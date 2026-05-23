Το διαδίκτυο λατρεύει να επινοεί νέες, μοντέρνες προκλήσεις γυμναστικής. Και ενώ ορισμένες μέθοδοι προπόνησης είναι περισσότερο «μόδα» παρά πραγματικότητα, άλλες βασίζονται στην πραγματική επιστήμη της άσκησης.

Το “6-6-6 Walking Challenge” είναι η τελευταία τάση γυμναστικής που κατακλύζει κοινωνικά δίκτυα και πεζοδρόμια.

Τι είναι το “6-6-6 Walking Challenge”;

Η πρόκληση περπατήματος 6-6-6 περιλαμβάνει σταθερό περπάτημα για 60 λεπτά, έξι ημέρες την εβδομάδα, με 6 λεπτά προθέρμανση και 6 λεπτά αποθεραπεία (δοκιμάστε να το πείτε αυτό πέντε φορές γρήγορα).

Μερικοί άνθρωποι προτιμούν επίσης να ολοκληρώνουν την πρόκληση είτε στις 6 π.μ. είτε στις 6 μ.μ. — αν και οι ειδικοί συμβουλεύουν ότι η ώρα της ημέρας είναι λιγότερο σημαντική από τη διατήρηση της συνολικής συνέπειας.

Έχοντας γίνει viral σε εφαρμογές κοινωνικών μέσων όπως το TikTok και το Instagram, η πρόκληση περπατήματος 6-6-6 είναι γνωστή κυρίως για τα πιθανά οφέλη της στην απώλεια βάρους.

Η Haley Dyes, personal trainer, επισημαίνει επίσης ότι αποτελεί το «τέλειο σχέδιο για να μετατρέψει το περιστασιακό περπάτημα σε καθημερινή συνήθεια».

Ποια είναι τα οφέλη

Πέρα από το παιχνιδιάρικο όνομά της, η πρόκληση περπατήματος «6-6-6» έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αρκετά εντυπωσιακά οφέλη για την υγεία, όπως απώλεια βάρους, βελτίωση της καρδιακής υγείας, αύξηση της οστικής πυκνότητας και σταθεροποίηση της διάθεσης.

«Το περπάτημα 60 λεπτών καθημερινά μπορεί να συμβάλει σε σημαντική απώλεια βάρους, όταν γίνεται με συνέπεια», εξηγεί η Dyes. «Έρευνες δείχνουν ότι έξι μήνες ή περισσότερο καθημερινό γρήγορο περπάτημα μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να χάσουν περίπου το 10% του αρχικού σωματικού τους βάρους.

Αυτό που κάνει αυτή την [άσκηση] ιδιαίτερα βιώσιμη είναι ότι αυτά τα αποτελέσματα προέρχονται από άσκηση μέτριας έντασης που οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να διατηρήσουν μακροπρόθεσμα, σε αντίθεση με πιο έντονες προπονήσεις που συχνά οδηγούν σε εξάντληση».

Αναφορικά με την καρδιαγγειακή υγεία, «τα άτομα που περπατούν αρκετά ώστε να ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη σωματική δραστηριότητα» —που προτείνονται από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων— «παρουσιάζουν 30% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με όσους δεν περπατούν τακτικά», όπως αποδεικνύεται από μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2002 στο περιοδικό The New England Journal of Medicine.

«Τα οφέλη αυξάνονται προοδευτικά· κάθε 1.000 βήματα την ημέρα μειώνουν τη συστολική αρτηριακή πίεση κατά 0,45 μονάδες, ενώ κάθε 500 επιπλέον βήματα μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακής ανεπάρκειας κατά 14%, ιδίως στους ηλικιωμένους», καθιστώντας το περπάτημα ένα από τα πιο προσιτά προληπτικά μέτρα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Τα οφέλη για την ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντικά. «Το περπάτημα για μία ώρα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο κατάθλιψης κατά 26%», λέει η Dyes.

«Πέρα από την πρόληψη της κατάθλιψης, το περπάτημα μειώνει σημαντικά τα επίπεδα κορτιζόλης, της κύριας ορμόνης του στρες του οργανισμού, βοηθώντας σας να αισθάνεστε λιγότερο αγχωμένοι και πιο χαλαροί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Αν είστε αρχάριοι στην άσκηση ή αναζητάτε κάτι για να ανανεώσετε τη ρουτίνα σας, η πρόκληση περπατήματος «6-6-6» είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης: είναι προσιτή, βιώσιμη και δίνει προτεραιότητα στη συνέπεια έναντι της έντασης, βοηθώντας σας να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα προπόνησης που είναι προοδευτικό και ρεαλιστικό.

Εκτός από τα πολυάριθμα οφέλη για την υγεία, οι προπονητές εκτιμούν επίσης το γεγονός ότι αυτή η πρόκληση μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία των βάσεων για μελλοντικούς στόχους φυσικής κατάστασης: «Το 6-6-6 είναι ουσιαστικά προ-προπόνηση για την προπόνηση, καθώς αποτελεί το κομμάτι που λείπει και το οποίο παραλείπουν τα περισσότερα προγράμματα cardio», εξηγεί η Dyes.

«Αν έχετε δοκιμάσει και αποτύχει σε προγράμματα τρεξίματος στο παρελθόν, επιτρέψτε στον εαυτό σας να περπατήσει πριν τρέξετε. Όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν».

Με πληροφορίες από PureWow.