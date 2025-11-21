Όσο κι αν κοιτάζουμε έξω από το παράθυρο με προσμονή, δεν λέει να βρέξει. Αντίθετα, κάθε μέρα ο καιρός μοιάζει να επιβεβαιώνει το τραγούδι των Locomondo “Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα” κι αυτό δεν πρέπει να αποτελεί αφορμή για γκρίνια. Αντίθετα, η ελαφριά συννεφιά που εναλλάσσεται με ημέρες καλοκαιρινής ηλιοφάνειας μάς καλεί να βγάλουμε τραπεζάκια έξω, σε κήπους, αυλές ή βεράντες, και να απολαύσουμε ένα ζεστό ή κρύο ρόφημα παρέα με ένα ωραίο γλυκό. Ένα γλυκό ελαφρύ και κρεμώδες, που να λιώνει στο στόμα και ταυτόχρονα να περιέχει αγαπημένες μυρωδιές και γεύσεις του φθινοπώρου, έτσι για να θυμόμαστε ότι φτάνουμε ήδη στο τέλος του Νοέμβρη και όπου να’ ναι θα πρέπει και να στολίσουμε για τις Γιορτές -αν δεν το έχουμε κάνει ήδη!

Τραγανά σου με κρέμα καφέ

Χρόνος προετοιμασίας: 45΄

Χρόνος ψησίματος: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: ***

Υλικά για 14 μερίδες

Για την τραγανή επιφάνεια

60 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

60 γρ. καστανή ζάχαρη

80 γρ. αλεύρι

1 κ.γ. κακάο

Για τα σουδακια

60 γρ. γάλα

60 γρ. νερό

50 γρ. βούτυρο

80 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.γ. ζάχαρη

1 πρέζα αλάτι

100-150 γρ. αβγά σε θερμοκρασία δωματίου

Για την κρέμα

300 γρ. φυτική κρέμα γάλακτος για ζαχαροπλαστική (πράσινη) κρύα

30-40 ml στιγμιαίο καφέ κρύο

Εκτέλεση

Τραγανή επιφάνεια

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ με το κουτάλι το βούτυρο και τη ζάχαρη να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το αλεύρι και το κακάο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να αποκτήσουμε μια μαλακή ζύμη. Αν χρειαστεί, ζυμώνουμε για λίγα δευτερόλεπτα με το χέρι. Τη βάζουμε ανάμεσα σε δύο κόλλες αντικολλητικό χαρτί και την ανοίγουμε απαλά με τον πλάστη σε φύλλο πάχους περίπου 3 χλστ. Το μεταφέρουμε στην κατάψυξη να παγώσει.

Σουδακια

Ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα με χοντρή βάση το γάλα, το νερό, το βούτυρο, το αλάτι και τη ζάχαρη και τα αφήνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσει το βούτυρο και να ενωθούν τα υλικά. Αποσύρουμε το σκεύος από την εστία (δεν σβήνουμε το μάτι) και προσθέτουμε το αλεύρι. Ανακατεύουμε καλά με τη σπάτουλα να ομογενοποιηθεί το μείγμα και το επαναφέρουμε σε μέτρια φωτιά. Ανακατεύουμε πολύ καλά με μια μαλακή σπάτουλα πιέζοντας το μείγμα στη βάση της κατσαρόλας ώστε να εξατμιστεί όσο περισσότερη υγρασία γίνεται. Δουλεύουμε κατά αυτό τον τρόπο για περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια, αδειάζουμε το μείγμα σε ένα μπολ πιέζοντάς το να απλωθεί για να κρυώσει πιο γρήγορα. Στο μεταξύ, βγάζουμε από την κατάψυξη την τραγανή επιφάνεια. Αφαιρούμε το ένα αντικολλητικό χαρτί και με ένα σφηνοπότηρο ή ένα μικρό κουπ πατ διαμέτρου 4,5 εκ. περίπου κόβουμε δίσκους ζύμης, τους οποίους ξαναβάζουμε την κατάψυξη. Κάνουμε μια μπάλα τη ζύμη που έχει μείνει και την ανοίγουμε πάλι σε φύλλο ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για να κόψουμε δίσκους. Χτυπάμε σε ένα μπολ με το πιρούνι τα αβγά να ενωθούν. Ξεκινάμε να τα ρίχνουμε σε δυο-τρεις δόσεις μέσα στη ζύμη για τα σου που έχει πλέον κρυώσει ελαφρά, ανακατεύοντας ταυτόχρονα πολύ καλά και γρήγορα με σπάτουλα ή κουτάλα. Θέλουμε η ζύμη να πίνει την κάθε δόση αβγού προτού ρίξουμε την επόμενη. Αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί το μείγμα να μη χρειαστεί όλο το αβγό. Αφού ρίξουμε και τη δεύτερη δόση αβγού, ελέγχουμε την πυκνότητα του μείγματος. Το ιδανικό είναι να είναι σχετικά παχύ και να πέφτει αργά από τη σπάτουλα σχηματίζοντας στην πορεία του ένα V στην επιφάνεια της σπάτουλας. Αν είναι πολύ σφιχτό και δεν πέφτει, προσθέτουμε λίγο ακόμα αβγό, πάλι όμως με προσοχή. Δεν πρέπει να γίνει ρευστό γιατί δεν θα φουσκώσει και θα απλώσει στο ψήσιμο. Όταν αποκτήσει την επιθυμητή υφή, μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα κορνέ. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C, στον αέρα. Σχεδιάζουμε με ένα μαρκαδόρο κύκλους σε αντικολλητικό χαρτί, χρησιμοποιώντας το ίδιο κουπ πατ με το οποίο κόψαμε την τραγανή επιφάνεια. Αναποδογυρίζουμε το αντικολλητικό χαρτί και με το κορνέ κάνουμε σουδάκια αφήνοντας περιμετρικά ελάχιστο κενό από τους κύκλους που ζωγραφίσαμε. Ακουμπάμε απαλά από πάνω, χωρίς να ασκούμε πίεση, τους δίσκους ζύμης που έχουμε στην κατάψυξη και επικαλύπτουμε τα σουδάκια. Κατεβάζουμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 175°C και ψήνουμε τα σου στον αέρα για 10 λεπτά. Κατόπιν μειώνουμε στους 165°C και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 20 λεπτά. Αφού ψηθούν, τα αφήνουμε στο φούρνο με ελαφρώς ανοιχτή την πόρτα, να κρυώσουν.



