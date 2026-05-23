Με έντονη ανησυχία παρακολουθεί το οικονομικό επιτελείο τις εξελίξεις στο ενεργειακό μέτωπο, καθώς η νέα κρίση στις αγορές ενέργειας έχει διαταράξει την ελληνική οικονομία, ενώ είναι πέρα από βέβαιο ότι απαιτούνται μέτρα στήριξης. Όπως ανέφερε αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου στον ΟΤ «Ακόμη δεν έχουμε λάβει αποφάσεις, αλλά είναι πιθανό να ανακοινώσουμε μέτρα στήριξης μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ούτως ώστε να εφαρμοστούν τον Ιούνιο».

Μάλιστα συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της περί τα 200 εκατ. ευρώ και σκοπεύει να επεκτείνει τις υπάρχουσες παρεμβάσεις, όπως το Fuel Pass ή την επιδότηση στο Diesel. Αυτό που «καίει» περισσότερο την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι να ετοιμάσει ένα μόνιμο πακέτο μέτρων, το οποίο θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσία του στη ΔΕΘ. Βέβαια, ο

Γιατί απορρίπτονται Market Pass και ΦΠΑ ως μέτρα στήριξης

Πάντως, ούτε το Market Pass αναμένεται να επανέλθει (από το όχι και τόσο μακρινό 2022) αλλά ούτε και η μείωση ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, όπως ζητούν πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης.

Αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμαιναν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει η επαναφορά του Market Pass, παρά την τεράστια αύξηση στις τιμές των τροφίμων, διότι «το μέτρο αυτό είναι κοστοβόρο και δε φτάνουν τα υπάρχοντα χρήματα». Αναφορικά με τον ΦΠΑ, οι λόγοι είναι αντίστοιχοι , καθότι αφενός τροφοδοτείται ο προϋπολογισμός από τα έσοδα και αφετέρου , η κυβέρνηση θεωρεί ότι μια τέτοια κίνηση δε θα έφτανε στον τελικό καταναλωτή, σε αντίθεση με τις όποιες επιδοτήσεις.

Η εκτόξευση του πληθωρισμού

Η αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει περάσει στην εγχώρια αγορά, τροφοδοτώντας νέες πληθωριστικές πιέσεις και επιβαρύνοντας εκ νέου το κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών. Από το 2,7% που ήταν ο πληθωρισμός τον περασμένο Φεβρουάριο, δύο μήνες μετά το ξέσπασμα της κρίσης έφτασε το 5,4% τον Απρίλιο, με την τάση να παραμένει ανοδική, λόγω καυσίμων, τροφίμων και υπηρεσιών. Στην παρούσα φάση, το οικονομικό επιτελείο περιμένει ότι αν βρεθεί ακόμη και αύριο το πρωί μια λύση με την κρίση στο Ιράν, η κατάσταση με τη μεταφορά ενέργειας θα εξομαλυνθεί σε τουλάχιστον τρεις μήνες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Απρίλιο ανατιμήθηκαν:

Μοσχάρι: 19,2%

Αμνοερίφια: 13,3%

Μαργαρίνη και φυτικά λίπη: 11,6%

Καφές: 7,9%

Φρούτα: 7,5%

Λαχανικά: 7,1%

Σοκολάτα: 7%

Την ίδια στιγμή, ανοδικές τάσεις θα επικρατήσουν στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο οποίος σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν το 2026 θα διαμορφωθεί στο 3,7% και στο 2,4% το 2027.

Το σοκ στις τιμές της ενέργειας λόγω και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή οδηγεί την Κομισιόν στην αναθεώρηση των προβλέψεων, κάτι που δημιουργεί ανησυχία στην ελληνική πλευρά.

Η δημοσιονομική πειθαρχία και ο Πιερρακάκης

«Καμπανάκι» σήμανε προσερχόμενος χθες στο Eurogroup στη Λευκωσία ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. «Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση να μετουσιωθεί σε μια δημοσιονομική κρίση. Πρέπει να είμαστε χειρουργικοί στους χειρισμούς μας», είπε και πρόσθεσε πως «εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν τον Ιούνιο, ο Ιούνιος θα είναι χειρότερος από τον Μάιο και ο Ιούλιος θα είναι χειρότερος από τον Ιούνιο».

Όπως αποτυπώνεται και στις παραπάνω δηλώσεις το κ. Πιερρακάκη, το οικονομικό επιτελείο δεν θέλει να παραβιάσει τους δημοσιονομικούς κανόνες καθώς ο Σεπτέμβριος της ΔΕΘ είναι κοντά. Βασικό ζητούμενο παραμένει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για την επόμενη χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχει μπει στην άκρη 1 δισ. ευρώ για πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης το 2027 και το ζητούμενο είναι να διαφυλαχθεί και να μοιραστεί στους πολίτες με την αλλαγή του χρόνου.

Παράταση Diesel και Fuel Pass

Αναφορικά με τα μέτρα, μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να ανακοινωθεί αν θα παραταθεί ή όχι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (Diesel). Αν παραταθεί η επιδότηση, από τα 200 εκατ. ευρώ του «κουμπαρά» θα φύγουν τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ.

Για το πετρέλαιο κίνησης, όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Από το να παραταθεί η επιδότηση ως έχει, μέχρι να περιοριστεί σε χαμηλότερα επίπεδα, όπως για παράδειγμα να δοθούν 10 λεπτά ανά λίτρο αντί για 20.

Παράλληλα, εξετάζεται και η παράταση του Fuel Pass.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass 2026 ολοκληρώθηκε και η σχετική πλατφόρμα δεν δέχεται πλέον νέες αιτήσεις, καθώς η προθεσμία έληξε στις 30 Απριλίου. Παρ’ όλα αυτά, όσοι εγκρίθηκαν για τη νέα επιδότηση καυσίμων εξακολουθούν να έχουν περιθώριο αρκετών εβδομάδων για να αξιοποιήσουν το ποσό που τους αναλογεί μέσω της ψηφιακής κάρτας ή της τραπεζικής κατάθεσης.

Το voucher παραμένει ενεργό έως τα τέλη Ιουλίου, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να καλύψουν μέρος του αυξημένου κόστους μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026. Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί για το πρόγραμμα.

Δεν αποκλείεται να υπάρξει μια διεύρυνση της περίμετρου της συγκεκριμένης παρέμβασης, αναλόγως και των εξελίξεων με την πορεία των καυσίμων, η οποία είναι συνήθως ακόμη πιο αυξητική κατά την περίοδο του καλοκαιριού.

ΠΗΓΗ: ot.gr