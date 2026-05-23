Σημαντική κινητικότητα καταγράφεται στο διπλωματικό πεδίο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τις δύο πλευρές να αναφέρουν πρόοδο στις συνομιλίες για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και τελεί υπό καθεστώς κατάπαυσης του πυρός από τις 8 Απριλίου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο ειδησεογραφικό δίκτυο Axios ότι θα συναντηθεί με την ομάδα των διαπραγματευτών του –στην οποία συμμετέχουν οι Στιβ Γουίτκοφ, Τζάρεντ Κούσνερ και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς– προκειμένου να εξετάσουν την τελευταία ιρανική πρόταση. Ο κ. Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση για το αν θα επαναληφθεί ο πόλεμος θα ληφθεί πιθανόν μέχρι την Κυριακή, προσδιορίζοντας τις πιθανότητες στο «απόλυτο 50/50».

«Πιστεύω ότι ένα από τα δύο πράγματα θα συμβεί: είτε θα τους πλήξω πιο σκληρά από ποτέ, είτε θα υπογράψουμε μια συμφωνία που θα είναι καλή», σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο κ. Τραμπ διευκρίνισε ότι θα αποδεχθεί μόνο μια διευθέτηση που θα καλύπτει τον εμπλουτισμό ουρανίου και την τύχη του υφιστάμενου ιρανικού πυρηνικού αποθέματος.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις διαφορετικές εσωτερικές προσεγγίσεις στην Ουάσινγκτον, ενώ απέρριψε τις αναφορές περί ανησυχίας του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, για την έκβαση των συνομιλιών. Λόγω των κρατικών υποθέσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος ακύρωσε την προγραμματισμένη παρουσία του στον γάμο του γιου του, Ντον Τζούνιορ, στις Μπαχάμες.

Η θέση της Τεχεράνης και η πακιστανική μεσολάβηση

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, επιβεβαίωσε μέσω της κρατικής τηλεόρασης μια «τάση προσέγγισης» με τις αμερικανικές θέσεις έπειτα από εβδομάδες διμερών συνομιλιών, προσθέτοντας ότι η χώρα του βρίσκεται στη φάση οριστικοποίησης ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα συμφωνία στα μεγάλα ζητήματα, ενώ σημείωσε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν αποτελεί μέρος των συζητήσεων σε αυτό το στάδιο.

Η πρόταση διαμορφώθηκε κατόπιν της μεσολάβησης του αρχηγού των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος πραγματοποίησε επαφές στην Τεχεράνη με τον Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, και τον κύριο διαπραγματευτή, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προτού αναχωρήσει το Σάββατο. Το προσχέδιο μνημονίου προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη εντατικών διαπραγματεύσεων διάρκειας 30 ημερών.

Στρατιωτική ετοιμότητα και εκατέρωθεν προειδοποιήσεις

Παρά την καταγραφόμενη πρόοδο, το κλίμα στις δύο πρωτεύουσες παραμένει τεταμένο, με την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη να διατηρούν σε ισχύ τα επιχειρησιακά τους σχέδια για την περίπτωση κατάρρευσης της εκεχειρίας.

Στο στρατιωτικό σκέλος, πληροφορίες του δικτύου CBS News αναφέρουν ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχωρούν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για το ενδεχόμενο εκτέλεσης αεροπορικών βομβαρδισμών εντός του σαββατοκύριακου. Η κινητικότητα αυτή επιβεβαιώνεται από τη διαρκή παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον για κρατικές υποθέσεις και τη σύγκληση του στενού συμβουλίου του την Παρασκευή, όπως αποκάλυψε το Axios.

Από την πλευρά της, η ιρανική ηγεσία απαντά με προειδοποιήσεις για ευρείας κλίμακας αντίποινα. Ο κύριος διαπραγματευτής της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μετά τη συνάντησή του με τον Πακιστανό Στρατάρχη, ξεκαθάρισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ολοκληρώσει την ανασύνταξή τους κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Ο ίδιος τόνισε ότι εάν η αμερικανική πλευρά ξαναρχίσει τον πόλεμο, οι συνέπειες για τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πολύ πιο συντριπτικές και πικρές σε σχέση με την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η τοποθέτηση του Ιρανού Προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να κερδίσουν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι χώρες της περιοχής αλλά και η παγκόσμια κοινότητα είναι αυτές που θα υποστούν τις βαρύτερες απώλειες.