Κρέμα Φτιάχνουμε το στιγμιαίο καφέ της αρεσκείας μας και τον αφήνουμε στο ψυγείο να κρυώσει. Χτυπάμε στη δυνατή ταχύτητα του μίξερ τη φυτική κρέμα γάλακτος (συνήθως περιέχει ζάχαρη, οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσουμε). Μόλις αρχίσει να αφρατεύει, ρίχνουμε τον κρύο καφέ και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να αποκτήσουμε μια αφράτη κρέμα που στέκεται. Τη βάζουμε σε κορνέ και την αφήνουμε στο ψυγείο να κρυώσει μέχρι να τη χρησιμοποιήσουμε.Στήσιμο Ανοίγουμε με ένα μαχαίρι μια τρύπα στο κάτω μέρος του κάθε σου. Με τη βοήθεια του κορνέ, γεμίζουμε τα γλυκάκια με την κρέμα. Ιδανικά, γεμίζουμε τα σουδάκια την ώρα που θα τα σερβίρουμε για να μην πανιάσει η τραγανή επιφάνειά τους.

Τιραμισού μήλου

Χρόνος προετοιμασίας: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 12 μερίδες

Για τη σάλτσα μήλου

500 γρ. ανάμεικτα πράσινα και κόκκινα μήλα

30 ml χυμό λεμονιού

100 γρ. μαύρη ζάχαρη

2 κ.γ. (κοφτά) κανέλα

2-3 κ.σ. νερό

50 γρ. βούτυρο

Για την κρέμα

400 γρ. κρέμα γάλακτος 35% κρύα

500 γρ. τυρί μασκαρπόνε

70 γρ. άχνη ζάχαρη

150 γρ. σάλτσα μήλου πολτοποιημένη

Για το στήσιμο

600 ml γάλα ή 2 κ.γ. στιγμιαίο καφέ διαλυμένο σε 600 ml βραστό νερό

2 συσκευασίες σαβαγιάρ

1 ζαχαρούχο γάλα καραμελωμένο

Εκτέλεση

Σάλτσα μήλου

Καθαρίζουμε τα μήλα αφαιρώντας τη φλούδα και τα σπόρια τους και τα κόβουμε σε μικρούς κύβους. Τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα και προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά της σάλτσας. Μεταφέρουμε το μείγμα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και ανακατεύουμε για 4 λεπτά, να λιώσει το βούτυρο και να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Μόλις ξεκινήσει ο βρασμός, κατεβάζουμε την ένταση της εστίας στο μέτριο, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και βράζουμε για 5 λεπτά ανακατεύοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αφαιρούμε το καπάκι του σκεύους και αφήνουμε τη σάλτσα στη φωτιά για άλλα 15 λεπτά, να εξατμιστούν τα πολλά υγρά και να μαλακώσουν τα μήλα. Την αποσύρουμε από την εστία και την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Ρίχνουμε στον πολυκόφτη τη μισή ποσότητα σάλτσας μαζί με όλα τα υγρά που έχουν μείνει στην κατσαρόλα – κρατάμε την υπόλοιπη για τη διακόσμηση. Πολτοποιούμε μέχρι να γίνει πουρές.

