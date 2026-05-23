Ξεκίνησε η ραγδαία αλλαγή του καιρού από το πρωί του Σαββάτου, καθώς στις περισσότερες αρκετές περιοχές της χώρας σημειώνεται έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Το σκηνικό θυμίζει πιο πολύ φθινόπωρο παρά άνοιξη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κέντρο της Αθήνας, όπου «άνοιξαν οι ουρανοί».

Από τις 11 το πρωί, πυκνά σύννεφα είχαν ήδη καλύψει τον αττικό ουρανό, με τις βροχές να εκδηλώνονται με αυξανόμενη ένταση σε μεγάλο τμήμα του νομού, δημιουργώντας σκηνικό που θυμίζει περισσότερο Νοέμβριο.

Η βροχόπτωση, σύμφωνα με τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ξεκίνησε να κάνει αισθητή την παρουσία της από την «καρδιά» της Αθήνας, καθώς έντονα φαινόμενα καταγράφονται στο Γκάζι, τα Πατήσια και τους Αμπελοκήπους. Βροχές εκδηλώνονται, μεταξύ άλλων, στη Δάφνη, τον Υμηττό, τον Βύρωνα, την Καισαριανή και τη Νέα Σμύρνη, στο Ψυχικό, στου Παπάγου, το Νομισματοκοπείο, την Αγία Παρασκευή, το Μαρούσι, τη Μεταμόρφωση, την Κηφισιά, φτάνοντας μέχρι το Τατόι, αλλά και ανατολικότερα, προς τον Γέρακα και το Κορωπί.

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία «χτυπά» και το παραλιακό μέτωπο στα νότια, με τις βροχοπτώσεις να γίνονται έντονες στο Παλαιό Φάληρο (καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Φαλήρου), την Ηλιούπολη και τον Άγιο Κοσμά. Ανάλογη είναι η εικόνα προς τον Πειραιά και τις δυτικές συνοικίες της Αττικής, με τα φαινόμενα να εντείνονται στο μεγάλο λιμάνι του Πειραιά, τη Νίκαια, τον Κορυδαλλό, το Πέραμα, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι.

Πόσο θα διαρκέσουν οι βροχές και οι καταιγίδες;

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η αστάθεια το Σάββατο θα είναι πιο έντονη, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται από το πρωί έως το βράδυ, ενώ την Κυριακή αναμένεται περιορισμός των φαινομένων. Ωστόσο, ο άστατος χαρακτήρας του καιρού θα συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας.

Ο καιρός σήμερα Σάββατο σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα ανατολικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και κατά τόπους στα δυτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός : Νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες εκ νέου στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταγίδες, κυρίως στα ορεινά. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.

Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησία Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός : Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελλοπόνησος

Καιρός : Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα σταδιακή βελτίωση.

Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός : Nεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησία Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός : Nεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως αργά το απόγευμα.

Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός : Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα σταδιακή βελτίωση.

Ανεμοι : Απο βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός : Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Εικόνες από τη βροχή στην Αθήνα