομοθετικών υποθέσεων του Λευκού Οίκου Τζέιμς Μπρέιντ και άλλους σχετικά με το ταμείο, με μια σειρά από ευθείες ερωτήσεις, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την τεταμένη ανταλλαγή απόψεων.

Ο Κότον δεν ήταν καθόλου ο μόνος — περισσότεροι από δώδεκα Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές «στρίμωξαν» τον Μπλανς για τον συμβιβασμό στη δίωρη συνάντηση, δήλωσαν οι ίδιες πηγές, αμφισβητώντας την αξία του και προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να εκτροχιάσει την έγκριση ενός πολυετούς πακέτου 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

«Μία από τις πιο σκληρές συναντήσεις που έχω δει σε όλη μου τη θητεία στη Γερουσία», δήλωσε την Παρασκευή στο podcast του ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ (Ρεπουμπλικάνος, Τέξας). «Η λέξη “εκρηκτική” δεν αρκεί για να την περιγράψει», είπε ο Κρουζ, προσθέτοντας ότι ορισμένοι γερουσιαστές ούρλιαζαν στον Μπλανς.

Για περισσότερο από έναν χρόνο, οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ήταν σε μεγάλο βαθμό υποχωρητικοί στις επιθυμίες του Τραμπ — από την υποστήριξη αμφιλεγόμενων υποψηφίων για το υπουργικό συμβούλιο μέχρι την παροχή ελευθερίας κινήσεων στον πρόεδρο όσον αφορά τους δασμούς και τον πόλεμο στο Ιράν.

Αυτή την εβδομάδα επαναστάτησαν μαζικά, απηυδισμένοι από την επιμονή του Τραμπ να ξεκαθαρίζει προσωπικούς λογαριασμούς και να επιδιώκει προσωπικά του έργα εις βάρος της νομοθετικής τους ατζέντας. Το σημείο καμπής ήρθε όταν ο Τραμπ υποστήριξε την Τρίτη έναν αντίπαλο του γερουσιαστή του Τέξας, Τζον Κόρνιν, μια κίνηση που άφησε άναυδους πολλούς από τους συναδέλφους του Κόρνιν. Το είδαν ως έναν απερίσκεπτο τρόπο συμπεριφοράς απέναντι σε ένα ανώτερο εν ενεργεία στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων, του οποίου την έδρα το κόμμα δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει τον Νοέμβριο.

«Είμαι απλώς λυπημένη», δήλωσε συγκινημένη η γερουσιαστής Σίνθια Λούμις (Ρεπουμπλικάνα, Ουαϊόμινγκ) μετά την ανακοίνωση της υποστήριξης από τον Τραμπ. Εξέφρασε την ανησυχία ότι πλέον θα κοστίσει στους Ρεπουμπλικάνους «μια περιουσία» για να προσπαθήσουν να κρατήσουν την έδρα του Κόρνιν.

Τα ποσοστά δημοτικότητας του Τραμπ υποχωρούν ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Μια νέα δημοσκόπηση της Wall Street Journal διαπίστωσε ότι η έγκριση του έργου του Τραμπ βρίσκεται στο 41%, με το 57% να αποδοκιμάζει, σημειώνοντας πτώση από το 45% τον Ιανουάριο. Σε ένα ανησυχητικό σημάδι για τον Λευκό Οίκο, η έρευνα έδειξε ότι το ποσοστό των Ρεπουμπλικάνων που δηλώνουν ότι «εγκρίνουν θερμά» τις επιδόσεις του Τραμπ μειώθηκε από 75% τον Ιανουάριο σε 57% τον Μάιο.

Η δημοσκόπηση διαπίστωσε επίσης ότι οι Δημοκρατικοί προηγούνται των Ρεπουμπλικάνων με 48% έναντι 40% στην πρόθεση ψήφου για το Κογκρέσο, η οποία μετρά ποιο κόμμα προτιμάται να ηγηθεί του επόμενου Κογκρέσου. Η δημοσκόπηση διεξήχθη από τις 7 έως τις 18 Μαιου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι «ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης, ο καλύτερος αγγελιοφόρος και ο ασυναγώνιστος υποκινητής για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και είναι προσηλωμένος στη διατήρηση της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο για να συνεχίσει να προσφέρει νίκες στον αμερικανικό λαό».

