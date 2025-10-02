Πράσινη ενέργεια και πράσινη φιλοσοφία στις κουζίνες. Το πράσινο είναι το χρώμα της μόδας, ανεξάρτητα αν πατάμε πια γερά και με τα δύο πόδια στο φθινόπωρο όπου -κακά τα ψέματα- στη φύση κυριαρχούν οι πιο γήινες αποχρώσεις. Γι’ αυτό κι εμείς ζητήσαμε από δύο food bloggers, δυο γυναίκες που μπαίνουν καθημερινά στην κουζίνα, να μας φτιάξουν δυο πιάτα υγιεινά και νόστιμα, δυναμωτικά και θρεπτικά, ικανά να ταϊσουν όλη την οικογένεια ή να μπουν στο ταπεράκι για το γραφείο.

Η Μαριλού Παντάκη -κατά κόσμον Madame Ginger- μας πρότεινε τη δική της εκδοχή του ριζότο, με βλίτα και ταχίνι, ενώ η Νίκη Παυλίδου μαγείρεψε κλασικά λεμονάτα ρεβίθια προσθέτοντας όμως και μπόλικο σπανάκι για να τα κάνει πιο πολύχρωμα και ακόμη πιο θρεπτικά!

Βλιτόρυζο

Από τη Μαριλού Παντάκη (Madame Ginger)

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄ (+10΄ αναμονή)

Χρόνος ψησίματος: 25΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

1 λευκό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1 καρότο ψιλοκομμένο ή χοντροτριμμένο

2 σκελίδες σκόρδο σε λεπτές φέτες

1 κιλό βλίτα (μόνο τα φύλλα και τα πιο τρυφερά κοτσάνια, ζυγισμένα μετά το καθάρισμα)

250 γρ. ρύζι Καρολίνα

800 ml ζωμό λαχανικών (ή νερό) καυτό

2 λεμόνια, χυμό και ξύσμα

1/2 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

1 κ.σ. ταχίνι

5-6 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο + λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα 4 κ.σ. ελαιόλαδο και, μόλις κάψει, σοτάρουμε το κρεμμύδι (ξερό και φρέσκα) και το καρότο, για 6-8 λεπτά μέχρι να γυαλίσουν και να μελώσουν. Προσθέτουμε το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 1-2 λεπτά ακόμα.

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα βλίτα, ανακατεύουμε και τα αφήνουμε να μαραθούν και να πέσουν σε όγκο. Προσθέτουμε το ρύζι και σοτάρουμε για 1-2 λεπτά.

Περιχύνουμε με τον καυτό ζωμό λαχανικών (ή το νερό), αλατοπιπερώνουμε, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για 25 λεπτά με μισόκλειστο καπάκι. Ανακατεύουμε ανά τακτά διαστήματα και, αν χρειαστεί, συμπληρώνουμε λίγο ζωμό επιπλέον.

Προσθέτουμε στην κατσαρόλα το ξύσμα και το χυμό λεμονιού, τον άνηθο και το ταχίνι και αφήνουμε το φαγητό σε πολύ χαμηλή φωτιά για 2-3 λεπτά με κλειστό καπάκι. Σβήνουμε την εστία, ραντίζουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και αφήνουμε το βλιτόρυζο να σταθεί για 10 λεπτά. Το σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο ωμό ελαιόλαδο.

Ρεβίθια με σπανάκι και λεμόνι

Από τη Νίκη Παυλίδου

Χρόνος προετοιμασίας: 1½ ώρα

Χρόνος μαγειρέματος: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

500 γρ. ρεβίθια μουλιασμένα αποβραδίς

500 γρ. φρέσκο σπανάκι

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1 καρότο σε λεπτές φέτες

2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

1/2 φλιτζ. ε.π. ελαιόλαδο

Χυμό από 1 λεμόνι

Αλάτι, πιπέρι

Λίγο άνηθο ή μαϊντανό ψιλοκομμένο

Εκτέλεση

Μουλιάζουμε από το προηγούμενο βράδυ τα ρεβίθια σε ένα μπολ με νερό και, προαιρετικά, μία πρέζα μαγειρική σόδα – βοηθά τα όσπρια να μαλακώσουν. Την επομένη, τα σουρώνουμε, τα ξεπλένουμε, τα ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα με φρέσκο νερό και τα βράζουμε για 1-1½ ώρα, να μαλακώσουν, αλλά να μη λιώσουν. Τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε να στραγγίσουν καλά.

Ζεσταίνουμε σε μια βαθιά κατσαρόλα το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι –ξερό και φρέσκα– να μαραθεί. Προσθέτουμε το σκόρδο και το καρότο και ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά.

Ρίχνουμε τα βρασμένα ρεβίθια, ανακατεύουμε και συμπληρώνουμε 1-1½ φλιτζ. ζεστό νερό. Αλατοπιπερώνουμε και σιγοβράζουμε το φαγητό για 15 λεπτά ώστε να δέσουν οι γεύσεις.