Κρέμα

Χτυπάμε σε ένα μπολ την κρύα κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει μια παχύρρευστη κρέμα σαν γιαούρτι. Αναμειγνύουμε σε ένα άλλο μπολ το μασκαρπόνε με την άχνη και 150 γρ. από την πολτοποιημένη σάλτσα μήλου. Μόλις ομογενοποιηθεί το μείγμα, το ενσωματώνουμε σε δύο δόσεις στη χτυπημένη σαντιγί ανακατεύοντας απαλά μέχρι να αποκτήσουμε μια σφιχτή αφράτη κρέμα.

Στήσιμο

Ρίχνουμε σε ένα μπολ το καραμελωμένο ζαχαρούχο και το ανακατεύουμε πολύ καλά ώστε να ρευστοποιηθεί. Το μεταφέρουμε σε μια μικρή σακούλα ζαχαροπλαστικής – αν δεν έχουμε, θα χρησιμοποιήσουμε ένα πιρούνι ή κουτάλι. Βουτάμε σαβαγιάρ στο γάλα ή στον καφέ και καλύπτουμε με αυτά τη βάση ενός ορθογώνιου ταψιού διαστάσεων περίπου 30 x 22 εκ. Γαρνίρουμε όλη την επιφάνειά τους με γραμμές καραμέλας. Στρώνουμε από πάνω τη μισή κρέμα. Επαναλαμβάνουμε με καραμέλα και, αν θέλουμε, κάνουμε μια πολύ λεπτή στρώση από τον πουρέ μήλου που μας έχει μείνει. Επαναλαμβάνουμε μια στρώση από βρεγμένα σαβαγιάρ και συνεχίζουμε με την υπόλοιπη κρέμα. Διακοσμούμε με την υπόλοιπη καραμέλα και τα κυβάκια από τη σάλτσα μήλου που κρατήσαμε. Παγώνουμε το τιραμισού στο ψυγείο τουλάχιστον 2 ώρες, προτού το κόψουμε και το σερβίρουμε.

Μους λεμονιού

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

300 ml χυμό νέκταρ λεμόνι (εμπορίου)

50 γρ. ζάχαρη

Ξύσμα από 1/2 λεμόνι

30 γρ. κορν φλάουρ

1 κρόκο αβγού

200 γρ. κρέμα γάλακτος 35% κρύα

Μπισκότο τριμμένο

Ξύσμα λεμονιού για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε καλά σε ένα μπολ το κορν φλάουρ με 4-5 κ.σ. χυμό λεμονιού μέχρι να διαλυθεί πλήρως και να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Στη συνέχεια, το ρίχνουμε σε ένα κατσαρολάκι και προσθέτουμε τον υπόλοιπο χυμό, το ξύσμα, τη ζάχαρη και τον κρόκο αβγού. Ανακατεύουμε καλά με το σύρμα και μεταφέρουμε το σκεύος σε μέτρια φωτιά. Συνεχίζουμε το καλό ανακάτεμα μέχρι να πάρει βράση η κρέμα και να αρχίσει να δένει και να γυαλίζει. Με το που πάρει βράση, μετράμε 30 δευτερόλεπτα ανακατεύοντας και την αδειάζουμε σε ένα μπολ. Την καλύπτουμε με αντικολλητικό χαρτί –φροντίζουμε να εφάπτεται στην επιφάνειά της αποτρέποντας το σχηματισμό κρούστας– και την αφήνουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα τη μεταφέρουμε στο ψυγείο ώστε να είναι κρύα όταν θα τη χρησιμοποιήσουμε. Όταν κρυώσει καλά η κρέμα, τη βγάζουμε από το ψυγείο και την ανακατεύουμε με το σύρμα για λίγα δευτερόλεπτα να αφρατέψει. Χτυπάμε σε ένα άλλο μπολ την κρύα κρέμα γάλακτος με το μίξερ σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αποκτήσουμε μια αφράτη σαντιγί. Ενσωματώνουμε με απαλές κινήσεις τη μισή σαντιγί στην κρέμα λεμονιού και έπειτα αδειάζουμε όλο το μείγμα στο μπολ με την υπόλοιπη σαντιγί και ανακατεύουμε πολύ καλά να ομογενοποιηθούν πλήρως. Καλύπτουμε με μπισκότο τη βάση τεσσάρων ποτηριών (θα δώσει μια τραγανή αίσθηση στο γλυκό). Μοιράζουμε από πάνω τη μους και σερβίρουμε γαρνίροντας με ξύσμα λεμονιού και, προαιρετικά, φυλλαράκια δυόσμου.

Σεμιφρέντο σοκολάτας

Χρόνος προετοιμασίας: 15’

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 12 μερίδες

400 γρ. κρέμα γάλακτος 35% κρύα

2 μέτρια αβγά + 2 κρόκους επιπλέον

150 γρ. ζάχαρη

300 γρ. σφιχτό άλειμμα μαύρης σοκολάτας ή πραλίνας φουντουκιού

2 βανιλίνες

1/2 κ.γ. αλάτι

6-7 μπισκότα ή λίγο μπράουνι

Λίγη λιωμένη πραλίνα ή κουβερτούρα

Σμέουρα για τη διακόσμηση

Εκτέλεση