Παρέλυσε η χρηματοδότηση για το ICE

Άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης των γερουσιαστών δήλωσαν ότι πολύ περισσότερο από το μισό σώμα των Ρεπουμπλικάνων έχει ανησυχίες σχετικά με το ταμείο συμβιβασμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο δημιουργήθηκε για να πληρώσει άτομα που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν πολιτικές διώξεις — συμπεριλαμβανομένων των ταραχοποιών της 6ης Ιανουαρίου που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο και θα μπορούσαν τώρα να φύγουν με εκατομμύρια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Πολλοί νιώθουν επίσης άβολα με την πίεση του Τραμπ για χρηματοδότηση ασφαλείας ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που συνδέεται με τη σχεδιαζόμενη αίθουσα χορού του στον Λευκό Οίκο, ένα έργο για το οποίο ο Τραμπ επέμενε ότι θα πληρωνόταν με ιδιωτικές δωρεές.

Το ταμείο «κατά της εργαλειοποίησης» δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του συμβιβασμού της κυβέρνησης σε μια αγωγή του Τραμπ εναντίον της ίδιας του της κυβέρνησης. Αυτό συνέβη λίγο πριν από την προθεσμία που είχε ορίσει ομοσπονδιακός δικαστής, ο οποίος απαιτούσε εξηγήσεις για το πώς ο Τραμπ μπορούσε να βρίσκεται και στις δύο πλευρές της υπόθεσης.

Ο Λευκός Οίκος «έβαλε τον εαυτό του σε δύσκολη θέση. Δεν το έκανε το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο δεν είχε καμία ανάμειξη. Ίσως αυτό να είναι μέρος του προβλήματος», δήλωσε ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι (Ρεπουμπλικάνος, Λουιζιάνα), ο οποίος έχασε στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές αφού ο Τραμπ υποστήριξε έναν αντίπαλό του.

Η διαμάχη αυτή έχει παραλύσει την πρόοδο στο νομοσχέδιο που επιδίωκαν εδώ και καιρό οι Ρεπουμπλικάνοι για την παροχή χρηματοδότησης στην Υπηρεσία Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και στη Συνοριοφυλακή. Η γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων από την Αλάσκα, Λίζα Μουρκόφσκι, το παρομοίασε με «ρίψη βόμβας» στη νομοθετική διαδικασία. Οι γερουσιαστές ήθελαν να ολοκληρώσουν το θέμα αυτή την εβδομάδα, ενόψει της προθεσμίας της 1ης Ιουνίου που είχε θέσει ο Τραμπ, αλλά αναγκάστηκαν να το αναβάλουν για τον επόμενο μήνα.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι δεν γνώριζε αν χάνει τον έλεγχο της Γερουσίας. Ξεκαθάρισε την Παρασκευή ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω όσον αφορά το ταμείο.

«Θα μπορούσα να είχα διευθετήσει την υπόθεσή μου… για μια απόλυτη περιουσία», έγραψε στο Truth Social. «Αντίθετα, βοηθάω άλλους, που υπέστησαν τόσο κακή μεταχείριση».

Ο Τραμπ επιτέθηκε στον γερουσιαστή Θομ Τίλις (Ρεπουμπλικάνος, Βόρεια Καρολίνα), ο οποίος είχε προκαλέσει την οργή του Τραμπ χαρακτηρίζοντας το ταμείο «κουμπαρά για αλήτες» και «ηλιθιότητα σε ξυλοπόδαρα». Ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο Τίλις — ο οποίος αποφάσισε να αποσυρθεί υπό την πίεση του Τραμπ — «μπορεί να διασκεδάσει όσο θέλει για λίγους μήνες, με μερικούς από τους RINO φίλους του (Ρεπουμπλικάνοι μόνο κατ’ όνομα), καταστρέφοντας το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα».

