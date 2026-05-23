Το 79ο Φεστιβάλ Καννών οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του. Την Παρασκευή ανακοινώθηκαν τα βραβεία του τμήματος Ένα Κάποιο Βλέμμα (Un Certain Regard) με την ταινία της Αυστριακής Σάντρα Βόλνερ «Everytime» να κερδίζει το βραβείο της επιτροπής, που υπό την προεδρία της Γαλλίδας ηθοποιού Λεϊλά Μπέχτι, αποτελούνταν από τη Σενεγαλέζα παραγωγό Ανγκέλ Ντιαμπάνγκ, τον Λιβανέζο συνθέτη Χαλέντ Μουζανάρ, την Ιταλίδα σκηνοθέτη Λάουρα Σαμανί και τον Γάλλο σκηνοθέτη Τομά Καγιέ.

Πάντα στο Ένα Κάποιο Βλέμμα, το ειδικό βραβείο της επιτροπής για πρώτη ταινία κέρδισε η ταινία «Ελέφαντας στην ομίχλη» σε σκηνοθεσία Αμπινάς Μπικράμ Σαχ, ενώ για το «Iron boy» ο Μπράντλεϊ Φιομόνα Ντεμπεασέτ κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού. Για την ταινια «Siempre soy tu animal materno» (Είμαι πάντα η μητέρα σου ζώο) της Βαλεντίνα Μαουρέλ οι Mαρίνα Ντε Ταβίρα, Ντανιέλα Μαρίν Ναβάρο και Μαριανxέλ Βιγιέγκας μοιράστηκαν το βραβείο καλύτερων γυναικών ηθοποιών. Η ταινία της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη «Τιτανικός ωκεανός» απουσιάζει, δυστυχώς, από τα βραβεία.

Το απόγευμα του Σαββάτου 23 Μαΐου θα αρχίσει η τελετή λήξης κατά την διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθούν τα βραβεία του επίσημου διαγωνιστικού τμήματος. Στην τελετή θα τιμηθεί με έναν Χρυσό Φοίνικα καριέρας και προσφοράς στον κινηματογράφο η βραβευμένη με Οσκαρ Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός και παραγωγός Μπάρμπρα Στράιζαντ.

Ποιοι αξίζει να βραβευτούν

Σε ότι αφορά τα βραβεία, ποτέ δεν μπορείς να είσαι βέβαιος για το πως θα κινηθεί μια κριτική επιτροπή, όπου τον τελευταίο λόγο έχει συνήθως ο πρόεδρός της, εν προκειμένω ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης ταινιών όπως οι «Old boy» και «Καμιά άλλη επιλογή» Παρκ Τσαν Γουκ. Από την φετινή διοργάνωση πάντως έλειπε η ταινία που σου αμέσως σου δίνει μια (ενστικτώδη περισσότερο) βεβαιότητα ότι δεν θα λείπει από τα βραβεία.

Πάντως, στις ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος που ξεχώρισαν και κατά γενική ομολογία άρεσαν ανήκουν οι «Φιόρδ» του Ρουμάνου Κριστιάν Μουντζιού με τους Σεμπάστιαν Σταν, Ρενάτε Ρέινσβε στους ρόλους δύο γονέων που κατηγορούνται από τις νορβηγικές αρχές για κακοποίηση των παιδιών τους, «Fatrherland» του Πολωνού Πάβελ Παβλικόφσκι που επιστρέφει στα χρόνια της επιστροφής του Γερμανού συγγραφέα Τόμας Μαν στην πατρίδα του την Γερμανία, «Sudain» του Ιάπωνα Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, μια πανέμορφη (παρότι πολύ μεγάλη σε διάρκεια) πολιτισμική μείξη Ιαπωνίας – Γαλλίας μέσα από την σχέση δύο γυναικών και «Coward» του Βέλγου Λούκας Ντον, ταινία που συγκίνησε διότι με ασυνήθιστα τρυφερό τρόπο μιλά για την σκληρότητα του πολέμου που εδώ είναι ο Πρώτος Παγκόσμιος.

Όλα δείχνουν ότι οι παραπάνω ταινίες που απέσπασαν και καλές βαθμολογίες από τους κριτικούς που κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ βαθμολογούν καθημερινά σε κινηματογραφικά έντυπα, θα ακουστούν στα βραβεία, ενώ στους ηθοποιούς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ερμηνείες των Λεά Ντρουκέρ στην ταινία «Η ζωή μιας γυναίκας» (La vie d’ une femme) της Σαρλίν Μπουρζουά Τακέ, Γιάνα Ραντέβα στην ταινία «Η ονειρεμένη περιπέτεια» (Das geträumte Abenteuer) της Βαλέσκα Γκρίσμπαχ και Χαβιέρ Μπαρδέμ στην ταινία «Το αγαπημένο πρόσωπο» (El ser querido) του Ροντρίγκο Σορογκόγιεν.