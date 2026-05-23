Στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ, την Μπολόνια και Σαμπντόρια, ενεπλάκη σε τροχαίο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα. Ο Μάριος Οικονόμου οδηγούσε δίκυκλο το οποίο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με ΙΧ.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.