Ο Τίλις απάντησε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να τα πάνε καλά τον Νοέμβριο, αλλά «αυτές οι ηλιθιότητες σκοτώνουν τις πιθανότητές μας!».

Οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές λένε ότι η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της κυβέρνησης για να κάνει αλλαγές στον συμβιβασμό. Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, οι γερουσιαστές στη συνάντηση με τον Μπλανς μετέφεραν ένα μήνυμα στον Λευκό Οίκο: Πρέπει να το διορθώσετε αυτό.

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να παρουσιάσει κάποιες προτάσεις και ιδέες», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τζον Θουν (Ρεπουμπλικάνος, Νότια Ντακότα). Ερωτηθείς αν οι υποστηρίξεις του Τραμπ εναντίον εν ενεργεία στελεχών έπαιξαν ρόλο στο αδιέξοδο, απάντησε: «Υπάρχει μια πολιτική συνιστώσα σε ό,τι κάνουμε εδώ γύρω».

Ο Κρουζ, στο podcast του, δήλωσε ότι αναμένει από την κυβέρνηση να κινηθεί — τουλάχιστον — προς την τροποποίηση του ταμείου, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με «μια πλήρη εξέγερση» στη Γερουσία.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση εκτίμησε τα σχόλια της Πέμπτης και προσβλέπει σε περισσότερες συζητήσεις, εφόσον αυτές είναι απαραίτητες.

Οι γερουσιαστές έτοιμοι για εξέγερση

Το σώμα ήταν έτοιμο για εξέγερση μετά την απόφαση του Τραμπ να υποστηρίξει τον στιγματισμένο από σκάνδαλα γενικό εισαγγελέα του Τέξας, Κεν Πάξτον, έναντι του Κόρνιν στον επαναληπτικό γύρο των προκριματικών εκλογών των Ρεπουμπλικάνων για τη Γερουσία στην πολιτεία. Η απόφαση αυτή, κατά την άποψη των Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο το παραδοσιακά «κόκκινο» (σ.σ. ρεπουμπλικανικό) Τέξας, αλλά την εξέλαβαν και ως προσωπική επίθεση. Ο Κόρνιν είναι ένα παλιό, ιδιαίτερα σεβαστό στέλεχος της Γερουσίας. Έχει υπηρετήσει στην ηγεσία, έθεσε υποψηφιότητα για ηγέτης της πλειοψηφίας και υπήρξε παραγωγικότατος στη συγκέντρωση πόρων, μαζεύοντας περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές για τους συναδέλφους του στη Γερουσία, τους υποψηφίους και την Εθνική Επιτροπή Ρεπουμπλικάνων Γερουσιαστών από το 2002, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εκστρατείας του.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν την πλειοψηφία με 53 έναντι 47 εδρών στη Γερουσία. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν προειδοποιήσει ότι ο Πάξτον, ο οποίος παραπέμφθηκε σε δίκη από το ίδιο του το κόμμα και αργότερα αθωώθηκε, και βρίσκεται εν μέσω ενός διαζυγίου που ξεκίνησε η σύζυγός του για «βιβλικούς λόγους», θα μπορούσε να αναγκάσει το κόμμα να δαπανήσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που θα μπορούσαν να επενδυθούν αλλού στον εκλογικό χάρτη της Γερουσίας, σε αμφίρροπες πολιτείες όπως το Μέιν, η Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο, η Αϊόβα και η Αλάσκα.

