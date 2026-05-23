Σε εξαιρετικά κρίσιμη φάση βρίσκονται, όπως καταδεικνύουν οι εξελίξεις οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αφού όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, Ιράν και Πακιστάν υπέβαλαν αναθεωρημένη και «ολοκληρωμένη» πρόταση προς τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να απαντήσουν στην -κατά τα φαινόμενα- ενδιάμεση συμφωνία, μέσα στο επόμενο 24ώρο.

Μνημόνιο συνεργασίας

Η πρόταση, όπως μεταδίδεται από το Reuters επικαλούμενο δύο πακιστανικές πηγές με γνώση των συνομιλιών, συντάχθηκε και κατατέθηκε στο πλαίσιο εντατικών διαβουλεύσεων που βρίσκονται τα τελευταία 24ώρα σε εξέλιξη στην Τεχεράνη μέσω του Ισλαμαμπάντ.

Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας, πριν ανακοινωθεί η αποστολή της πρότασης στις ΗΠΑ, ανέφερε ότι ένα μνημόνιο κατανόησης (MoU) βρισκόταν στο τελικό στάδιο επεξεργασίας, κάνοντας λόγο για «αρκετά ολοκληρωμένη» πρόοδο στις συνομιλίες. Όπως συμπλήρωσε πάντως ο ίδιος: «Τίποτα δεν τελειώνει ποτέ μέχρι να τελειώσει».

Άλλες πακιστανικές πηγές σημείωναν ότι ήταν η επίσκεψη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού Μουνίρ στην ιρανική πρωτεύουσα συνέβαλε σε «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις.

Τι περιλαμβάνεται στην πρόταση που εστάλη στις ΗΠΑ

Αν και δε δόθηκαν ουσιαστικά συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το τι περιλαμβάνει η πρόταση και σε ποια σημεία συγκεκριμένα υπάρχει συμφωνία, νωρίτερα μεσολαβητές εκτιμούσαν, σύμφωνα με τους Financial Times ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και για τη διαμόρφωση πλαισίου επανέναρξης συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Όπως ανέφεραν οι πληροφορίες, η υπό συζήτηση συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, συνομιλίες για τη διαχείριση ή μεταφορά αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, καθώς και βήματα από την Ουάσινγκτον προς χαλάρωση του καθεστώτος κυρώσεων και περιορισμών σε ιρανικά λιμάνια.

Στο παρασκήνιο όλων αυτών, Άραβας αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν, στο πλαίσιο των εντατικών διεργασιών για αποκλιμάκωση.

Ο ίδιος ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο CBS News, υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει τον μη εμπλουτισμό προς πυρηνικά όπλα και τη ρύθμιση του ιρανικού αποθέματος ουρανίου.

Σύμφωνα με το CBS, η τελευταία πρόταση στο τραπέζι περιλαμβάνει επίσης ξεπάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό και συνέχιση των συνομιλιών για ακόμη 30 ημέρες, ως μεταβατικό στάδιο προς μια πιθανή οριστική συμφωνία.