Η υποστήριξη στον Πάξτον ήρθε αμέσως μετά την αποπομπή του Κάσιντι από τον Τραμπ. Ο Κάσιντι, γιατρός και πρόεδρος επιτροπής, απέτυχε να φτάσει στον επαναληπτικό γύρο των Ρεπουμπλικάνων για τη Γερουσία στην πολιτεία του, αφού ο πρόεδρος υποστήριξε τη βουλευτή Τζούλια Λέτλοου (Ρεπουμπλικάνα, Λουιζιάνα). Ο Κάσιντι ήταν ένας από τους επτά Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές που ψήφισαν υπέρ της καταδίκης του Τραμπ στη δίκη παραπομπής στη Γερουσία το 2021.

Ορισμένοι σύμβουλοι των Ρεπουμπλικάνων είδαν την απόφαση του Τραμπ να υποστηρίξει τον Πάξτον την τελευταία στιγμή ως δείγμα της γενικότερης απογοήτευσής του από τη Γερουσία. Ο Τραμπ ξεσπάει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και μήνες για την ψήφιση του νόμου «Save America Act», ο οποίος θα απαιτούσε απόδειξη υπηκοότητας για την παροχή ψήφου, αλλά δεν διαθέτει τις 60 ψήφους που απαιτούνται για να ξεπεραστεί το «filibuster» (κωλυσιεργία) στη Γερουσία. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την ψήφιση του νομοσχεδίου κρίσιμη για τη νίκη των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές.

Μέχρι αυτή την εβδομάδα, οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας, με εξαίρεση λίγους όπως ο Τίλις που αποσύρονται ή εκπροσωπούν αμφίρροπες πολιτείες, ήταν ως επί το πλείστον υποχωρητικοί απέναντι στον πρόεδρο.

Σχεδόν όλοι υποστήριξαν τους αμφιλεγόμενους υποψηφίους του Τραμπ για το υπουργικό συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και του υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Σχεδόν όλοι ψήφισαν πέρυσι το νομοσχέδιο του κόμματος για τους δασμούς και τις δαπάνες, παρά τις ανησυχίες για περικοπές στις δαπάνες υγείας, και οι περισσότεροι συμφώνησαν με τους δασμούς του. Οι περισσότεροι έχουν ψηφίσει επανειλημμένα για να μπλοκάρουν ψηφίσματα που θα περιόριζαν τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν, ακόμη και όταν οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί και η στρατηγική εξόδου του Τραμπ παραμένει ασαφής.

Όμως η υποστήριξη αυτή κατέρρευσε όταν η κυβέρνηση Τραμπ αποκάλυψε το ταμείο συμβιβασμού, το οποίο χλευάστηκε από μέλη και των δύο κομμάτων ως «κρυφό ταμείο» (slush fund), ακριβώς τη στιγμή που η Βουλή και η Γερουσία ήλπιζαν να εγκρίνουν το πακέτο χρηματοδότησης για την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

«Κάποιος το περιέγραψε ως ένα γαλαξιακών διαστάσεων σφάλμα, και νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον αλήθεια», δήλωσε στο CNN ο γερουσιαστής Ρον Τζόνσον (Ρεπουμπλικάνος, Ουισκόνσιν).

Ο Λευκός Οίκος παρείχε την Παρασκευή δηλώσεις από επτά Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας που επαίνεσαν τον Τραμπ και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην ατζέντα του.

«Μην απατάσθε: Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας και ο πρόεδρος Τραμπ είναι ενωμένοι», δήλωσε ο γερουσιαστής Μπέρνι Μορένο (Ρεπουμπλικάνος, Οχάιο) σε μία από τις δηλώσεις.

Ο πρώην γερουσιαστής Λαμάρ Αλεξάντερ (Ρεπουμπλικάνος, Τενεσί), ο οποίος επέστρεψε στο Καπιτώλιο αυτή την εβδομάδα για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, δήλωσε ότι η απόφαση του Τραμπ να μην υποστηρίξει τον Κόρνιν επηρέασε τους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας επειδή τόσα πολλά μέλη σέβονται τον πολιτικό από το Τέξας.

«Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η στρατηγική του προέδρου στο να εκκαθαρίζει Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας που τον υποστηρίζουν στο 99% των περιπτώσεων», δήλωσε ο Αλεξάντερ.